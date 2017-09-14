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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10788107891079010791>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 20:31

  Сибарит написав:
6 листопада республіканець Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США.

Какое интересное заявление!

Он, конечно, станет президентом почти наверняка, но утверждать, что это уже официально произошло - перебор. Интересно, понимает ли автор то, что пишет дальше?

Я написал "почти", потому что в истории США были случаи, когда выборщики от штатов голосовали вопреки результатам голосования в штате.

потрібно таких перевертнів 7+ шт
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 20:31

  flyman написав:
БЛМ, ПЛМ, о, згадав, вопшем, тово: воукер

та пес в них квадробоберах розбереться, написано ж імя їм -легіон. Біснуваті.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 20:32

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  won написав:
Отже: аборти - це ок, і вони дозволені в нормальних країнах, і прописані процедури і порядок його виконання. Де він заборонений - то дикі країні.

ні не ок .
В третині штатів він заборонений)
В туреччині + лиш краще те,
що заміжня жінка не може без чоловіка одноосібно вирішувати про аборт.
Даж це для України було б кроком вперед. Для Вас будь хто дикун хто вірить хоть в щось.
Для "ліберальної європи" загроза всі хто вірить хоть в щось крім грошей. :lol: які іще б я мав права одобряти? Лгбт?
Захисту тварин? :lol:
Якось пропустив ви в цій війні за кого воюєте? Чи може ждете на берегу і вірите в "цивілізаційну" роль зсу?
А ви в курсі що війська рф тут неполіткоректно називають пі До *ами? :lol:
ви за кого?
за нас чи за пі***в? :lol:

БЛМ, ПЛМ, о, згадав, вопшем, тово: воукер

В контексті війни в УКРАЇНІ ЯКЕ ЦЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПЕРЕСІЧНОГО в окопі?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 06 лис, 2024 20:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 20:33

  Сибарит написав:
6 листопада республіканець Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США.

Какое интересное заявление!

Он, конечно, станет президентом почти наверняка, но утверждать, что это уже официально произошло - перебор. Интересно, понимает ли автор то, что пишет дальше?

Я написал "почти", потому что в истории США были случаи, когда выборщики от штатов голосовали вопреки результатам голосования в штате.
тоді в них буде громадянська війна.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 20:38

  Vadim_ написав:

В контексті війни в УКРАЇНІ ЯКЕ ЦЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПЕРЕСІЧНОГО?

В контексті війни має значення за що ми воюєм. Які в нас цілі в війні.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 20:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сенатор-республіканець Рубіо про війну в Україні: "Те, що ми тут фінансуємо, - це патова війна, і вона має бути доведена до кінця"

За словами сенатора, немає того, хто не хотів би завершення війни.

"Я думаю, що українці були неймовірно хоробрими і сильними, коли протистояли Росії. Але зрештою те, що ми тут фінансуємо, - це патова війна, і вона має бути доведена до кінця", - сказав Рубіо.

"Я думаю, що тут має бути здоровий глузд", - додав він.
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 20:46

  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:

В контексті війни в УКРАЇНІ ЯКЕ ЦЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПЕРЕСІЧНОГО?

В контексті війни має значення за що ми воюєм. Які в нас цілі в війні.

Ціль - за /проти абортів? ви тверезі?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 20:51

  GALeon написав: Сенатор-республіканець Рубіо про війну в Україні: "Те, що ми тут фінансуємо, - це патова війна, і вона має бути доведена до кінця"

За словами сенатора, немає того, хто не хотів би завершення війни.

"Я думаю, що українці були неймовірно хоробрими і сильними, коли протистояли Росії. Але зрештою те, що ми тут фінансуємо, - це патова війна, і вона має бути доведена до кінця", - сказав Рубіо.

"Я думаю, що тут має бути здоровий глузд", - додав він.


Звучит многообещающе. Пора переходить к действиям и опустить мелкого мудака володьку, ткнув его мордой в парашу.
Velz
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 20:57

  Velz написав:Звучит многообещающе. Пора переходить к действиям и опустить мелкого мудака володьку, ткнув его мордой в парашу.

Которого именно володьку ? Путина ? Зеленского ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 20:57

  Velz написав:
  GALeon написав: Сенатор-республіканець Рубіо про війну в Україні: "Те, що ми тут фінансуємо, - це патова війна, і вона має бути доведена до кінця"

За словами сенатора, немає того, хто не хотів би завершення війни.

"Я думаю, що українці були неймовірно хоробрими і сильними, коли протистояли Росії. Але зрештою те, що ми тут фінансуємо, - це патова війна, і вона має бути доведена до кінця", - сказав Рубіо.

"Я думаю, що тут має бути здоровий глузд", - додав він.


Звучит многообещающе. Пора переходить к действиям и опустить мелкого муд ака во лодьку, ткнув его мордой в парашу.

Помоему , звучит как надо сдаться
Vadim_
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