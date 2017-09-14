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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 06 лис, 2024 20:31
Сибарит написав:
6 листопада республіканець Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США.
Какое интересное заявление!
Он, конечно, станет президентом почти наверняка, но утверждать, что это уже официально произошло - перебор. Интересно, понимает ли автор то, что пишет дальше?
Я написал "почти", потому что в истории США были случаи, когда выборщики от штатов голосовали вопреки результатам голосования в штате.
потрібно таких перевертнів 7+ шт
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flyman
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Додано: Сер 06 лис, 2024 20:31
flyman написав:
БЛМ, ПЛМ, о, згадав, вопшем, тово: воукер
та пес в них квадробоберах розбереться, написано ж імя їм -легіон. Біснуваті.
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Banderlog
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Додано: Сер 06 лис, 2024 20:32
flyman написав: Banderlog написав:
won написав:
Отже: аборти
- це ок, і вони дозволені в нормальних країнах, і прописані процедури і порядок його виконання. Де він заборонений - то дикі країні.
ні не ок .
В третині штатів він заборонений)
В туреччині + лиш краще те,
що заміжня жінка не може без чоловіка одноосібно вирішувати про аборт.
Даж це для України було б кроком вперед. Для Вас будь хто дикун хто вірить хоть в щось.
Для "ліберальної європи" загроза всі хто вірить хоть в щось крім грошей.
які іще б я мав права одобряти? Лгбт?
Захисту тварин?
Якось пропустив ви в цій війні за кого воюєте? Чи може ждете на берегу і вірите в "цивілізаційну" роль зсу?
А ви в курсі що війська рф тут неполіткоректно називають пі До *ами?
ви за кого?
за нас чи за пі***в?
БЛМ, ПЛМ, о, згадав, вопшем, тово: воукер
В контексті війни в УКРАЇНІ ЯКЕ ЦЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПЕРЕСІЧНОГО в окопі?
Востаннє редагувалось Vadim_
в Сер 06 лис, 2024 20:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 06 лис, 2024 20:33
Сибарит написав:
6 листопада республіканець Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США.
Какое интересное заявление!
Он, конечно, станет президентом почти наверняка, но утверждать, что это уже официально произошло - перебор. Интересно, понимает ли автор то, что пишет дальше?
Я написал "почти", потому что в истории США были случаи, когда выборщики от штатов голосовали вопреки результатам голосования в штате.
тоді в них буде громадянська війна.
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Banderlog
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Додано: Сер 06 лис, 2024 20:38
Vadim_ написав:
В контексті війни в УКРАЇНІ ЯКЕ ЦЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПЕРЕСІЧНОГО?
В контексті війни має значення за що ми воюєм. Які в нас цілі в війні.
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Додано: Сер 06 лис, 2024 20:42
Сенатор-республіканець Рубіо про війну в Україні: "Те, що ми тут фінансуємо, - це патова війна, і вона має бути доведена до кінця"
За словами сенатора, немає того, хто не хотів би завершення війни.
"Я думаю, що українці були неймовірно хоробрими і сильними, коли протистояли Росії. Але зрештою те, що ми тут фінансуємо, - це патова війна, і вона має бути доведена до кінця", - сказав Рубіо.
"Я думаю, що тут має бути здоровий глузд", - додав він.
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GALeon
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Додано: Сер 06 лис, 2024 20:46
Banderlog написав:
Vadim_ написав:
В контексті війни в УКРАЇНІ ЯКЕ ЦЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПЕРЕСІЧНОГО?
В контексті війни має значення за що ми воюєм. Які в нас цілі в війні.
Ціль - за /проти абортів? ви тверезі?
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Vadim_
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Додано: Сер 06 лис, 2024 20:51
GALeon написав:
Сенатор-республіканець Рубіо про війну в Україні: "Те, що ми тут фінансуємо, - це патова війна, і вона має бути доведена до кінця"
За словами сенатора, немає того, хто не хотів би завершення війни.
"Я думаю, що українці були неймовірно хоробрими і сильними, коли протистояли Росії. Але зрештою те, що ми тут фінансуємо, - це патова війна, і вона має бути доведена до кінця", - сказав Рубіо.
"Я думаю, що тут має бути здоровий глузд", - додав він.
Звучит многообещающе. Пора переходить к действиям и опустить мелкого мудака володьку, ткнув его мордой в парашу.
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Velz
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Додано: Сер 06 лис, 2024 20:57
Velz написав:
Звучит многообещающе. Пора переходить к действиям и опустить мелкого мудака володьку, ткнув его мордой в парашу.
Которого именно володьку ? Путина ? Зеленского ?
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pesikot
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Додано: Сер 06 лис, 2024 20:57
Velz написав: GALeon написав:
Сенатор-республіканець Рубіо про війну в Україні: "Те, що ми тут фінансуємо, - це патова війна, і вона має бути доведена до кінця"
За словами сенатора, немає того, хто не хотів би завершення війни.
"Я думаю, що українці були неймовірно хоробрими і сильними, коли протистояли Росії. Але зрештою те, що ми тут фінансуємо, - це патова війна, і вона має бути доведена до кінця", - сказав Рубіо.
"Я думаю, що тут має бути здоровий глузд", - додав він.
Звучит многообещающе. Пора переходить к действиям и опустить мелкого муд ака во лодьку, ткнув его мордой в парашу.
Помоему , звучит как надо сдаться
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Vadim_
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