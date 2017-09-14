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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10788107891079010791

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 21:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кстати ...

Рашисты всё ещё не на окружной Запорожья ...
Даже не выдвинулись в ту сторону

А ведь Игорь Алексеевич говорил, в начале октября, что они обязательно будут возле окружной Запорожья через месяц ...

Прошёл месяц ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Помоему , звучит как надо сдаться
ну хз...
«Байден зараз дає Україні стільки щоб країна не впала і не більше, а ми хочемо закінчити цю війну» — сенатор Марко Рубіо, якого
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 21:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:В третині штатів він заборонений)
В туреччині + лиш краще те,
що заміжня жінка не може без чоловіка одноосібно вирішувати про аборт.
Даж це для України було б кроком вперед

Кроком до талібану.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 21:12

  Velz написав:
  GALeon написав: Сенатор-республіканець Рубіо про війну в Україні: "Те, що ми тут фінансуємо, - це патова війна, і вона має бути доведена до кінця"

За словами сенатора, немає того, хто не хотів би завершення війни.

"Я думаю, що українці були неймовірно хоробрими і сильними, коли протистояли Росії. Але зрештою те, що ми тут фінансуємо, - це патова війна, і вона має бути доведена до кінця", - сказав Рубіо.

"Я думаю, що тут має бути здоровий глузд", - додав він.


Звучит многообещающе. Пора переходить к действиям и опустить мелкого мудака володьку, ткнув его мордой в парашу.

Пан Люци, а где вы портвешок то брали, какой и почём?
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 21:14

  lapay написав:
  Banderlog написав:В третині штатів він заборонений)
В туреччині + лиш краще те,
що заміжня жінка не може без чоловіка одноосібно вирішувати про аборт.
Даж це для України було б кроком вперед

Кроком до талібану.

Будь яка релігія зносить мізки тим, хто не вміє робити причино-наслідкові зв"язки

"Бог дал зайку, Бог даст и лужайку"
А хто проти, тому ноги ломати

І мовчати ... коли Іларіона задвинули, бо на то воля Гундяя
pesikot
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  #<1 ... 10788107891079010791
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