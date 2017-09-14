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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 06 лис, 2024 21:00
Кстати ...
Рашисты всё ещё не на окружной Запорожья ...
Даже не выдвинулись в ту сторону
А ведь Игорь Алексеевич говорил, в начале октября, что они обязательно будут возле окружной Запорожья через месяц ...
Прошёл месяц ...
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Додано: Сер 06 лис, 2024 21:01
Vadim_ написав:
Помоему , звучит как надо сдаться
ну хз...
«Байден зараз дає Україні стільки щоб країна не впала і не більше, а ми хочемо закінчити цю війну» — сенатор Марко Рубіо, якого
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Додано: Сер 06 лис, 2024 21:09
Banderlog написав:
В третині штатів він заборонений)
В туреччині + лиш краще те,
що заміжня жінка не може без чоловіка одноосібно вирішувати про аборт.
Даж це для України було б кроком вперед
Кроком до талібану.
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Додано: Сер 06 лис, 2024 21:12
Velz написав: GALeon написав:
Сенатор-республіканець Рубіо про війну в Україні: "Те, що ми тут фінансуємо, - це патова війна, і вона має бути доведена до кінця"
За словами сенатора, немає того, хто не хотів би завершення війни.
"Я думаю, що українці були неймовірно хоробрими і сильними, коли протистояли Росії. Але зрештою те, що ми тут фінансуємо, - це патова війна, і вона має бути доведена до кінця", - сказав Рубіо.
"Я думаю, що тут має бути здоровий глузд", - додав він.
Звучит многообещающе. Пора переходить к действиям и опустить мелкого мудака володьку, ткнув его мордой в парашу.
Пан Люци, а где вы портвешок то брали, какой и почём?
У меня у уважаемого человека юбилей в субботу вот хочу порадовать да и сам пригубить,
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Додано: Сер 06 лис, 2024 21:14
lapay написав: Banderlog написав:
В третині штатів він заборонений)
В туреччині + лиш краще те,
що заміжня жінка не може без чоловіка одноосібно вирішувати про аборт.
Даж це для України було б кроком вперед
Кроком до талібану.
Будь яка релігія зносить мізки тим, хто не вміє робити причино-наслідкові зв"язки
"Бог дал зайку, Бог даст и лужайку"
А хто проти, тому ноги ломати
І мовчати ... коли Іларіона задвинули, бо на то воля Гундяя
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