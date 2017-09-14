Visky написав:А гідний опонент у нього був? Висунули сіру Харріс (шок!), яку непомітно було як віце-президента, гірше за Клінтон. Американці проголосували за сильного лідера.
1) Напередодні виборів екзітполи показали, що Камала попереду десь на 2%. 2) Погляньте, які штати проголосували за Камалу. "Найрозумніші". Я завжди дивлюсь, кого обирає еліта, високоосвічені, інтелектуально розвинені люди. Чи ви вважаєте, що напр., у Вашингтоні та НьюЙорку мешкають одні де Біли? (риторичне) 3) Трамп - лідер, безумовно. Але чи сильний? Хз. Якби в Камалу "вбухали" стільки грошей, як у Трампа зараз, то може ми б побачили інші результати. Ще невідомо, скільки ботів працювало у соцмережах, розганяючи плітки... Загалом, поміняли одного маразматика на іншого. Як хочете, але в 78 рочків, на мою думку, людина має відходити від керівних посад, а не навпаки, тим більше, якщо це посада президента такої впливової країни, як США.
і хто все те вигадав - терміни і ділення на строки? самі ж ми і вигадали. якби вам та сама наука вклала б в голову що дитина вважається з іншого терміну ви так само б захищали його. ви просто раб термінології яку хтось вигадав і вклав вам в голову. є Галілеї а є ті хто їх травить. бо хтось сказав як воно правильно.
Visky написав:А гідний опонент у нього був? Висунули сіру Харріс (шок!), яку непомітно було як віце-президента, гірше за Клінтон. Американці проголосували за сильного лідера.
1) Напередодні виборів екзітполи показали, що Камала попереду десь на 2%. 2) Погляньте, які штати проголосували за Камалу. "Найрозумніші". Я завжди дивлюсь, кого обирає еліта, високоосвічені, інтелектуально розвинені люди. Чи ви вважаєте, що напр., у Вашингтоні та НьюЙорку мешкають одні де Біли? (риторичне) 3) Трамп - лідер, безумовно. Але чи сильний? Хз. Якби в Камалу "вбухали" стільки грошей, як у Трампа зараз, то може ми б побачили інші результати. Ще невідомо, скільки ботів працювало у соцмережах, розганяючи плітки... Загалом, поміняли одного маразматика на іншого. Як хочете, але в 78 рочків, на мою думку, людина має відходити від керівних посад, а не навпаки, тим більше, якщо це посада президента такої впливової країни, як США.
*Ряд демократов в США возлагают ответственность за поражение своего кандидата на выборах Камалы Харрис на действующего президента США Джо Байдена, - CNN*
А взагалі я ще з давніх часів маю думку: якщо різниця між кандидатами менше, скажімо так, мінімум 10%, то переможець -- це чисто формальний результат. Формальне визначення домінуючого вибору суспільства. Я би ввів: якщо менше 10% (а то і овсі 20%), то тягнуть жребій і їм визначають переможця.
Бо це абсурд, коли хтось виграє з різницею 1,2,3 %, а потім на блакитному оці заявляє - "вибраний народом".
Visky написав:А гідний опонент у нього був? Висунули сіру Харріс (шок!), яку непомітно було як віце-президента, гірше за Клінтон. Американці проголосували за сильного лідера.
1) Напередодні виборів екзітполи показали, що Камала попереду десь на 2%. 2) Погляньте, які штати проголосували за Камалу. "Найрозумніші". Я завжди дивлюсь, кого обирає еліта, високоосвічені, інтелектуально розвинені люди. Чи ви вважаєте, що напр., у Вашингтоні та НьюЙорку мешкають одні де Біли? (риторичне) 3) Трамп - лідер, безумовно. Але чи сильний? Хз. Якби в Камалу "вбухали" стільки грошей, як у Трампа зараз, то може ми б побачили інші результати. Ще невідомо, скільки ботів працювало у соцмережах, розганяючи плітки... Загалом, поміняли одного маразматика на іншого. Як хочете, але в 78 рочків, на мою думку, людина має відходити від керівних посад, а не навпаки, тим більше, якщо це посада президента такої впливової країни, як США.
На екзітполах і опитуваннях патякають, зазвичай, прихильники демократів, а багато -республіканців не коментують і не зізнаються в расових і гендерних преференціях. Опитування більше локалізовані в містах, в провінціях, з більшістю прихільників респ., менше. Демократи ж програли все: президенство, сенат, палату представників та більшість губернатурів, що свідчить про незадоволення їхньою слабкою політикою
Wirująświatła написав:шото вы разошлись под вечерок. Я бы и давиться пищей запретил. Но конструктивнее ребенка учить правильно питаться, ножом и вилкой, небольшими кусками, тщательно их пережевывая. Запрет абортов ничего не даст, надо правильно детей воспитывать.
Так давайте і красти дозволим, заборона нічого не дасть тільки воспітаніє дітей правильне)))
я не про то писав , що в армії небезпечно їсти) а про то, що зря ви надієтесь, що тут люди вічні, сьогодні приміром ще один помер, від раку в госпіталі, не звернувся вчасно по мед допомогу пішли метастази.
"Делікатні багатосторонні переговори" щодо війни в Україні вже ведуться і набрали динаміки, — NYT
Американські журналісти з посиланням на джерела, знайомі з ходом переговорів, заявили, що наразі тривають тихі дипломатичні зусилля, спрямовані на узгодження катайсько-бразильського плану з українською Формулою миру. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/677 ... rol-trampa