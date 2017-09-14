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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10789107901079110792>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 21:14

  lapay написав:
  Banderlog написав:В третині штатів він заборонений)
В туреччині + лиш краще те,
що заміжня жінка не може без чоловіка одноосібно вирішувати про аборт.
Даж це для України було б кроком вперед

Кроком до талібану.

Будь яка релігія зносить мізки тим, хто не вміє робити причино-наслідкові зв"язки

"Бог дал зайку, Бог даст и лужайку"
А хто проти, тому ноги ломати

І мовчати ... коли Іларіона задвинули, бо на то воля Гундяя
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 21:36

  Visky написав:А гідний опонент у нього був? Висунули сіру Харріс (шок!), яку непомітно було як віце-президента, гірше за Клінтон. Американці проголосували за сильного лідера.

1) Напередодні виборів екзітполи показали, що Камала попереду десь на 2%.
2) Погляньте, які штати проголосували за Камалу. "Найрозумніші". Я завжди дивлюсь, кого обирає еліта, високоосвічені, інтелектуально розвинені люди. Чи ви вважаєте, що напр., у Вашингтоні та НьюЙорку мешкають одні де Біли? (риторичне)
3) Трамп - лідер, безумовно. Але чи сильний? Хз. Якби в Камалу "вбухали" стільки грошей, як у Трампа зараз, то може ми б побачили інші результати. Ще невідомо, скільки ботів працювало у соцмережах, розганяючи плітки...
Загалом, поміняли одного маразматика на іншого. Як хочете, але в 78 рочків, на мою думку, людина має відходити від керівних посад, а не навпаки, тим більше, якщо це посада президента такої впливової країни, як США.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 21:37

  барабашов написав:У меня у уважаемого человека юбилей в субботу
у вас, у уважаемого человека, юбилей был 9 мая, такшо не надо ля-ля.
Wirująświatła
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3
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 21:47

  won написав:Є медичні терміни, наука;


і хто все те вигадав - терміни і ділення на строки? самі ж ми і вигадали.
якби вам та сама наука вклала б в голову що дитина вважається з іншого терміну ви так само б захищали його. ви просто раб термінології яку хтось вигадав і вклав вам в голову.
є Галілеї а є ті хто їх травить. бо хтось сказав як воно правильно.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 22:01

  fler написав:
  Visky написав:А гідний опонент у нього був? Висунули сіру Харріс (шок!), яку непомітно було як віце-президента, гірше за Клінтон. Американці проголосували за сильного лідера.

1) Напередодні виборів екзітполи показали, що Камала попереду десь на 2%.
2) Погляньте, які штати проголосували за Камалу. "Найрозумніші". Я завжди дивлюсь, кого обирає еліта, високоосвічені, інтелектуально розвинені люди. Чи ви вважаєте, що напр., у Вашингтоні та НьюЙорку мешкають одні де Біли? (риторичне)
3) Трамп - лідер, безумовно. Але чи сильний? Хз. Якби в Камалу "вбухали" стільки грошей, як у Трампа зараз, то може ми б побачили інші результати. Ще невідомо, скільки ботів працювало у соцмережах, розганяючи плітки...
Загалом, поміняли одного маразматика на іншого. Як хочете, але в 78 рочків, на мою думку, людина має відходити від керівних посад, а не навпаки, тим більше, якщо це посада президента такої впливової країни, як США.


*Ряд демократов в США возлагают ответственность за поражение своего кандидата на выборах Камалы Харрис на действующего президента США Джо Байдена, - CNN*

А взагалі я ще з давніх часів маю думку: якщо різниця між кандидатами менше, скажімо так, мінімум 10%, то переможець -- це чисто формальний результат. Формальне визначення домінуючого вибору суспільства.
Я би ввів: якщо менше 10% (а то і овсі 20%), то тягнуть жребій і їм визначають переможця.

Бо це абсурд, коли хтось виграє з різницею 1,2,3 %, а потім на блакитному оці заявляє - "вибраний народом".
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 22:02

  fler написав:Тобто 63% америкосів вважають, що США обрали президентом лузера, який не здатний виконати те, про що сказав. Оптимістично. Штошш, бачили очі, що купували - тепер їжте, хоч повилазьте.


а ви впевнені що вони його вибирали за те що він казав про Україну?
для них це могло бути на рівні інформаційного шуму.
Востаннє редагувалось tester7336 в Сер 06 лис, 2024 22:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 22:02

  fler написав:
  Visky написав:А гідний опонент у нього був? Висунули сіру Харріс (шок!), яку непомітно було як віце-президента, гірше за Клінтон. Американці проголосували за сильного лідера.

1) Напередодні виборів екзітполи показали, що Камала попереду десь на 2%.
2) Погляньте, які штати проголосували за Камалу. "Найрозумніші". Я завжди дивлюсь, кого обирає еліта, високоосвічені, інтелектуально розвинені люди. Чи ви вважаєте, що напр., у Вашингтоні та НьюЙорку мешкають одні де Біли? (риторичне)
3) Трамп - лідер, безумовно. Але чи сильний? Хз. Якби в Камалу "вбухали" стільки грошей, як у Трампа зараз, то може ми б побачили інші результати. Ще невідомо, скільки ботів працювало у соцмережах, розганяючи плітки...
Загалом, поміняли одного маразматика на іншого. Як хочете, але в 78 рочків, на мою думку, людина має відходити від керівних посад, а не навпаки, тим більше, якщо це посада президента такої впливової країни, як США.
На екзітполах і опитуваннях патякають, зазвичай, прихильники демократів, а багато -республіканців не коментують і не зізнаються в расових і гендерних преференціях. Опитування більше локалізовані в містах, в провінціях, з більшістю прихільників респ., менше.
Демократи ж програли все: президенство, сенат, палату представників та більшість губернатурів, що свідчить про незадоволення їхньою слабкою політикою
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 22:03

  Wirująświatła написав:шото вы разошлись под вечерок. Я бы и давиться пищей запретил. Но конструктивнее ребенка учить правильно питаться, ножом и вилкой, небольшими кусками, тщательно их пережевывая. Запрет абортов ничего не даст, надо правильно детей воспитывать.
Так давайте і красти дозволим, заборона нічого не дасть тільки воспітаніє дітей правильне)))

я не про то писав , що в армії небезпечно їсти)
а про то, що зря ви надієтесь, що тут люди вічні,
сьогодні приміром ще один помер,
від раку в госпіталі, не звернувся вчасно по мед допомогу пішли метастази.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 22:04

  tester7336 написав:
  fler написав:Тобто 63% америкосів вважають, що США обрали президентом лузера, який не здатний виконати те, про що сказав. Оптимістично. Штошш, бачили очі, що купували - тепер їжте, хоч повилазьте.


а ви впевнені що вони його вибирали за те що він казав про Україну?
для них це могло бути на рівні інформаційного шуму.

Ні, не впевнена, але завтра дізнаюсь і поділюсь інсайдами.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 22:21

"Делікатні багатосторонні переговори" щодо війни в Україні вже ведуться і набрали динаміки, — NYT

Американські журналісти з посиланням на джерела, знайомі з ходом переговорів, заявили, що наразі тривають тихі дипломатичні зусилля, спрямовані на узгодження катайсько-бразильського плану з українською Формулою миру.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/677 ... rol-trampa
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