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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10789107901079110792

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 22:40

  fler написав:
  tester7336 написав:
  fler написав:Тобто 63% америкосів вважають, що США обрали президентом лузера, який не здатний виконати те, про що сказав. Оптимістично. Штошш, бачили очі, що купували - тепер їжте, хоч повилазьте.


а ви впевнені що вони його вибирали за те що він казав про Україну?
для них це могло бути на рівні інформаційного шуму.

Ні, не впевнена, але завтра дізнаюсь і поділюсь інсайдами.

Из того же источника, по которому бидон выборы выигрывал? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 22:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Одесский ТЦК просит Нацполицию внести в базу розыска и доставить к ним Стерненко за нарушение правил воинского учета.

Лачена Игорька не забудьте. Мама у него уже бывшая судья, не отмажет 😅
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 22:55

чому влада хоче "зжерти" 160 000 молодих українців

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 22:56

  Banderlog написав:Так давайте і красти дозволим, заборона нічого не дасть тільки воспітаніє дітей правильне)))
Цікавий перетин з темою про вибори в одній відомій країні. Якраз в деяких штатах, де перемагають демократи (і місто Нью-Йорк в тому числі) -- крадіжки вже по факту дозволені. Навіть спеціальні магазини відкриваються, щоб торгувати вкраденим.
В мене в голові не вкладається, як можна так керувати країною/штатом/містом, але факт.
Так влада ще й намагається примусити бізнес не зачиняти торгівлю, коли той вирішує, що така торгівля в збиток йому не треба.
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