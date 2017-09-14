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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 06 лис, 2024 22:40
fler написав: tester7336 написав: fler написав:
Тобто 63% америкосів вважають, що США обрали президентом лузера, який не здатний виконати те, про що сказав. Оптимістично. Штошш, бачили очі, що купували - тепер їжте, хоч повилазьте.
а ви впевнені що вони його вибирали за те що він казав про Україну?
для них це могло бути на рівні інформаційного шуму.
Ні, не впевнена, але завтра дізнаюсь і поділюсь інсайдами
.
Из того же источника, по которому бидон выборы выигрывал?
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Додано: Сер 06 лис, 2024 22:53
Одесский ТЦК просит Нацполицию внести в базу розыска и доставить к ним Стерненко за нарушение правил воинского учета.
Лачена Игорька не забудьте. Мама у него уже бывшая судья, не отмажет 😅
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Додано: Сер 06 лис, 2024 22:55
чому влада хоче "зжерти" 160 000 молодих українців
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Додано: Сер 06 лис, 2024 22:56
Banderlog написав:
Так давайте і красти дозволим, заборона нічого не дасть тільки воспітаніє дітей правильне)))
Цікавий перетин з темою про вибори в одній відомій країні. Якраз в деяких штатах, де перемагають демократи (і місто Нью-Йорк в тому числі) -- крадіжки вже по факту дозволені. Навіть спеціальні магазини відкриваються, щоб торгувати вкраденим.
В мене в голові не вкладається, як можна так керувати країною/штатом/містом, але факт.
Так влада ще й намагається примусити бізнес не зачиняти торгівлю, коли той вирішує, що така торгівля в збиток йому не треба.
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