RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10789107901079110792

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 22:40

  fler написав:
  tester7336 написав:
  fler написав:Тобто 63% америкосів вважають, що США обрали президентом лузера, який не здатний виконати те, про що сказав. Оптимістично. Штошш, бачили очі, що купували - тепер їжте, хоч повилазьте.


а ви впевнені що вони його вибирали за те що він казав про Україну?
для них це могло бути на рівні інформаційного шуму.

Ні, не впевнена, але завтра дізнаюсь і поділюсь інсайдами.

Из того же источника, по которому бидон выборы выигрывал? :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 8601
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 22:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Одесский ТЦК просит Нацполицию внести в базу розыска и доставить к ним Стерненко за нарушение правил воинского учета.

Лачена Игорька не забудьте. Мама у него уже бывшая судья, не отмажет 😅
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3793
З нами з: 17.12.22
Подякував: 99 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 22:55

чому влада хоче "зжерти" 160 000 молодих українців

greenozon
 
Повідомлень: 16662
З нами з: 01.06.14
Подякував: 481 раз.
Подякували: 1667 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
6
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 22:56

  Banderlog написав:Так давайте і красти дозволим, заборона нічого не дасть тільки воспітаніє дітей правильне)))
Цікавий перетин з темою про вибори в одній відомій країні. Якраз в деяких штатах, де перемагають демократи (і місто Нью-Йорк в тому числі) -- крадіжки вже по факту дозволені. Навіть спеціальні магазини відкриваються, щоб торгувати вкраденим.
В мене в голові не вкладається, як можна так керувати країною/штатом/містом, але факт.
Так влада ще й намагається примусити бізнес не зачиняти торгівлю, коли той вирішує, що така торгівля в збиток йому не треба.
M-Audio
 
Повідомлень: 3280
З нами з: 23.03.11
Подякував: 614 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 23:42

"Китайські ринки падають з наближенням президентства Трампа"
https://www.epravda.com.ua/news/2024/11/6/721515/

на импорт из кетая пошлина 60% из ЕС 10%
если не ошибаюсь так говорил Трамп

вообще выборы в США мне напоминают наши местечковые "хуже не будет", "хоть поржем" ...только в Мировом масштабе
да уж, будет точно непредсказуемо и нескучно ниразу...
по теме Украины возможно все, от прекращения помощи до передачи передовых вооружений(когда бизнесмен Трамп поймет что законы бизнеса в случае с хуйлом не работают) а старые респы закалки Рейгана расскажут "что к чему"...
короче все непредсказуемо, но "будет интересно"(с) в отличии от прогнозируемой тягомотины от демократов...

все вышенаписанное ИМХО
Прохожий
 
Повідомлень: 13907
З нами з: 05.06.13
Подякував: 919 раз.
Подякували: 1445 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 00:20

Европу шатає

👀У Німеччині розпалася урядова коаліція: Шольц відправив у відставку міністра фінансів Лінднера.

▪️Шольц проситиме Бундестаг провести вотум довіри до нього, він відбудеться 15 січня.
▪️Без голосів лібералів, очільника яких звільнили, вотум довіри може провалитись, що відкриє шлях до дострокових виборів до Бундестагу.
▪️Як повідомляють ЗМІ, Лінднер на засіданні коаліційного комітету запропонував провести дострокові вибори до кінця березня 2025 року.
Xenon
 
Повідомлень: 4863
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 00:40

  Xenon написав:Европу шатає

👀У Німеччині розпалася урядова коаліція: Шольц відправив у відставку міністра фінансів Лінднера.

▪️Шольц проситиме Бундестаг провести вотум довіри до нього, він відбудеться 15 січня.
▪️Без голосів лібералів, очільника яких звільнили, вотум довіри може провалитись, що відкриє шлях до дострокових виборів до Бундестагу.
▪️Як повідомляють ЗМІ, Лінднер на засіданні коаліційного комітету запропонував провести дострокові вибори до кінця березня 2025 року.

зелені нафік с пляжа, все по Соскіну: напад, Трамп, каоліція ...
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37154
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2798 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 10789107901079110792
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 73625
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 242330
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 873305
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3572)
06.11.2024 23:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.