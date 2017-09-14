Banderlog написав:Так давайте і красти дозволим, заборона нічого не дасть тільки воспітаніє дітей правильне)))
Цікавий перетин з темою про вибори в одній відомій країні. Якраз в деяких штатах, де перемагають демократи (і місто Нью-Йорк в тому числі) -- крадіжки вже по факту дозволені. Навіть спеціальні магазини відкриваються, щоб торгувати вкраденим. В мене в голові не вкладається, як можна так керувати країною/штатом/містом, але факт. Так влада ще й намагається примусити бізнес не зачиняти торгівлю, коли той вирішує, що така торгівля в збиток йому не треба.
на импорт из кетая пошлина 60% из ЕС 10% если не ошибаюсь так говорил Трамп
вообще выборы в США мне напоминают наши местечковые "хуже не будет", "хоть поржем" ...только в Мировом масштабе да уж, будет точно непредсказуемо и нескучно ниразу... по теме Украины возможно все, от прекращения помощи до передачи передовых вооружений(когда бизнесмен Трамп поймет что законы бизнеса в случае с хуйлом не работают) а старые респы закалки Рейгана расскажут "что к чему"... короче все непредсказуемо, но "будет интересно"(с) в отличии от прогнозируемой тягомотины от демократов...
👀У Німеччині розпалася урядова коаліція: Шольц відправив у відставку міністра фінансів Лінднера.
▪️Шольц проситиме Бундестаг провести вотум довіри до нього, він відбудеться 15 січня. ▪️Без голосів лібералів, очільника яких звільнили, вотум довіри може провалитись, що відкриє шлях до дострокових виборів до Бундестагу. ▪️Як повідомляють ЗМІ, Лінднер на засіданні коаліційного комітету запропонував провести дострокові вибори до кінця березня 2025 року.
👀У Німеччині розпалася урядова коаліція: Шольц відправив у відставку міністра фінансів Лінднера.
▪️Шольц проситиме Бундестаг провести вотум довіри до нього, він відбудеться 15 січня. ▪️Без голосів лібералів, очільника яких звільнили, вотум довіри може провалитись, що відкриє шлях до дострокових виборів до Бундестагу. ▪️Як повідомляють ЗМІ, Лінднер на засіданні коаліційного комітету запропонував провести дострокові вибори до кінця березня 2025 року.
зелені нафік с пляжа, все по Соскіну: напад, Трамп, каоліція ...