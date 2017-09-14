Додано: Чет 07 лис, 2024 02:58

ЛАД написав: thenewepic, в принцине на этот пост вам уже ответили.

Сначала, и очень подробно, Letusrock, его пост, правда, удалили, а жаль. Но, надеюсь, вы успели прочитать thenewepic, в принцине на этот пост вам уже ответили.Сначала, и очень подробно, Letusrock, его пост, правда, удалили, а жаль. Но, надеюсь, вы успели прочитать

ЛАД написав: Лякає.

Я, конечно, проживу и в оккупации, но удовольствие ниже среднего. yanyura приходится жить в оккупации уже почти 3 года. Напишите ему, может, расскажет вам, насколько это "приятно". Тем более, не хочу, чтобы в таких условиях жили мои "діти-внуки". Но не всё в жизни зависит от наших желаний.

На "авось" не рассчитываю. Очень рад, что вопрос об оккупации Харькова не стоит и, думаю, стоять не будет. По-моему, уже писал - если РФ тратит по несколько месяцев на взятие маленьких городков в Донбассе, то на взятие миллионника у них просто не хватит сил. Разве что в случае безоговорочной капитуляции Украины. Но такой вариант считаю практически нереальным Лякає.Я, конечно, проживу и в оккупации, но удовольствие ниже среднего. yanyura приходится жить в оккупации уже почти 3 года. Напишите ему, может, расскажет вам, насколько это "приятно". Тем более, не хочу, чтобы в таких условиях жили мои "діти-внуки". Но не всё в жизни зависит от наших желаний.На "авось" не рассчитываю. Очень рад, что вопрос об оккупации Харькова не стоит и, думаю, стоять не будет. По-моему, уже писал - если РФ тратит по несколько месяцев на взятие маленьких городков в Донбассе, то на взятие миллионника у них просто не хватит сил. Разве что в случае безоговорочной капитуляции Украины. Но такой вариант считаю практически нереальным

ЛАД написав: Возможно, к примеру, "російську сторону" удовлетворил бы постоянный нейтралитет Украины и гарантии невступления в НАТО Возможно, к примеру, "російську сторону" удовлетворил бы постоянный нейтралитет Украины и гарантии невступления в НАТО

ЛАД написав: как это прописывалось в проекте договора в апреле 2022 как это прописывалось в проекте договора в апреле 2022

ЛАД написав: И если ради того, чтобы не "робити російську другою державною мовою", вы согласны пожертвовать жизнями десятков тысяч украинцев, разрушенными жизнями и городами, нормальной жизнью (да и просто жизнью) наших детей, то вы должны быть готовы пожертвовать и своей жизнью. И тогда вопрос - почему вы до сих пор не в армии? И если ради того, чтобы не "робити російську другою державною мовою", вы согласны пожертвовать жизнями десятков тысяч украинцев, разрушенными жизнями и городами, нормальной жизнью (да и просто жизнью) наших детей, то вы должны быть готовы пожертвовать и своей жизнью. И тогда вопрос - почему вы до сих пор не в армии?

ЛАД написав: ни о Херсонской, ни о Запорожской области тогда даже не заикнулись ни о Херсонской, ни о Запорожской области тогда даже не заикнулись

ЛАД написав: К сожалению, не опубликованы приложение 6 и карты К сожалению, не опубликованы приложение 6 и карты

ЛАД написав: Но приложения не были тогда согласованы Украиной, в т.ч. и карта Но приложения не были тогда согласованы Украиной, в т.ч. и карта

ЛАД написав: А вообще сегодняшние ваши посты сильно противоречат этому посту А вообще сегодняшние ваши посты сильно противоречат этому посту

тут повідомлення біжать дуже швидко, а я не сиджу на форумі 24/7, тому не читаю всі пости, особливо ті, що скоро видаляються. Навіть цю відповідь ви написали через добу, я чисто випадково її помітив. Звичайно, якщо ви не хочете, щоб я читав ваші відповіді, можете писати їх через тиждень.під "окупацією" я маю на увазі не лише чисту анексію, як було з Кримом і 4 областями, а і також ситуацію постійної загрози, як наслідок будь-якій українській владі доведеться з цим рахуватися і коректувати зовнішній курс в сторону від прозахідного. А якщо комусь у майбутньому тут захочеться стати диктатором, то він легко заручиться підтримкою російського диктатора (білоруський або казахський сценарій) і ніяких запобіжників не буде. Так, це не питання одного-двох років, але і диктатури в країнах пост-СРСР будувалися не один рік.а нічого, що Україна до 2014 року була нейтральною і це не врятувало від нападу?головне в цьому проекті не відмова від НАТО, а формування клубу гарантів проти наступного нападу. Але росію це не влаштовувало (без її права вето). Здогадайтеся, чому? Я ніби спілкуюся з типовим рашистом - ті ж самі аргументи.тільки не треба цих дешевих маніпуляцій. Я багато разів казав, що справа не у мові, а у загальній перспективі. Я не в армії по тій же причині, чому не в армії 90% дописувачів тут.так-так, звичайно. Якщо захоплення сухопутного коридору можна пояснити військовою доцільністю, то чому рашистська армія пішла колонами через Дніпро аж на Миколаїв? Зовсім не тому, що хотіли створити "новоросію", ні."ах, какая досада"ну так що ви намагаєтесь довести тут? Не були узгоджені, отже позиції сторін були несумісні. Чи ви продовжуєте вторити пуйлу, що все було вже домовлено на 99%, і лише через приїзд Джонсона все зірвалося в останній момент?та ні. Я не проти переговорів, їх можна було б вже почати, але я проти саме підходу, що стамбульські домовленості - то верх, чого ми можемо досягти і треба було обовʼязково погоджуватись на всі вимоги. Ті умови були надто нерівні, вони не призвели б до стабільного миру, от і все.А втрати, руйнування, то в багатьох випадках наслідок недолугих дій нашого політично-військового командування.