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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10790107911079210793>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 22:40

  fler написав:
  tester7336 написав:
  fler написав:Тобто 63% америкосів вважають, що США обрали президентом лузера, який не здатний виконати те, про що сказав. Оптимістично. Штошш, бачили очі, що купували - тепер їжте, хоч повилазьте.


а ви впевнені що вони його вибирали за те що він казав про Україну?
для них це могло бути на рівні інформаційного шуму.

Ні, не впевнена, але завтра дізнаюсь і поділюсь інсайдами.

Из того же источника, по которому бидон выборы выигрывал? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 22:55

чому влада хоче "зжерти" 160 000 молодих українців

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 22:56

  Banderlog написав:Так давайте і красти дозволим, заборона нічого не дасть тільки воспітаніє дітей правильне)))
Цікавий перетин з темою про вибори в одній відомій країні. Якраз в деяких штатах, де перемагають демократи (і місто Нью-Йорк в тому числі) -- крадіжки вже по факту дозволені. Навіть спеціальні магазини відкриваються, щоб торгувати вкраденим.
В мене в голові не вкладається, як можна так керувати країною/штатом/містом, але факт.
Так влада ще й намагається примусити бізнес не зачиняти торгівлю, коли той вирішує, що така торгівля в збиток йому не треба.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 23:42

"Китайські ринки падають з наближенням президентства Трампа"
https://www.epravda.com.ua/news/2024/11/6/721515/

на импорт из кетая пошлина 60% из ЕС 10%
если не ошибаюсь так говорил Трамп

вообще выборы в США мне напоминают наши местечковые "хуже не будет", "хоть поржем" ...только в Мировом масштабе
да уж, будет точно непредсказуемо и нескучно ниразу...
по теме Украины возможно все, от прекращения помощи до передачи передовых вооружений(когда бизнесмен Трамп поймет что законы бизнеса в случае с хуйлом не работают) а старые респы закалки Рейгана расскажут "что к чему"...
короче все непредсказуемо, но "будет интересно"(с) в отличии от прогнозируемой тягомотины от демократов...

все вышенаписанное ИМХО
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 00:20

Европу шатає

👀У Німеччині розпалася урядова коаліція: Шольц відправив у відставку міністра фінансів Лінднера.

▪️Шольц проситиме Бундестаг провести вотум довіри до нього, він відбудеться 15 січня.
▪️Без голосів лібералів, очільника яких звільнили, вотум довіри може провалитись, що відкриє шлях до дострокових виборів до Бундестагу.
▪️Як повідомляють ЗМІ, Лінднер на засіданні коаліційного комітету запропонував провести дострокові вибори до кінця березня 2025 року.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 00:40

  Xenon написав:Европу шатає

👀У Німеччині розпалася урядова коаліція: Шольц відправив у відставку міністра фінансів Лінднера.

▪️Шольц проситиме Бундестаг провести вотум довіри до нього, він відбудеться 15 січня.
▪️Без голосів лібералів, очільника яких звільнили, вотум довіри може провалитись, що відкриє шлях до дострокових виборів до Бундестагу.
▪️Як повідомляють ЗМІ, Лінднер на засіданні коаліційного комітету запропонував провести дострокові вибори до кінця березня 2025 року.

зелені нафік с пляжа, все по Соскіну: напад, Трамп, каоліція ...
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 02:55

Нарешті додзвонився

Зеленський провів телефонну розмову з Трампом: "Провів чудову телефонну розмову з Президентом Трампом і привітав його з історичною та переконливою перемогою"
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 02:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:thenewepic, в принцине на этот пост вам уже ответили.
Сначала, и очень подробно, Letusrock, его пост, правда, удалили, а жаль. Но, надеюсь, вы успели прочитать
тут повідомлення біжать дуже швидко, а я не сиджу на форумі 24/7, тому не читаю всі пости, особливо ті, що скоро видаляються. Навіть цю відповідь ви написали через добу, я чисто випадково її помітив. Звичайно, якщо ви не хочете, щоб я читав ваші відповіді, можете писати їх через тиждень.
  ЛАД написав:Лякає.
Я, конечно, проживу и в оккупации, но удовольствие ниже среднего. yanyura приходится жить в оккупации уже почти 3 года. Напишите ему, может, расскажет вам, насколько это "приятно". Тем более, не хочу, чтобы в таких условиях жили мои "діти-внуки". Но не всё в жизни зависит от наших желаний.
На "авось" не рассчитываю. Очень рад, что вопрос об оккупации Харькова не стоит и, думаю, стоять не будет. По-моему, уже писал - если РФ тратит по несколько месяцев на взятие маленьких городков в Донбассе, то на взятие миллионника у них просто не хватит сил. Разве что в случае безоговорочной капитуляции Украины. Но такой вариант считаю практически нереальным
під "окупацією" я маю на увазі не лише чисту анексію, як було з Кримом і 4 областями, а і також ситуацію постійної загрози, як наслідок будь-якій українській владі доведеться з цим рахуватися і коректувати зовнішній курс в сторону від прозахідного. А якщо комусь у майбутньому тут захочеться стати диктатором, то він легко заручиться підтримкою російського диктатора (білоруський або казахський сценарій) і ніяких запобіжників не буде. Так, це не питання одного-двох років, але і диктатури в країнах пост-СРСР будувалися не один рік.
  ЛАД написав:Возможно, к примеру, "російську сторону" удовлетворил бы постоянный нейтралитет Украины и гарантии невступления в НАТО
а нічого, що Україна до 2014 року була нейтральною і це не врятувало від нападу?
  ЛАД написав:как это прописывалось в проекте договора в апреле 2022
головне в цьому проекті не відмова від НАТО, а формування клубу гарантів проти наступного нападу. Але росію це не влаштовувало (без її права вето). Здогадайтеся, чому? Я ніби спілкуюся з типовим рашистом - ті ж самі аргументи.
  ЛАД написав:И если ради того, чтобы не "робити російську другою державною мовою", вы согласны пожертвовать жизнями десятков тысяч украинцев, разрушенными жизнями и городами, нормальной жизнью (да и просто жизнью) наших детей, то вы должны быть готовы пожертвовать и своей жизнью. И тогда вопрос - почему вы до сих пор не в армии?
тільки не треба цих дешевих маніпуляцій. Я багато разів казав, що справа не у мові, а у загальній перспективі. Я не в армії по тій же причині, чому не в армії 90% дописувачів тут.
  ЛАД написав:ни о Херсонской, ни о Запорожской области тогда даже не заикнулись
так-так, звичайно. Якщо захоплення сухопутного коридору можна пояснити військовою доцільністю, то чому рашистська армія пішла колонами через Дніпро аж на Миколаїв? Зовсім не тому, що хотіли створити "новоросію", ні.
  ЛАД написав:К сожалению, не опубликованы приложение 6 и карты
"ах, какая досада"
  ЛАД написав:Но приложения не были тогда согласованы Украиной, в т.ч. и карта
ну так що ви намагаєтесь довести тут? Не були узгоджені, отже позиції сторін були несумісні. Чи ви продовжуєте вторити пуйлу, що все було вже домовлено на 99%, і лише через приїзд Джонсона все зірвалося в останній момент?
  ЛАД написав:А вообще сегодняшние ваши посты сильно противоречат этому посту
та ні. Я не проти переговорів, їх можна було б вже почати, але я проти саме підходу, що стамбульські домовленості - то верх, чого ми можемо досягти і треба було обовʼязково погоджуватись на всі вимоги. Ті умови були надто нерівні, вони не призвели б до стабільного миру, от і все.
А втрати, руйнування, то в багатьох випадках наслідок недолугих дій нашого політично-військового командування.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 08:53

Трамп завершив свій переможний виступ коротким танцем під пісню Y.M.C.A.
https://t.me/stopcor/27798
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 09:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

За зачиненими дверима. Як родичі цивільних українців, поневолених Росією, борються за їх повернення додому
лонгрід про історії цивільних як чомусь потрапили в полон до руських. чому пишу чомусь - бо підстави не треба, комусь не сподобався, й вперед роки поневірянь в СІЗО та колоніях взагалі без ніяких правових підстав.

тут наші прихильники негайних перемовин забувають, що ще є люди на окупованих територіях. а Московія й своїх громадян не надто поважає, а громадяни України для них - це взагалі здобич без прав. й це навіть не сотні тисяч, це мільйони людей.
Російська влада стосовно всіх українців: і цивільних, і військовополонених — в офіційному листуванні використовує формулювання «затриманий за протидію спеціальній військовій операції». Тобто для них і цивільний, і військовополонений — це одне й те саме, — каже Михайло Савва. — Їх утримують разом і, судячи з цього формулювання, будь-яких українців вони сприймають як таких бунтарів, заколотників, які пішли проти режиму. Це таке собі юридичне божевілля. Знову ж в офіційному листуванні представники російської влади посилаються як на Третю Женевську конвенцію, яка стосується військовополонених, так і на Четверту, яка стосується захисту цивільного населення під час війни. Тобто як я розумію, вони використовують стратегію напустити якнайбільше туману, нічого не визнавати чітко, зокрема і правового статусу, щоб ми нічого не могли з цим зробити.

Цих людей можна порахувати, вони хоча б на зв'язку з адвокатами. Коли ж українець потрапляє туди без кримінальної справи, до нього їх не допускають. Приміром, російські адвокати-правозахисники дізнаються про таких людей, їдуть у слідчий ізолятор або у виправну колонію, а їм кажуть: «А до чого адвокат? Кримінальна справа де? Немає. Немає кримінальної справи, немає допуску адвоката». Тобто ці люди «інкомунікадо». Є такий міжнародний термін, який означає, що з ними немає зв'язку. І цих людей тримають на підставі механізму, який є незаконним навіть для сучасної Росії. Ми знаємо, що розпорядження про позбавлення волі підписують просто керівники регіональних управлінь ФСБ. І вони що три місяці подовжують цей термін

Борис, який мені першим розповів про чоловіка, перед тим, як потрапити в холодильну камеру в Гостомелі, пережив яму, його катували. Я все намагалась осягнути, чому він, що від нього хотіли. Він відповів, що росіяни говорили щось про біолабораторії, війська НАТО. А потім додав те, що дозволяє мені триматися всі ці два роки: «Не шукай логіку там, де її немає»

На питання, чому для цього знадобилося так багато часу, є принаймні один варіант відповіді. Через побоювання, що якщо ми почнемо системно працювати з цим і в державі з'явиться відповідний орган, то це спонукатиме Росію затримувати ще більше людей на тимчасово окупованих територіях. Бо так Україна оприявнить цінність людського життя незаконно утриманих і високу зацікавленість звільнити їх. Водночас що більше українців потраплятиме в полон, то сильнішим буде запит у суспільстві повернути їх додому. І Росія зможе використовувати це, щоб підбурювати й тиснути на українську владу.
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 07 лис, 2024 09:53, всього редагувалось 1 раз.
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