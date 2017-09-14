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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10790107911079210793

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 09:47

❗️Відмова від НАТО і заморожений фронт: у Трампа готують новий «мирний план» для України, – WSJ.

Один із варіантів, які обговорюють радники новообраного лідера США, пропонує Києву:
▪️відмовитися від вступу в Альянс на 20 років;
▪️створити демілітаризовану зону по нинішній лінії фронту;
▪️у такому разі США продовжать поставки зброї.

https://www.wsj.com/world/trump-preside ... s-008655c0
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 09:48

https://www.5.ua/polityka/ye-chervoni-l ... 38019.html
Чудові умови-вимоги. Чудові.
Майже Ферарі! Залишається лише додати репарації з контрибуціями і буде Ферарі.

Lapay, нема різниці, нема.
Той же самий... (ті самі тільки в профіль) тільки ФІО інша та зріст))

Черговому колу походу за Ферарі схоже бути.
Отже інакше ж ніяк оті умови-вимоги не виконати. Тобто інакше ніяк не можна купити оту Ферарі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 09:56

  Xenon написав:
❗️Відмова від НАТО і заморожений фронт: у Трампа готують новий «мирний план» для України, – WSJ.

Один із варіантів, які обговорюють радники новообраного лідера США, пропонує Києву:
▪️відмовитися від вступу в Альянс на 20 років;
▪️створити демілітаризовану зону по нинішній лінії фронту;
▪️у такому разі США продовжать поставки зброї.

https://www.wsj.com/world/trump-preside ... s-008655c0

Імхо.
Схоже розводять, як дітей.

Наші не підуть на такі умови.
Ті скоротять поставки ще сильніше.
...
На це ті скажуть -- ну ви ж самі отак схотіли.
На *червоній лінії* допоможуть. Зупинять.

І ніхто не відповідальний.
Бо у всіх благі наміри були...
Не прискіпаєшся.

Про ціну питання, як завжди, тиша.
Бо сплатять ті, хто не у мікрофонів. Але тільки вони мають резон задати руба: "На хіба?"
detroytred
 
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  #<1 ... 10790107911079210793
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