❗️Відмова від НАТО і заморожений фронт: у Трампа готують новий «мирний план» для України, – WSJ.
Один із варіантів, які обговорюють радники новообраного лідера США, пропонує Києву: ▪️відмовитися від вступу в Альянс на 20 років; ▪️створити демілітаризовану зону по нинішній лінії фронту; ▪️у такому разі США продовжать поставки зброї.
❗️Відмова від НАТО і заморожений фронт: у Трампа готують новий «мирний план» для України, – WSJ.
Один із варіантів, які обговорюють радники новообраного лідера США, пропонує Києву: ▪️відмовитися від вступу в Альянс на 20 років; ▪️створити демілітаризовану зону по нинішній лінії фронту; ▪️у такому разі США продовжать поставки зброї.