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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1079110792107931079410795>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 09:47

❗️Відмова від НАТО і заморожений фронт: у Трампа готують новий «мирний план» для України, – WSJ.

Один із варіантів, які обговорюють радники новообраного лідера США, пропонує Києву:
▪️відмовитися від вступу в Альянс на 20 років;
▪️створити демілітаризовану зону по нинішній лінії фронту;
▪️у такому разі США продовжать поставки зброї.

https://www.wsj.com/world/trump-preside ... s-008655c0
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 09:48

https://www.5.ua/polityka/ye-chervoni-l ... 38019.html
Чудові умови-вимоги. Чудові.
Майже Ферарі! Залишається лише додати репарації з контрибуціями і буде Ферарі.

Lapay, нема різниці, нема.
Той же самий... (ті самі тільки в профіль) тільки ФІО інша та зріст))

Черговому колу походу за Ферарі схоже бути.
Отже інакше ж ніяк оті умови-вимоги не виконати. Тобто інакше ніяк не можна купити оту Ферарі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 09:56

  Xenon написав:
❗️Відмова від НАТО і заморожений фронт: у Трампа готують новий «мирний план» для України, – WSJ.

Один із варіантів, які обговорюють радники новообраного лідера США, пропонує Києву:
▪️відмовитися від вступу в Альянс на 20 років;
▪️створити демілітаризовану зону по нинішній лінії фронту;
▪️у такому разі США продовжать поставки зброї.

https://www.wsj.com/world/trump-preside ... s-008655c0

Імхо.
Схоже розводять, як дітей.

Наші не підуть на такі умови.
Ті скоротять поставки ще сильніше.
...
На це ті скажуть -- ну ви ж самі отак схотіли.
На *червоній лінії* допоможуть. Зупинять.

І ніхто не відповідальний.
Бо у всіх благі наміри були...
Не прискіпаєшся.

Про ціну питання, як завжди, тиша.
Бо сплатять ті, хто не у мікрофонів. Але тільки вони мають резон задати руба: "На хіба?"
___________________
Хоча можна і не зменшувати поставки. Отже за існуючих умов їх необхідно збільшувати. Сильно збільшувати.
Тобто навіть збереження рівня поставок по суті є зменшенням необхідного рівня підтримки.
За такої картинки і овсі ні до кого не прискіпатися.
Може й не зажлоблять..
_______________________
Все це хфантазії.
Але одне можна спрогнозувати: посилиться пошук і використання саме внутрішніх резервів. Буде перехід на новий якісний рівень. По цьому залученні оцих внутрішніх резервів.
До того ж це і є частиною "переконати Дональда Трампа у величезній важливості членства України в НАТО".
Основною.
Довести, що можемо.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 10:33

  detroytred написав:
  Xenon написав:
❗️Відмова від НАТО і заморожений фронт: у Трампа готують новий «мирний план» для України, – WSJ.

Один із варіантів, які обговорюють радники новообраного лідера США, пропонує Києву:
▪️відмовитися від вступу в Альянс на 20 років;
▪️створити демілітаризовану зону по нинішній лінії фронту;
▪️у такому разі США продовжать поставки зброї.

https://www.wsj.com/world/trump-preside ... s-008655c0

Імхо.
Схоже розводять, як дітей.

Наші не підуть на такі умови.
Ті скоротять поставки ще сильніше.
...
На це ті скажуть -- ну ви ж самі отак схотіли.
На *червоній лінії* допоможуть. Зупинять.

І ніхто не відповідальний.
Бо у всіх благі наміри були...
Не прискіпаєшся.

Про ціну питання, як завжди, тиша.
Бо сплатять ті, хто не у мікрофонів. Але тільки вони мають резон задати руба: "На хіба?"
___________________
Хоча можна і не зменшувати поставки. Отже за існуючих умов їх необхідно збільшувати. Сильно збільшувати.
Тобто навіть збереження рівня поставок по суті є зменшенням необхідного рівня підтримки.
За такої картинки і овсі ні до кого не прискіпатися.
Може й не зажлоблять..


ви все логічно розписали і маєте сенс

США вибрали президентом непередбачувану людину (34 кремінальні справи самі за себе говорять). Гарріс приваблива (як на мене жінка), але не демократам змагатися з путіним і крім нього Іраном, хусітами, хезболою, КНДР (до речі з Кимом Трамп намагався налагодити відношени, що з цього вийшло? пшик)

Серед республіканців є багато прихильників України (верніше, клятих ворогів рф),
яку команду створить Трамп, кого наближить до себе і хто буде робити зовнішну політику (кандидат на посаду госсекретаря США? невідомо) і багато інших ключьових посад
у Трампа всі козирі в руках (Сенат, Конгрес, Верховний Суд), якщо таких Венс (fucking the sofa), то одна річ, якщо як Майк Помпео-інша
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 10:38

  detroytred написав:https://www.5.ua/polityka/ye-chervoni-linii-iaki-ne-mozhna-peretnuty-poroshenko-pro-obitsianku-trampa-zavershyty-viinu-338019.html
Чудові умови-вимоги. Чудові.
Майже Ферарі! Залишається лише додати репарації з контрибуціями і буде Ферарі.

Lapay, нема різниці, нема.
Той же самий... (ті самі тільки в профіль) тільки ФІО інша та зріст))

Черговому колу походу за Ферарі схоже бути.
Отже інакше ж ніяк оті умови-вимоги не виконати. Тобто інакше ніяк не можна купити оту Ферарі.

Я не знаю, хто такий Ферарі.
З п'яти пунктів нереальним є тільки останній, бо НАТО це не тільки США, і домовлятись доведеться з усіма членами.
Те, прд що каже Порошенко, це РПВ без додаткових умов, тобто те, що і буде в результаті цієї війни. Ну а НАТО як бонус, поки малоймовірний, згодом, після фюреркапут, цілком реальний.
Наші не підуть на такі умови.
Ті скоротять поставки ще сильніше.

Аналізувати треба не слова, а можливості. Як Трамп може вплинути на Московію? Ніяк. Як Трамп може вплинути на Київ? Заблокувати поставки збої, причому п..раси-трамписти погрожували заблокувати і європейськи поставки зброї, де є американські компоненти.
Трамп буде робити не те що написано в "фантастичній пісульці", а те що може і вже робив - заблокувати допомогу Україні.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 10:40

Американський мільярдер, власник Tesla і X Ілон Маск агресивно підтримав обраного президента США Дональда Трампа, зокрема через дезінформацію. Втім, у нього можуть бути власні цілі, пише The Times.

"Особливий геній"
На тлі новин про перемогу Трампа Ілон Маск виклав у соцмережі X мем, на йому тягне свої речі в Овальний кабінет Білого дому. Зараз стосунки між новообраним президентом і найбагатшою людиною у світі здаються міцнішими, ніж будь-коли, попри те, що раніше Трамп називав Маска "поганим художником". У своїй промові про перемогу він назвав Маска "особливим генієм", якого необхідно "захищати".

Хоча йшли розмови про те, що Маск може допомогти Трампу скоротити державні витрати, критики припускають, що мільярдер очікує від 47-го президента США повернення своїх вкладень. Маск підтримав кампанію Трампа влітку, з'являвся на мітингах і виділив майже 119 мільйонів доларів на політичні потреби.


в США раніше і за менші злочини можна було мати строк років 15 (за неприкритий підкуп виборників).
Все змінилося, на найкраще?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 10:42

  detroytred написав:https://www.5.ua/polityka/ye-chervoni-linii-iaki-ne-mozhna-peretnuty-poroshenko-pro-obitsianku-trampa-zavershyty-viinu-338019.html
Чудові умови-вимоги. Чудові.
Майже Ферарі! Залишається лише додати репарації з контрибуціями і буде Ферарі.

Lapay, нема різниці, нема.
Той же самий... (ті самі тільки в профіль) тільки ФІО інша та зріст))

Черговому колу походу за Ферарі схоже бути.
Отже інакше ж ніяк оті умови-вимоги не виконати. Тобто інакше ніяк не можна купити оту Ферарі.

Вибори, вибори... (с)
Чому так робить зрозуміло, тільки виглядає це цинічно і підло.
Така стратегія особисто йому дуже вигідна у будь-якому варіанті, але для держави, це підлість. Хоча більшості, які не зовсім вміють у причину-наслідки, зайде аж бігом. :evil:
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 10:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Трамп буде робити не те що написано в "фантастичній пісульці", а те що може і вже робив - заблокувати допомогу Україні.


що нам робити, копати собі могилу?
https://www.youtube.com/watch?v=FhJHGVSZKKA
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 10:51

  prodigy написав:
  lapay написав:Трамп буде робити не те що написано в "фантастичній пісульці", а те що може і вже робив - заблокувати допомогу Україні.


що нам робити, копати собі могилу?
https://www.youtube.com/watch?v=FhJHGVSZKKA

Підтримати китайсько-бразильський мирний план. Зараз дипломатія може набагато більше, ніж дистрофічні поставки зброї.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 10:53

Чи знаєте Ви, що Дональда Трампа з обранням 47-м президентом США публічно привітав не лише Володимир Зеленський, але й Андрій Єрмак???
Wirująświatła
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