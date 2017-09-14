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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10792107931079410795>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 11:05

  Wirująświatła написав:
Чи знаєте Ви, що Дональда Трампа з обранням 47-м президентом США публічно привітав не лише Володимир Зеленський, але й Андрій Єрмак???

Це той Єрмак, який офігівши від результату виборів написав одне слово-реакцію "Нічого"? :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 11:09

  thenewepic написав:......
тут повідомлення біжать дуже швидко, а я не сиджу на форумі 24/7, тому не читаю всі пости, особливо ті, що скоро видаляються. Навіть цю відповідь ви написали через добу, я чисто випадково її помітив. Звичайно, якщо ви не хочете, щоб я читав ваші відповіді, можете писати їх через тиждень.
Почему удалили пост Letusrock"а я не знаю, там не было ничего особенного. Видимо кому-то из ура-патриотов не понравилось и накатали жалобу.
У меня тоже не всегда есть возможность сразу ответить. Тем более, когда пост большой и ответ, соответственно тоже получается не маленький. Вы же не хотите, чтобы я написал просто отписку.

під "окупацією" я маю на увазі не лише чисту анексію, як було з Кримом і 4 областями, а і також ситуацію постійної загрози, як наслідок будь-якій українській владі доведеться з цим рахуватися і коректувати зовнішній курс в сторону від прозахідного. А якщо комусь у майбутньому тут захочеться стати диктатором, то він легко заручиться підтримкою російського диктатора (білоруський або казахський сценарій) і ніяких запобіжників не буде. Так, це не питання одного-двох років, але і диктатури в країнах пост-СРСР будувалися не один рік.
Ну так вариантов-то нет. Ни мы, ни РФ никуда не переместимся. Это уж точно не зависит ни от наших желаний, ни от наших действий. Но вы как-то слишком легко разбрасываетесь словом диктатура. Вы просто не очень себе представляете, что такое настоящая диктатура. И мы как-то прожили 30 лет без диктатуры.

  ЛАД написав:Возможно, к примеру, "російську сторону" удовлетворил бы постоянный нейтралитет Украины и гарантии невступления в НАТО
а нічого, що Україна до 2014 року була нейтральною і це не врятувало від нападу?
2014 обсуждать не будем. Тогда отжали Крым, это отдельный разговор. И наши ошибки + явное и резкое изменение вектора развития.

  ЛАД написав:как это прописывалось в проекте договора в апреле 2022
головне в цьому проекті не відмова від НАТО, а формування клубу гарантів проти наступного нападу. Але росію це не влаштовувало (без її права вето). Здогадайтеся, чому? Я ніби спілкуюся з типовим рашистом - ті ж самі аргументи.
Вы знаете, что "росію влаштовувало"? Шли переговоры. У каждой стороны свои требования и свои опасения. На то и переговоры, чтобы найти взаимоприемлемые компромиссы. Там есть ещё и целые статьи, которые Украина отказалась обсуждать, т.к. этих вопросов не было в "Стамбульском коммюнике", но это не привело к срыву переговоров. Не были согласованы и ограничения армии. Тоже очень существенный вопрос. Но никто не говорил, что это конец переговоров.

  ЛАД написав:И если ради того, чтобы не "робити російську другою державною мовою", вы согласны пожертвовать жизнями десятков тысяч украинцев, разрушенными жизнями и городами, нормальной жизнью (да и просто жизнью) наших детей, то вы должны быть готовы пожертвовать и своей жизнью. И тогда вопрос - почему вы до сих пор не в армии?
тільки не треба цих дешевих маніпуляцій. Я багато разів казав, що справа не у мові, а у загальній перспективі. Я не в армії по тій же причині, чому не в армії 90% дописувачів тут.
Если жизни людей и разрушения для вас дешёвые манипуляции, то о чём мы вообще говорим?
Вы говорите о "загальній перспективі", но не уточняете, что это такое. Зато вполне конкретно пишете:
Плюс, нам буде ще гірше, бо грузин принаймні не заставляють робити російську другою державною мовою у себе.
Это называется "справа не у мові"?
А не в армии здесь разные люди по разным причинам. Кто-то по здоровью, кто-то забронирован, кто-то просто ещё не получил повестку, кто-то сильно боится и прячется. Но при ваших высказываниях вы должны были бы пойти добровольно.

  ЛАД написав:ни о Херсонской, ни о Запорожской области тогда даже не заикнулись
так-так, звичайно. Якщо захоплення сухопутного коридору можна пояснити військовою доцільністю, то чому рашистська армія пішла колонами через Дніпро аж на Миколаїв? Зовсім не тому, що хотіли створити "новоросію", ні.
Изначально они хотели всю Украину привязать к себе, посадить здесь послушное правительство и превратить Украину хотя бы в своего сателлита, а со временем, возможно, и включить в состав РФ. Поэтому шли на Киев. Не вышло. Тогда хотя бы "Новороссия" - резко ослабить Украину.

  ЛАД написав:К сожалению, не опубликованы приложение 6 и карты
"ах, какая досада"
  ЛАД написав:Но приложения не были тогда согласованы Украиной, в т.ч. и карта
ну так що ви намагаєтесь довести тут? Не були узгоджені, отже позиції сторін були несумісні. Чи ви продовжуєте вторити пуйлу, що все було вже домовлено на 99%, і лише через приїзд Джонсона все зірвалося в останній момент?
"Не були узгоджені" не означает, что "позиції сторін були несумісні". "Неузгоджені" говорит только о том, что по этим позициям пока не договорились.

  ЛАД написав:А вообще сегодняшние ваши посты сильно противоречат этому посту
та ні. Я не проти переговорів, їх можна було б вже почати, але я проти саме підходу, що стамбульські домовленості - то верх, чого ми можемо досягти і треба було обовʼязково погоджуватись на всі вимоги. Ті умови були надто нерівні, вони не призвели б до стабільного миру, от і все.
Вы "не проти переговорів", просто хотите, чтобы все соглашались с нашими условиями, а с нашей стороны никаких уступок. Мы не обязаны (пока что, благодаря тому, что армия держит фронт) "погоджуватись на всі вимоги" и "стамбульські домовленості", возможно, не "верх, чого ми можемо досягти". Но, возможно, и верх. И, возможно, сегодня условия будут хуже. И стамбульские договорённости в принципе были совсем не плохи, другое дело, что за некоторые пункты надо было продолжать торговаться.
И главный нерешённый вопрос, о котором вы почему-то молчите, чтобы "Государства-гаранты" согласились быть гарантами. А они не рвутся, так же, как не торопятся принимать нас в НАТО.

А втрати, руйнування, то в багатьох випадках наслідок недолугих дій нашого політично-військового командування.
Интересно, в каких?
Или обстрелы и бомбёжки Харькова "наслідок недолугих дій нашого політично-військового командування"? Или разрушения Изюма, Купянска, городов на Донбассе? Или разрушение энергосистемы и инфраструктуры вообще?

Можете не отвечать.
Не вижу смысла в ваших ответах.
Вы хотите, чтобы вам кто-то на блюдечке с голубой каёмочкой принёс мир "без аннексий и контрибуций", а лучше с контрибуциями в нашу пользу со стороны РФ. Да ещё и со 100%-ыми гарантиями, что агрессия не повторится в будущем. Но это практически невероятно. А 100%-ые гарантии может дать только Господь Бог, в существование которого я лично не верю.

И, повторю, при ваших подходах к вам остаётся единственный вопрос - почему вы до сих пор не в армии?
От других диванных ура-патриотов вы отличаетесь только одним - отсутствием хамства и стремления унизить и оскорбить оппонента. Спасибо и на этом. По нынешним временам это немало.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 11:12

  lapay написав:Я не знаю, хто такий Ферарі.
З п'яти пунктів нереальним є тільки останній, бо НАТО це не тільки США, і домовлятись доведеться з усіма членами.
Те, прд що каже Порошенко, це РПВ без додаткових умов, тобто те, що і буде в результаті цієї війни. Ну а НАТО як бонус, поки малоймовірний, згодом, після фюреркапут, цілком реальний.

Так справа не у тому, що буде саме рпв чи щось інше (Перемога або повна поразка).
Мова ж не про це.
В нас.
І те, що скоріш за все буде це саме рпв, я не заперечував.
Мова про коли це рпв станеться.

До рпв саме без будь-яких умов Зе і прагне. До часу, коли рашики (і наші) дозріють до цього. Тобто коли виснаження дійде до цієї точки.
До рпв без усяких умов.
Бюджетний варіант Ферарі (тобто без повернення територій, контрибуцій, репарацій, Перемоги).

Зе точнісінько за вашим баченням і діє. Точнісінько в цьому напрямку йде.
Рпв без умов (без хоч яких-то поступок з боку тих, хто програЄ) на момент, коли сторони не дійшли до точки виснаження -- це теж фантастика. Як і отой план Перемоги.

Все ж кеп-очевидно:
- обрізка допомоги нам веде до прискорення наближення нас до точки виснаження (до нашої згоди на поступки);
- збільшення допомоги або санкцій на рфію, навпаки - до прискорення рфії до цієї точки (до її згоди на поступки);
- можна і одночасно. Але це дуже тонка гра балансування.

І партнери вирішують куди балансувати. Кого прискорювати.
Тільки красиво оце приховують.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 07 лис, 2024 11:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 11:25

  _Mykola_ написав:
  Wirująświatła написав:
Чи знаєте Ви, що Дональда Трампа з обранням 47-м президентом США публічно привітав не лише Володимир Зеленський, але й Андрій Єрмак???

Це той Єрмак, який офігівши від результату виборів написав одне слово-реакцію "Нічого"? :mrgreen:

Це він так невдало косплеїт Людовик-а 16 який у день ,,Взяття Бастілії,, теж написав ,,Нічого,,. І якось так трапилося що загубив голову.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 11:30

❗️Примусовий продаж українцям військових облігацій пропонує Гетманцев.

Введення норми він розглядає на військовий час для фінансування Сил оборони. За приклад бере Ізраїль, де на купівлю ОВДП в обов’язковому порядку йшло 7% від доходу робітника.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 11:34

  prodigy написав:
Американський мільярдер, власник Tesla і X Ілон Маск агресивно підтримав обраного президента США Дональда Трампа, зокрема через дезінформацію. Втім, у нього можуть бути власні цілі, пише The Times.

"Особливий геній"
На тлі новин про перемогу Трампа Ілон Маск виклав у соцмережі X мем, на йому тягне свої речі в Овальний кабінет Білого дому. Зараз стосунки між новообраним президентом і найбагатшою людиною у світі здаються міцнішими, ніж будь-коли, попри те, що раніше Трамп називав Маска "поганим художником". У своїй промові про перемогу він назвав Маска "особливим генієм", якого необхідно "захищати".

Хоча йшли розмови про те, що Маск може допомогти Трампу скоротити державні витрати, критики припускають, що мільярдер очікує від 47-го президента США повернення своїх вкладень. Маск підтримав кампанію Трампа влітку, з'являвся на мітингах і виділив майже 119 мільйонів доларів на політичні потреби.


в США раніше і за менші злочини можна було мати строк років 15 (за неприкритий підкуп виборників).
Все змінилося, на найкраще?


Обе партии в равных условиях в отношении пожертвований. Законодательство не нарушают. ) Оно и написано под них. Особый интерес представляет законодательная схема пожертвований через Super PAC.

https://www.dw.com/ru/kak-dengi-vliaut- ... a-70061513
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 11:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы знаете, что "росію влаштовувало"? Шли переговоры. У каждой стороны свои требования и свои опасения. На то и переговоры, чтобы найти взаимоприемлемые компромиссы. Там есть ещё и целые статьи, которые Украина отказалась обсуждать, т.к. этих вопросов не было в "Стамбульском коммюнике", но это не привело к срыву переговоров. Не были согласованы и ограничения армии. Тоже очень существенный вопрос. Но никто не говорил, что это конец переговоров.
Ще хочу додати, що всі вважають ( або нам так підносять) що на перемовинах расія ну прям повинна була підписати капітуляцію, путіна потрібно було зачмирити та розкрутити на компенсації збитків, а расія не погодилася. Але фактично це були умови на яких вони погодилися би прекратити агресію, умови для України, двосторонні. А вже потім ( коли це було майже погоджено) тоді ставало питання про гарантії. Як по мені це великий шаг назад для расії - ЄС та спільні війскові гарантії з першими країнами світу. І пункт про спілне рішення у разі агресії, цілком нормальний. Не розумію, чого його зробили "цапом відбувайлом" А от як би "гаранти" погодилися на гарантії для України, то цілком логічним б була поява наступного пункту про дії у разі агресії проти України "гаранта". Але це вже інша історія, до якої не дішли. Чому? Я бачу так, що в цьому питанні від України нчіого не залежило і не вона вирішувала на що погоджуватися та чи вести перемовини далі.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 11:42

tumos
Ілон Маск вже почав створювати меми(мріє про посаду в адміністрації Трампа "главний по тарелочкам"?)

https://www.unian.ua/world/donald-tramp-peremig-na-viborah-u-ssha-reakciya-ilona-maska-12810909.html
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 11:46

  Xenon написав:
❗️Примусовий продаж українцям військових облігацій пропонує Гетманцев.

Введення норми він розглядає на військовий час для фінансування Сил оборони. За приклад бере Ізраїль, де на купівлю ОВДП в обов’язковому порядку йшло 7% від доходу робітника.

,,А если не будут брать, отключим газ,, хф ,,Бриллиантовая рука,,
Гетьманцев схоже ще та паскуда. Журналістка в підводці до інтерв'ю з ним на тельавізорі, сказалася що намагалися в Київському університеті ім. Шевченка де він професорує розмовляти про нього і усі відмовилися.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 11:50

  prodigy написав:tumos
Ілон Маск вже почав створювати меми(мріє про посаду в адміністрації Трампа "главний по тарелочкам"?)

https://www.unian.ua/world/donald-tramp-peremig-na-viborah-u-ssha-reakciya-ilona-maska-12810909.html

Та да. Схоже навчився у фотошоп. ,,Останній доллар для України,, фотка Трампа в овалі однодоларової купюри з середнім пальцем руки,,
:( :(
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