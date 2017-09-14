Це той Єрмак, який офігівши від результату виборів написав одне слово-реакцію "Нічого"?
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Додано: Чет 07 лис, 2024 11:05
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:09
Почему удалили пост Letusrock"а я не знаю, там не было ничего особенного. Видимо кому-то из ура-патриотов не понравилось и накатали жалобу.
У меня тоже не всегда есть возможность сразу ответить. Тем более, когда пост большой и ответ, соответственно тоже получается не маленький. Вы же не хотите, чтобы я написал просто отписку.
Ну так вариантов-то нет. Ни мы, ни РФ никуда не переместимся. Это уж точно не зависит ни от наших желаний, ни от наших действий. Но вы как-то слишком легко разбрасываетесь словом диктатура. Вы просто не очень себе представляете, что такое настоящая диктатура. И мы как-то прожили 30 лет без диктатуры.
2014 обсуждать не будем. Тогда отжали Крым, это отдельный разговор. И наши ошибки + явное и резкое изменение вектора развития.
Вы знаете, что "росію влаштовувало"? Шли переговоры. У каждой стороны свои требования и свои опасения. На то и переговоры, чтобы найти взаимоприемлемые компромиссы. Там есть ещё и целые статьи, которые Украина отказалась обсуждать, т.к. этих вопросов не было в "Стамбульском коммюнике", но это не привело к срыву переговоров. Не были согласованы и ограничения армии. Тоже очень существенный вопрос. Но никто не говорил, что это конец переговоров.
Если жизни людей и разрушения для вас дешёвые манипуляции, то о чём мы вообще говорим?
Вы говорите о "загальній перспективі", но не уточняете, что это такое. Зато вполне конкретно пишете:
Это называется "справа не у мові"?
А не в армии здесь разные люди по разным причинам. Кто-то по здоровью, кто-то забронирован, кто-то просто ещё не получил повестку, кто-то сильно боится и прячется. Но при ваших высказываниях вы должны были бы пойти добровольно.
Изначально они хотели всю Украину привязать к себе, посадить здесь послушное правительство и превратить Украину хотя бы в своего сателлита, а со временем, возможно, и включить в состав РФ. Поэтому шли на Киев. Не вышло. Тогда хотя бы "Новороссия" - резко ослабить Украину.
"Не були узгоджені" не означает, что "позиції сторін були несумісні". "Неузгоджені" говорит только о том, что по этим позициям пока не договорились.
Вы "не проти переговорів", просто хотите, чтобы все соглашались с нашими условиями, а с нашей стороны никаких уступок. Мы не обязаны (пока что, благодаря тому, что армия держит фронт) "погоджуватись на всі вимоги" и "стамбульські домовленості", возможно, не "верх, чого ми можемо досягти". Но, возможно, и верх. И, возможно, сегодня условия будут хуже. И стамбульские договорённости в принципе были совсем не плохи, другое дело, что за некоторые пункты надо было продолжать торговаться.
И главный нерешённый вопрос, о котором вы почему-то молчите, чтобы "Государства-гаранты" согласились быть гарантами. А они не рвутся, так же, как не торопятся принимать нас в НАТО.
Интересно, в каких?
Или обстрелы и бомбёжки Харькова "наслідок недолугих дій нашого політично-військового командування"? Или разрушения Изюма, Купянска, городов на Донбассе? Или разрушение энергосистемы и инфраструктуры вообще?
Можете не отвечать.
Не вижу смысла в ваших ответах.
Вы хотите, чтобы вам кто-то на блюдечке с голубой каёмочкой принёс мир "без аннексий и контрибуций", а лучше с контрибуциями в нашу пользу со стороны РФ. Да ещё и со 100%-ыми гарантиями, что агрессия не повторится в будущем. Но это практически невероятно. А 100%-ые гарантии может дать только Господь Бог, в существование которого я лично не верю.
И, повторю, при ваших подходах к вам остаётся единственный вопрос - почему вы до сих пор не в армии?
От других диванных ура-патриотов вы отличаетесь только одним - отсутствием хамства и стремления унизить и оскорбить оппонента. Спасибо и на этом. По нынешним временам это немало.
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:12
Так справа не у тому, що буде саме рпв чи щось інше (Перемога або повна поразка).
Мова ж не про це.
В нас.
І те, що скоріш за все буде це саме рпв, я не заперечував.
Мова про коли це рпв станеться.
До рпв саме без будь-яких умов Зе і прагне. До часу, коли рашики (і наші) дозріють до цього. Тобто коли виснаження дійде до цієї точки.
До рпв без усяких умов.
Бюджетний варіант Ферарі (тобто без повернення територій, контрибуцій, репарацій, Перемоги).
Зе точнісінько за вашим баченням і діє. Точнісінько в цьому напрямку йде.
Рпв без умов (без хоч яких-то поступок з боку тих, хто програЄ) на момент, коли сторони не дійшли до точки виснаження -- це теж фантастика. Як і отой план Перемоги.
Все ж кеп-очевидно:
- обрізка допомоги нам веде до прискорення наближення нас до точки виснаження (до нашої згоди на поступки);
- збільшення допомоги або санкцій на рфію, навпаки - до прискорення рфії до цієї точки (до її згоди на поступки);
- можна і одночасно. Але це дуже тонка гра балансування.
І партнери вирішують куди балансувати. Кого прискорювати.
Тільки красиво оце приховують.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 07 лис, 2024 11:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:25
Це він так невдало косплеїт Людовик-а 16 який у день ,,Взяття Бастілії,, теж написав ,,Нічого,,. І якось так трапилося що загубив голову.
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:30
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:34
Обе партии в равных условиях в отношении пожертвований. Законодательство не нарушают. ) Оно и написано под них. Особый интерес представляет законодательная схема пожертвований через Super PAC.
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ще хочу додати, що всі вважають ( або нам так підносять) що на перемовинах расія ну прям повинна була підписати капітуляцію, путіна потрібно було зачмирити та розкрутити на компенсації збитків, а расія не погодилася. Але фактично це були умови на яких вони погодилися би прекратити агресію, умови для України, двосторонні. А вже потім ( коли це було майже погоджено) тоді ставало питання про гарантії. Як по мені це великий шаг назад для расії - ЄС та спільні війскові гарантії з першими країнами світу. І пункт про спілне рішення у разі агресії, цілком нормальний. Не розумію, чого його зробили "цапом відбувайлом" А от як би "гаранти" погодилися на гарантії для України, то цілком логічним б була поява наступного пункту про дії у разі агресії проти України "гаранта". Але це вже інша історія, до якої не дішли. Чому? Я бачу так, що в цьому питанні від України нчіого не залежило і не вона вирішувала на що погоджуватися та чи вести перемовини далі.
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:42
tumos
Ілон Маск вже почав створювати меми(мріє про посаду в адміністрації Трампа "главний по тарелочкам"?)
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:46
,,А если не будут брать, отключим газ,, хф ,,Бриллиантовая рука,,
Гетьманцев схоже ще та паскуда. Журналістка в підводці до інтерв'ю з ним на тельавізорі, сказалася що намагалися в Київському університеті ім. Шевченка де він професорує розмовляти про нього і усі відмовилися.
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:50
Та да. Схоже навчився у фотошоп. ,,Останній доллар для України,, фотка Трампа в овалі однодоларової купюри з середнім пальцем руки,,
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