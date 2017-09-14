Додано: Чет 07 лис, 2024 11:09

thenewepic написав: ......

тут повідомлення біжать дуже швидко, а я не сиджу на форумі 24/7, тому не читаю всі пости, особливо ті, що скоро видаляються. Навіть цю відповідь ви написали через добу, я чисто випадково її помітив. Звичайно, якщо ви не хочете, щоб я читав ваші відповіді, можете писати їх через тиждень. ......тут повідомлення біжать дуже швидко, а я не сиджу на форумі 24/7, тому не читаю всі пости, особливо ті, що скоро видаляються. Навіть цю відповідь ви написали через добу, я чисто випадково її помітив. Звичайно, якщо ви не хочете, щоб я читав ваші відповіді, можете писати їх через тиждень.

під "окупацією" я маю на увазі не лише чисту анексію, як було з Кримом і 4 областями, а і також ситуацію постійної загрози, як наслідок будь-якій українській владі доведеться з цим рахуватися і коректувати зовнішній курс в сторону від прозахідного. А якщо комусь у майбутньому тут захочеться стати диктатором, то він легко заручиться підтримкою російського диктатора (білоруський або казахський сценарій) і ніяких запобіжників не буде. Так, це не питання одного-двох років, але і диктатури в країнах пост-СРСР будувалися не один рік.

ЛАД написав: Возможно, к примеру, "російську сторону" удовлетворил бы постоянный нейтралитет Украины и гарантии невступления в НАТО Возможно, к примеру, "російську сторону" удовлетворил бы постоянный нейтралитет Украины и гарантии невступления в НАТО а нічого, що Україна до 2014 року була нейтральною і це не врятувало від нападу? а нічого, що Україна до 2014 року була нейтральною і це не врятувало від нападу?

ЛАД написав: как это прописывалось в проекте договора в апреле 2022 как это прописывалось в проекте договора в апреле 2022 головне в цьому проекті не відмова від НАТО, а формування клубу гарантів проти наступного нападу. Але росію це не влаштовувало (без її права вето). Здогадайтеся, чому? Я ніби спілкуюся з типовим рашистом - ті ж самі аргументи. головне в цьому проекті не відмова від НАТО, а формування клубу гарантів проти наступного нападу. Але росію це не влаштовувало (без її права вето). Здогадайтеся, чому? Я ніби спілкуюся з типовим рашистом - ті ж самі аргументи.

ЛАД написав: И если ради того, чтобы не "робити російську другою державною мовою", вы согласны пожертвовать жизнями десятков тысяч украинцев, разрушенными жизнями и городами, нормальной жизнью (да и просто жизнью) наших детей, то вы должны быть готовы пожертвовать и своей жизнью. И тогда вопрос - почему вы до сих пор не в армии? И если ради того, чтобы не "робити російську другою державною мовою", вы согласны пожертвовать жизнями десятков тысяч украинцев, разрушенными жизнями и городами, нормальной жизнью (да и просто жизнью) наших детей, то вы должны быть готовы пожертвовать и своей жизнью. И тогда вопрос - почему вы до сих пор не в армии? тільки не треба цих дешевих маніпуляцій. Я багато разів казав, що справа не у мові, а у загальній перспективі. Я не в армії по тій же причині, чому не в армії 90% дописувачів тут. тільки не треба цих дешевих маніпуляцій. Я багато разів казав, що справа не у мові, а у загальній перспективі. Я не в армії по тій же причині, чому не в армії 90% дописувачів тут.

Плюс, нам буде ще гірше, бо грузин принаймні не заставляють робити російську другою державною мовою у себе.

ЛАД написав: ни о Херсонской, ни о Запорожской области тогда даже не заикнулись ни о Херсонской, ни о Запорожской области тогда даже не заикнулись так-так, звичайно. Якщо захоплення сухопутного коридору можна пояснити військовою доцільністю, то чому рашистська армія пішла колонами через Дніпро аж на Миколаїв? Зовсім не тому, що хотіли створити "новоросію", ні. так-так, звичайно. Якщо захоплення сухопутного коридору можна пояснити військовою доцільністю, то чому рашистська армія пішла колонами через Дніпро аж на Миколаїв? Зовсім не тому, що хотіли створити "новоросію", ні.

ЛАД написав: К сожалению, не опубликованы приложение 6 и карты К сожалению, не опубликованы приложение 6 и карты "ах, какая досада"

ЛАД написав: Но приложения не были тогда согласованы Украиной, в т.ч. и карта Но приложения не были тогда согласованы Украиной, в т.ч. и карта ну так що ви намагаєтесь довести тут? Не були узгоджені, отже позиції сторін були несумісні. Чи ви продовжуєте вторити пуйлу, що все було вже домовлено на 99%, і лише через приїзд Джонсона все зірвалося в останній момент? "ах, какая досада"ну так що ви намагаєтесь довести тут? Не були узгоджені, отже позиції сторін були несумісні. Чи ви продовжуєте вторити пуйлу, що все було вже домовлено на 99%, і лише через приїзд Джонсона все зірвалося в останній момент?

ЛАД написав: А вообще сегодняшние ваши посты сильно противоречат этому посту А вообще сегодняшние ваши посты сильно противоречат этому посту та ні. Я не проти переговорів, їх можна було б вже почати, але я проти саме підходу, що стамбульські домовленості - то верх, чого ми можемо досягти і треба було обовʼязково погоджуватись на всі вимоги. Ті умови були надто нерівні, вони не призвели б до стабільного миру, от і все. та ні. Я не проти переговорів, їх можна було б вже почати, але я проти саме підходу, що стамбульські домовленості - то верх, чого ми можемо досягти і треба було обовʼязково погоджуватись на всі вимоги. Ті умови були надто нерівні, вони не призвели б до стабільного миру, от і все.

А втрати, руйнування, то в багатьох випадках наслідок недолугих дій нашого політично-військового командування.

Почему удалили пост"а я не знаю, там не было ничего особенного. Видимо кому-то из ура-патриотов не понравилось и накатали жалобу.У меня тоже не всегда есть возможность сразу ответить. Тем более, когда пост большой и ответ, соответственно тоже получается не маленький. Вы же не хотите, чтобы я написал просто отписку.Ну так вариантов-то нет. Ни мы, ни РФ никуда не переместимся. Это уж точно не зависит ни от наших желаний, ни от наших действий. Но вы как-то слишком легко разбрасываетесь словом диктатура. Вы просто не очень себе представляете, что такое настоящая диктатура. И мы как-то прожили 30 лет без диктатуры.2014 обсуждать не будем. Тогда отжали Крым, это отдельный разговор. И наши ошибки + явное и резкое изменение вектора развития.Вы знаете, что "росію влаштовувало"? Шли переговоры. У каждой стороны свои требования и свои опасения. На то и переговоры, чтобы найти взаимоприемлемые компромиссы. Там есть ещё и целые статьи, которые Украина отказалась обсуждать, т.к. этих вопросов не было в "Стамбульском коммюнике", но это не привело к срыву переговоров. Не были согласованы и ограничения армии. Тоже очень существенный вопрос. Но никто не говорил, что это конец переговоров.Если жизни людей и разрушения для вас дешёвые манипуляции, то о чём мы вообще говорим?Вы говорите о "загальній перспективі", но не уточняете, что это такое. Зато вполне конкретно пишете:Это называется "справа не у мові"?А не в армии здесь разные люди по разным причинам. Кто-то по здоровью, кто-то забронирован, кто-то просто ещё не получил повестку, кто-то сильно боится и прячется. Но при ваших высказываниях вы должны были бы пойти добровольно.Изначально они хотелиУкраину привязать к себе, посадить здесь послушное правительство и превратить Украину хотя бы в своего сателлита, а со временем, возможно, и включить в состав РФ. Поэтому шли на Киев. Не вышло. Тогда хотя бы "Новороссия" - резко ослабить Украину."Не були узгоджені" не означает, что "позиції сторін були несумісні". "Неузгоджені" говорит только о том, что по этим позициямне договорились.Вы "не проти переговорів", просто хотите, чтобы все соглашались сусловиями, а с нашей стороны никаких уступок. Мы не обязаны (пока что, благодаря тому, что армия держит фронт) "погоджуватись на всі вимоги" и "стамбульські домовленості", возможно, не "верх, чого ми можемо досягти". Но, возможно, и верх. И, возможно, сегодня условия будут хуже. И стамбульские договорённости в принципе были совсем не плохи, другое дело, что за некоторые пункты надо было продолжать торговаться.И главный нерешённый вопрос, о котором вы почему-то молчите, чтобы "Государства-гаранты" согласились быть гарантами. А они не рвутся, так же, как не торопятся принимать нас в НАТО.Интересно, в каких?Или обстрелы и бомбёжки Харькова "наслідок недолугих дій нашого політично-військового командування"? Или разрушения Изюма, Купянска, городов на Донбассе? Или разрушение энергосистемы и инфраструктуры вообще?Можете не отвечать.Не вижу смысла в ваших ответах.Вы хотите, чтобы вам кто-то на блюдечке с голубой каёмочкой принёс мир "без аннексий и контрибуций", а лучше с контрибуциями в нашу пользу со стороны РФ. Да ещё и со 100%-ыми гарантиями, что агрессия не повторится в будущем. Но это практически невероятно. А 100%-ые гарантии может дать только Господь Бог, в существование которого я лично не верю.И, повторю, при ваших подходах к вам остаётся единственный вопрос - почему вы до сих пор не в армии?От других диванных ура-патриотов вы отличаетесь только одним - отсутствием хамства и стремления унизить и оскорбить оппонента. Спасибо и на этом. По нынешним временам это немало.