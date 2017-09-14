The Wall Street Journal: Трамп обещал прекратить конфликт на Украине. Теперь он должен решить, как это сделать. Часть 2.



▪️Все предложения отличаются от подхода Байдена, который позволял Киеву диктовать, когда начать мирные переговоры.



▪️Вместо этого они единодушно рекомендуют заморозить конфликт на месте — закрепить завоевание Россией примерно 20% территории Украины — и заставить Украину временно приостановить попытки вступления в НАТО.



▪️Одна из идей, предложенных в переходном офисе Трампа, о которой подробно рассказали три человека, близких к избранному президенту, и о которой ранее не сообщалось, заключается в том, что Киев обещает не вступать в НАТО в течение как минимум 20 лет. В обмен на это США продолжат снабжать Украину оружием для сдерживания будущего российского нападения.



▪️Согласно этому плану, линия фронта, по сути, останется на месте, а обе стороны согласятся на демилитаризованную зону протяженностью 800 миль. Кто будет контролировать эту территорию, пока неясно, но один из советников сказал, что миротворческие силы не будут включать в себя американские войска и не будут исходить от финансируемого США международного органа, такого как ООН.



▪️«Мы можем провести обучение и оказать другую поддержку, но ствол оружия будет европейским… Мы не отправляем американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине. И мы не платим за это. Пусть это сделают поляки, немцы, британцы и французы», — сказал один из членов команды Трампа.



▪️Это предложение в чем-то перекликается с высказываниями избранного вице-президента Джея Ди Вэнса в сентябрьском интервью, когда он предположил, что окончательное соглашение между Украиной и Россией могло бы включать в себя демилитаризованную зону, «сильно укрепленную, чтобы русские не вторглись снова». Россия, продолжил Вэнс, получит занятые земли и будет уверена в нейтралитете Украины.



▪️Ранее в этом году Кит Келлогг и Фред Флейц, работавшие в первом Белом доме Трампа, представили ему план действий, который предусматривает отказ от поставок оружия Украине до тех пор, пока Киев не согласится на мирные переговоры с Россией. Украина может попытаться вернуть утраченные территории, но делать это придется путем дипломатических переговоров.



▪️Какой из этих стратегий будет придерживаться Трамп — полностью, частично или генерально — пока неясно. Но любая попытка начать мирные переговоры между Украиной и Россией, не говоря уже о заключении соглашения, сталкивается со многими подводными камнями.



▪️Во-первых, Украина и Россия по-прежнему преследуют совершенно разные военные цели и не стремятся к их изменению. В то время как российские войска медленно, но неуклонно продвигаются, Кремль не проявляет особой склонности к переговорам и демонстрирует готовность к эскалации конфликта с помощью гибридных атак за пределами своих границ, например, диверсионных операций в Европе.



▪️«Цели СВО остаются неизменными и будут достигнуты», — написал вчера в Х Дмитрий Медведев, узнав о победе Трампа.



▪️Также будет жесткое сопротивление со стороны некоторых союзников по НАТО, которые рассматривают агрессию России против Украины как непосредственную угрозу для своих стран. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сказала, что ей неизвестно о каких-либо конкретных предложениях команды Трампа, но заявила, что «не должно быть никаких переговоров без согласия Украины с тем фактом, что она ведет переговоры, и делает это на своих условиях».



▪️Зеленский, чья страна сильно зависит от США в плане военной и финансовой помощи, может быть принужден Трампом к переговорам легче, чем Путин. Однако украинскому лидеру придется столкнуться с общественностью, которая рассматривает уступку территории как капитуляцию перед Москвой.



▪️Трамп заявил, что выживание Украины важно для США, но при этом неоднократно критиковал Зеленского, называя его «величайшим коммивояжером». Такая позиция обеспокоила некоторых официальных лиц в Киеве тем, что США под руководством Трампа могут добиваться урегулирования, выгодного для России.



▪️Зеленский поздравил избранного президента с победой, напомнив об их встрече в сентябре в Нью-Йорке и похвалив его «подход «мир через силу» в глобальных делах».



▪️Украинский лидер также сообщил в среду, что говорил по телефону с Трампом, добавив, что они «договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество». #США #Украина #Россия



