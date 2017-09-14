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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1079410795107961079710798 ... 10800>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 12:12

  _Mykola_ написав:..........
Вибори, вибори... (с)
Чому так робить зрозуміло, тільки виглядає це цинічно і підло.
Така стратегія особисто йому дуже вигідна у будь-якому варіанті, але для держави, це підлість. Хоча більшості, які не зовсім вміють у причину-наслідки, зайде аж бігом. :evil:

+++
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 12:13

  whois2010 написав:
  Дюрі-бачі написав:Water щоб щось продати треба щоб хтось купив

Ви словосполучення "примусовий продаж" побачили? На з/п дадуть сертифікат, за який зможете отримати 1,75 облігації в ощаді. З правом продажу державі у 2050 році


це утопія гетьманцева...
у 2022р частина міжнародної фінансової допомоги планували витратити на "барабани і ремонт дитячих стадіонів", якусь долю з цих проектів опанували

хто буде брати папір замість зп з бюджетників? (лікарі, вчителі-у яких зп чистими 10к грн), може ще Успіху виплатять частину облігаціями?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 12:15

  whois2010 написав:Ні діди, ні батьки не розповідали, що комусь по облігаціях щось повернули.

Бабуся казала шо облігаціями піч розпалювали. Я ще пам`ятаю деяка кількість цих облігацій залишалась і десь у ~80-ті якусь компенсацію по ним вроді пропонували.
З іншого боку, підтримую таке рішення. І збільшення в.збору. Але це треба було робити 2,5 роки тому ще.

Якщо будуть "втюхівать", а людина всеодно купувала, плюс донатила, то зараз не знаю чи будуть ще додатково купувать та донатить, якщо внаглу втюхать.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 12:17

  prodigy написав:tumos
Ілон Маск вже почав створювати меми(мріє про посаду в адміністрації Трампа "главний по тарелочкам"?)

https://www.unian.ua/world/donald-tramp-peremig-na-viborah-u-ssha-reakciya-ilona-maska-12810909.html


Если финансировал в рамках закона предвыборную компанию, то почему бы не получить должность ? Демократия. )
Кстати, в комплекте старлинка тарелочка есть ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 12:19

  prodigy написав:хто буде брати папір замість зп з бюджетників? може ще Успіху виплатять частину облігаціями?

Всі будуть брать, і ФОП 7% від мінімалки.
Військовим, а чому б і ні? Звісно, всі так всі.

PS: Тільки вчора прикупив трішечки військових, продаж взад можливий.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 12:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:До рпв саме без будь-яких умов Зе і прагне. До часу, коли рашики (і наші) дозріють до цього. Тобто коли виснаження дійде до цієї точки.
До рпв без усяких умов.

Та хто ж буде вирішувати, коли цей час остаточного виснаження настав - Зе, і накуя його чекати, щоб все просрати?
От коли Зе позитивно відгукнется про рпв/заморозку, тоді вже можна перехреститись і випити рюмку чаю. Сильно сумніваюсь, що і Трамп змусить його це зробити, як найвеличніший найвеличнішого.
Зе як сліпе кошеня, тикається у всі кутки, поки не потрапить на китайську цицьку. Причому не заради молока, а тому що цю цицьку заберуть від аквафрешного кошеняти. Якщо Китай не примусить кацапів зупинити наступ, тоді все...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 12:22

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:▪️Вместо этого они единодушно рекомендуют заморозить конфликт на месте — закрепить завоевание Россией примерно 20% территории Украины — и заставить Украину временно приостановить попытки вступления в НАТО.

[/quote]
Ну що ж - треба дивитись правді в вічі!

Ти ж, навіть, сам казав, що якщо б хотіли "вони", то вже давно нас взяли в НАТО, в ЄС...
Виходить, що НЕ хочуть!

Ну тоді варіатів не густо:
1. Припинити постачання зброї - і нас чекає повна розруха + ще 100500 вбитих/калік

2. Заморозка "як є на моменті"(так, на жаль без гарантій) - але хоч буде поставлено на паузу "щоденне вбиття/каліцтво людей"

3. "Ферарі"(як пише Детройт), але знову ж таки - хто ж нам його дасть? Якщо мали його дати, до дали б його ще 2,5р. тому!


Чи з подальших РЕАЛЬНИХ варіантів є ще якісь?

Бо "прілєтіт вдруг волшебнік..."© - не пропонувати! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 07 лис, 2024 12:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 12:23

  Water написав:Повістки в першу чергу надсилають тим, хто не платить податки – Шмигаль.
98% повісток, сформованих через Оберіг, направили людям, які не працюють або працюють неофіційно.
https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti ... ky-shmyhal

Цікава інформація...
Тепер є детальна інформація щодо фінансового стану щодо кожного М1860 у Оберіга.
Тепер наближені до... прицільно можуть "продавати цеглину" або "парешать отсрочку" тим у кого є гроші.
Шикарний інструмент для корупції та рекету.
Браво. :mrgreen:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 07 лис, 2024 12:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 12:29

  _Mykola_ написав:
  Water написав:Повістки в першу чергу надсилають тим, хто не платить податки – Шмигаль.
98% повісток, сформованих через Оберіг, направили людям, які не працюють або працюють неофіційно.
https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti ... ky-shmyhal

Цікава інформація...
Тепер є детальна інформація щодо фінансового стану щодо кожного М1860 у Оберіга, і тепер наближені до прицільно можуть "продавати цеглину" або "парешать отсрочку" тим у кого є гроші.
Шикарний інструмент для корупції та рекету.
Браво. :mrgreen:

Можливо тільки дані Мінздоху, ну подивляться рівень ЗП і шо?
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 12:29

За крок до... ©

  prodigy написав:може ще Успіху виплатять частину облігаціями?
Та їм вже й паперу на Успіха шкода буде!))
Успіх, вже як той мавр))
Успіх зробив свою справу - Успіх пішов... - став державі не потрібний.
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