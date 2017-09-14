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Додано: Чет 07 лис, 2024 12:12
Додано: Чет 07 лис, 2024 12:13
це утопія гетьманцева...
у 2022р частина міжнародної фінансової допомоги планували витратити на "барабани і ремонт дитячих стадіонів", якусь долю з цих проектів опанували
хто буде брати папір замість зп з бюджетників? (лікарі, вчителі-у яких зп чистими 10к грн), може ще Успіху виплатять частину облігаціями?
Додано: Чет 07 лис, 2024 12:15
Бабуся казала шо облігаціями піч розпалювали. Я ще пам`ятаю деяка кількість цих облігацій залишалась і десь у ~80-ті якусь компенсацію по ним вроді пропонували.
Якщо будуть "втюхівать", а людина всеодно купувала, плюс донатила, то зараз не знаю чи будуть ще додатково купувать та донатить, якщо внаглу втюхать.
Додано: Чет 07 лис, 2024 12:17
Если финансировал в рамках закона предвыборную компанию, то почему бы не получить должность ? Демократия. )
Кстати, в комплекте старлинка тарелочка есть ?
Додано: Чет 07 лис, 2024 12:19
Додано: Чет 07 лис, 2024 12:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Та хто ж буде вирішувати, коли цей час остаточного виснаження настав - Зе, і накуя його чекати, щоб все просрати?
От коли Зе позитивно відгукнется про рпв/заморозку, тоді вже можна перехреститись і випити рюмку чаю. Сильно сумніваюсь, що і Трамп змусить його це зробити, як найвеличніший найвеличнішого.
Зе як сліпе кошеня, тикається у всі кутки, поки не потрапить на китайську цицьку. Причому не заради молока, а тому що цю цицьку заберуть від аквафрешного кошеняти. Якщо Китай не примусить кацапів зупинити наступ, тоді все...
Додано: Чет 07 лис, 2024 12:22
За крок до перевороту думок©
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Ну що ж - треба дивитись правді в вічі!
Ти ж, навіть, сам казав, що якщо б хотіли "вони", то вже давно нас взяли в НАТО, в ЄС...
Виходить, що НЕ хочуть!
Ну тоді варіатів не густо:
1. Припинити постачання зброї - і нас чекає повна розруха + ще 100500 вбитих/калік
2. Заморозка "як є на моменті"(так, на жаль без гарантій) - але хоч буде поставлено на паузу "щоденне вбиття/каліцтво людей"
3. "Ферарі"(як пише Детройт), але знову ж таки - хто ж нам його дасть? Якщо мали його дати, до дали б його ще 2,5р. тому!
Чи з подальших РЕАЛЬНИХ варіантів є ще якісь?
Бо "прілєтіт вдруг волшебнік..."© - не пропонувати!
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 07 лис, 2024 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 07 лис, 2024 12:23
Цікава інформація...
Тепер є детальна інформація щодо фінансового стану щодо кожного М1860 у Оберіга.
Тепер наближені до... прицільно можуть "продавати цеглину" або "парешать отсрочку" тим у кого є гроші.
Шикарний інструмент для корупції та рекету.
Браво.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 07 лис, 2024 12:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 07 лис, 2024 12:29
Можливо тільки дані Мінздоху, ну подивляться рівень ЗП і шо?
Додано: Чет 07 лис, 2024 12:29
За крок до... ©
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