d44 написав:

ЛАД написав: Вы знаете, что "росію влаштовувало"? Шли переговоры. У каждой стороны свои требования и свои опасения. На то и переговоры, чтобы найти взаимоприемлемые компромиссы. Там есть ещё и целые статьи, которые Украина отказалась обсуждать, т.к. этих вопросов не было в "Стамбульском коммюнике", но это не привело к срыву переговоров. Не были согласованы и ограничения армии. Тоже очень существенный вопрос. Но никто не говорил, что это конец переговоров. Вы знаете, что "росію влаштовувало"? Шли переговоры. У каждой стороны свои требования и свои опасения. На то и переговоры, чтобы найти взаимоприемлемые компромиссы. Там есть ещё и целые статьи, которые Украина отказалась обсуждать, т.к. этих вопросов не было в "Стамбульском коммюнике", но это не привело к срыву переговоров. Не были согласованы и ограничения армии. Тоже очень существенный вопрос. Но никто не говорил, что это конец переговоров.

Ще хочу додати, що всі вважають ( або нам так підносять) що на перемовинах расія ну прям повинна була підписати капітуляцію, путіна потрібно було зачмирити та розкрутити на компенсації збитків, а расія не погодилася. Але фактично це були умови на яких вони погодилися би прекратити агресію, умови для України, двосторонні. А вже потім ( коли це було майже погоджено) тоді ставало питання про гарантії. Як по мені це великий шаг назад для расії - ЄС та спільні війскові гарантії з першими країнами світу. І пункт про спілне рішення у разі агресії, цілком нормальний. Не розумію, чого його зробили "цапом відбувайлом" А от як би "гаранти" погодилися на гарантії для України, то цілком логічним б була поява наступного пункту про дії у разі агресії проти України "гаранта". Але це вже інша історія, до якої не дішли. Чому? Я бачу так, що в цьому питанні від України нчіого не залежило і не вона вирішувала на що погоджуватися та чи вести перемовини далі.