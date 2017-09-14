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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 07 лис, 2024 12:30
Water написав: _Mykola_ написав:
Цікава інформація...
Тепер є детальна інформація щодо фінансового стану щодо кожного М1860 у Оберіга, і тепер наближені до прицільно можуть "продавати цеглину" або "парешать отсрочку" тим у кого є гроші.
Шикарний інструмент для корупції та рекету.
Браво.
Можливо тільки дані Мінздоху, ну подивляться рівень ЗП і шо?
"прицільно можуть "продавати цеглину" або "парешать отсрочку" тим у кого є гроші."
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Додано: Чет 07 лис, 2024 12:33
Успіх написав: prodigy написав:
може ще Успіху виплатять частину облігаціями?
Та їм вже й паперу на Успіха шкода буде!))
Успіх, вже як той мавр))
Успіх зробив свою справу - Успіх пішов... - став державі не потрібний.
Нє, нє, потрібний, тепер повинен:
-податки
-донати,
-волонтерство
...
ну як раніш казав, що на гражданкє будеш допомагати робити.
Сардельки котам та допомога сама себе не зробить.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 12:34
Так як тут постійно труть - то ще раз напишу:
Зятю ЛАДа - РЕСПЕКТ!!!
Він поставив шах і мат Песікотам, синам Будівельника, чоловіку Флер і Василю-Рівне!
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Додано: Чет 07 лис, 2024 12:34
whois2010 написав: Water написав: Xenon написав:
❗️Примусовий продаж українцям військових облігацій пропонує Гетманцев.
Так їх можливо зразу й продать.
Чи будуть окремі випуски без права продажу в продовж 50 років, як колись було при срср?
Схоже саме це і планується. І щомісячно розіграш холодильника "Бірюса" та а/м "Волга" за номерами облігацій.
Ні діди, ні батьки не розповідали, що комусь по облігаціях щось повернули.
З іншого боку, підтримую таке рішення. І збільшення в.збору. Але це треба було робити 2,5 роки тому ще.
Вернули. Не помню точно, когда. Чуть ли не в 80-х. Может быть, в самом конце 70-х.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 12:37
_Mykola_ написав:
ну як раніш казав, що
Казав, якщо б мене держава сама звільнила, а не я мав сам пройти 100500 кіл пекла і звільнити себе сам!
Де є нормальна/законна демобілізація?
п.с.
Хвору дружину + двох дітей тимчасово безробітного Успіха - держава ж не забезпечить/не допоможе!
Востаннє редагувалось Успіх
в Чет 07 лис, 2024 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 12:37
Water написав:
Так їх можливо зразу й продать.
Чи будуть окремі випуски без права продажу в продовж 50 років, як колись було при срср?
whois2010 написав:
Ви словосполучення "примусовий продаж" побачили? На з/п дадуть сертифікат, за який зможете отримати 1,75 облігації в ощаді. З правом продажу державі у 2050 роц
Навіть якщо право продажу, то хто їх купить?
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Додано: Чет 07 лис, 2024 12:44
lapay написав:
Та хто ж буде вирішувати, коли цей час остаточного виснаження настав - Зе, і накуя його чекати, щоб все просрати?
Во! Так в цьому весь корінець!
Хто і коли.
Хто? - Зе.
Але!
Коли дозріють пересічні і будуть фактично благати Зе, щоб він отак вирішив. Тоді Зе і вирішить за "проханнями трудящихся" (суспільства).
І ні на секунду раніше.
Тіко після тривалого гучного майже одноголосного прохання.
А поки всі прохають іншого...
Вголос.
Вголос прохають Ферарі.
Отут роль оппи б повинна бути.
Але ПАП-то не дурень...
Йому не пасивні обивателі потрібні, а підтримка активістів.
Тому ПАП вголос - за бюджетну Ферарі))
З надією, що Зе при реалізації знаходження внутрішніх резервів лусне...
А якщо Зе не лусне і дочекається прохань трудящихся, то ПАП теж в шоколаді. Борець... Могіканин.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 12:47
d44 написав: ЛАД написав:
Вы знаете, что "росію влаштовувало"? Шли переговоры. У каждой стороны свои требования и свои опасения. На то и переговоры, чтобы найти взаимоприемлемые компромиссы. Там есть ещё и целые статьи, которые Украина отказалась обсуждать, т.к. этих вопросов не было в "Стамбульском коммюнике", но это не привело к срыву переговоров. Не были согласованы и ограничения армии. Тоже очень существенный вопрос. Но никто не говорил, что это конец переговоров.
Ще хочу додати, що всі вважають ( або нам так підносять) що на перемовинах расія ну прям повинна була підписати капітуляцію, путіна потрібно було зачмирити та розкрутити на компенсації збитків, а расія не погодилася. Але фактично це були умови на яких вони погодилися би прекратити агресію, умови для України, двосторонні. А вже потім ( коли це було майже погоджено) тоді ставало питання про гарантії. Як по мені це великий шаг назад для расії - ЄС та спільні війскові гарантії з першими країнами світу. І пункт про спілне рішення у разі агресії, цілком нормальний. Не розумію, чого його зробили "цапом відбувайлом" А от як би "гаранти" погодилися на гарантії для України, то цілком логічним б була поява наступного пункту про дії у разі агресії проти України "гаранта". Але це вже інша історія, до якої не дішли. Чому? Я бачу так, що в цьому питанні від України нчіого не залежило і не вона вирішувала на що погоджуватися та чи вести перемовини далі.
Гадаю, щось такі залежало. Але, мабуть, сказали, що це капітуляція і пообіцяли міцну допомогу. До того ж не схотіли бути гарантами. Наші і повелися.
І "спільне рішення" все ж таки поганий варіант - якщо не має "спільного рішення", то жодна держава не може надати поміч?
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Додано: Чет 07 лис, 2024 12:47
Успіх написав: _Mykola_ написав:
ну як раніш казав, що
Казав, якщо б мене держава сама звільнила, а не я мав сам пройти 100500 кіл пекла і звільнити себе сам!
Де є нормальна/законна демобілізація?
п.с.
Хвору дружину + двох дітей тимчасово безробітного Успіха - держава ж не забезпечить/не допоможе!
"А так дішал, так дішал.." (с)
Вже цивільний, тепер впрягайся по повній у забезпечення армії, як розказував раніше і знецінював те що для тебе робили в тилу. Відмазки не катять.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 12:48
whois2010 написав:
Схоже саме це і планується. І щомісячно розіграш холодильника "Бірюса" та а/м "Волга" за номерами облігацій.
Ні діди, ні батьки не розповідали, що комусь по облігаціях щось повернули.
З іншого боку, підтримую таке рішення. І збільшення в.збору. Але це треба було робити 2,5 роки тому ще
.
Треба було з першого дня повномасштабки заморозити ще й всі депо людей, а видавати їм лише відсотки!
І так до завершення війни!
А що? Давайте будемо чесними - на депо, як правило, лежать "зайві" кошти, без яких людина може обійтись!
А якщо у вас лежать на депо долярчики, то не так і страшно, що вони пролежать замороженими там декілька років, а що ви отримаєте по долародепо аж 1-2-2,5% прибутку
Зате - допомога державі!!!
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