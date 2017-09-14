RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 107951079610797107981079910800>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 12:30

  Water написав:
  _Mykola_ написав:
  Water написав:Повістки в першу чергу надсилають тим, хто не платить податки – Шмигаль.
98% повісток, сформованих через Оберіг, направили людям, які не працюють або працюють неофіційно.
https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti ... ky-shmyhal

Цікава інформація...
Тепер є детальна інформація щодо фінансового стану щодо кожного М1860 у Оберіга, і тепер наближені до прицільно можуть "продавати цеглину" або "парешать отсрочку" тим у кого є гроші.
Шикарний інструмент для корупції та рекету.
Браво. :mrgreen:

Можливо тільки дані Мінздоху, ну подивляться рівень ЗП і шо?

"прицільно можуть "продавати цеглину" або "парешать отсрочку" тим у кого є гроші."
_Mykola_
 
Повідомлень: 5296
З нами з: 09.02.09
Подякував: 667 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 12:33

  Успіх написав:
  prodigy написав:може ще Успіху виплатять частину облігаціями?
Та їм вже й паперу на Успіха шкода буде!))
Успіх, вже як той мавр))
Успіх зробив свою справу - Успіх пішов... - став державі не потрібний.

Нє, нє, потрібний, тепер повинен:
-податки
-донати,
-волонтерство
...
ну як раніш казав, що на гражданкє будеш допомагати робити.
Сардельки котам та допомога сама себе не зробить. :mrgreen:
_Mykola_
 
Повідомлень: 5296
З нами з: 09.02.09
Подякував: 667 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 12:34

Не словом, а ділом!©

Так як тут постійно труть - то ще раз напишу:
Зятю ЛАДа - РЕСПЕКТ!!!

Він поставив шах і мат Песікотам, синам Будівельника, чоловіку Флер і Василю-Рівне!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7094
З нами з: 18.03.21
Подякував: 233 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 12:34

  whois2010 написав:
  Water написав:
  Xenon написав:❗️Примусовий продаж українцям військових облігацій пропонує Гетманцев.

Так їх можливо зразу й продать.
Чи будуть окремі випуски без права продажу в продовж 50 років, як колись було при срср?

Схоже саме це і планується. І щомісячно розіграш холодильника "Бірюса" та а/м "Волга" за номерами облігацій.
Ні діди, ні батьки не розповідали, що комусь по облігаціях щось повернули.
З іншого боку, підтримую таке рішення. І збільшення в.збору. Але це треба було робити 2,5 роки тому ще.

Вернули. Не помню точно, когда. Чуть ли не в 80-х. Может быть, в самом конце 70-х.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31160
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 12:37

Все по-чесному!©

  _Mykola_ написав:ну як раніш казав, що
Казав, якщо б мене держава сама звільнила, а не я мав сам пройти 100500 кіл пекла і звільнити себе сам!

Де є нормальна/законна демобілізація?


п.с.
Хвору дружину + двох дітей тимчасово безробітного Успіха - держава ж не забезпечить/не допоможе!
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 07 лис, 2024 12:41, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7094
З нами з: 18.03.21
Подякував: 233 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 12:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Так їх можливо зразу й продать.
Чи будуть окремі випуски без права продажу в продовж 50 років, як колись було при срср?

  whois2010 написав:Ви словосполучення "примусовий продаж" побачили? На з/п дадуть сертифікат, за який зможете отримати 1,75 облігації в ощаді. З правом продажу державі у 2050 роц

Навіть якщо право продажу, то хто їх купить?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4063
З нами з: 29.07.22
Подякував: 728 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 12:44

  lapay написав:Та хто ж буде вирішувати, коли цей час остаточного виснаження настав - Зе, і накуя його чекати, щоб все просрати?

Во! Так в цьому весь корінець!
Хто і коли.

Хто? - Зе.
Але!
Коли дозріють пересічні і будуть фактично благати Зе, щоб він отак вирішив. Тоді Зе і вирішить за "проханнями трудящихся" (суспільства).
І ні на секунду раніше.
Тіко після тривалого гучного майже одноголосного прохання.

А поки всі прохають іншого...
Вголос.
Вголос прохають Ферарі.

Отут роль оппи б повинна бути.
Але ПАП-то не дурень...
Йому не пасивні обивателі потрібні, а підтримка активістів.
Тому ПАП вголос - за бюджетну Ферарі))
З надією, що Зе при реалізації знаходження внутрішніх резервів лусне...
А якщо Зе не лусне і дочекається прохань трудящихся, то ПАП теж в шоколаді. Борець... Могіканин.
detroytred
 
Повідомлень: 31089
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 12:47

  d44 написав:
  ЛАД написав:Вы знаете, что "росію влаштовувало"? Шли переговоры. У каждой стороны свои требования и свои опасения. На то и переговоры, чтобы найти взаимоприемлемые компромиссы. Там есть ещё и целые статьи, которые Украина отказалась обсуждать, т.к. этих вопросов не было в "Стамбульском коммюнике", но это не привело к срыву переговоров. Не были согласованы и ограничения армии. Тоже очень существенный вопрос. Но никто не говорил, что это конец переговоров.
Ще хочу додати, що всі вважають ( або нам так підносять) що на перемовинах расія ну прям повинна була підписати капітуляцію, путіна потрібно було зачмирити та розкрутити на компенсації збитків, а расія не погодилася. Але фактично це були умови на яких вони погодилися би прекратити агресію, умови для України, двосторонні. А вже потім ( коли це було майже погоджено) тоді ставало питання про гарантії. Як по мені це великий шаг назад для расії - ЄС та спільні війскові гарантії з першими країнами світу. І пункт про спілне рішення у разі агресії, цілком нормальний. Не розумію, чого його зробили "цапом відбувайлом" А от як би "гаранти" погодилися на гарантії для України, то цілком логічним б була поява наступного пункту про дії у разі агресії проти України "гаранта". Але це вже інша історія, до якої не дішли. Чому? Я бачу так, що в цьому питанні від України нчіого не залежило і не вона вирішувала на що погоджуватися та чи вести перемовини далі.
Гадаю, щось такі залежало. Але, мабуть, сказали, що це капітуляція і пообіцяли міцну допомогу. До того ж не схотіли бути гарантами. Наші і повелися.
І "спільне рішення" все ж таки поганий варіант - якщо не має "спільного рішення", то жодна держава не може надати поміч?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31160
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 12:47

  Успіх написав:
  _Mykola_ написав:ну як раніш казав, що
Казав, якщо б мене держава сама звільнила, а не я мав сам пройти 100500 кіл пекла і звільнити себе сам!

Де є нормальна/законна демобілізація?


п.с.
Хвору дружину + двох дітей тимчасово безробітного Успіха - держава ж не забезпечить/не допоможе!

"А так дішал, так дішал.." (с) :D
Вже цивільний, тепер впрягайся по повній у забезпечення армії, як розказував раніше і знецінював те що для тебе робили в тилу. Відмазки не катять. :mrgreen:
_Mykola_
 
Повідомлень: 5296
З нами з: 09.02.09
Подякував: 667 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 12:48

Затягнути паски!)))

  whois2010 написав:Схоже саме це і планується. І щомісячно розіграш холодильника "Бірюса" та а/м "Волга" за номерами облігацій.
Ні діди, ні батьки не розповідали, що комусь по облігаціях щось повернули.
З іншого боку, підтримую таке рішення. І збільшення в.збору. Але це треба було робити 2,5 роки тому ще.

Треба було з першого дня повномасштабки заморозити ще й всі депо людей, а видавати їм лише відсотки!
І так до завершення війни! :lol:

А що? Давайте будемо чесними - на депо, як правило, лежать "зайві" кошти, без яких людина може обійтись! :lol:

А якщо у вас лежать на депо долярчики, то не так і страшно, що вони пролежать замороженими там декілька років, а що ви отримаєте по долародепо аж 1-2-2,5% прибутку :lol:

Зате - допомога державі!!! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7094
З нами з: 18.03.21
Подякував: 233 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
  #<1 ... 107951079610797107981079910800>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Shaman, ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 73633
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 242339
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 873343
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (913)
07.11.2024 13:04
Ринок ОВДП (6973)
07.11.2024 12:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.