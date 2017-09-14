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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1079610797107981079910800>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 12:48

  _Mykola_ написав:
  whois2010 написав:
  Дюрі-бачі написав:Water щоб щось продати треба щоб хтось купив

Ви словосполучення "примусовий продаж" побачили? На з/п дадуть сертифікат, за який зможете отримати 1,75 облігації в ощаді. З правом продажу державі у 2050 році

ІМХО. Гетьманцева після того як потужна зе команда отримає копняка, треба притягнути до відповідальності за диверсії щодо підриву економіки та державного устрою. :mrgreen:

За сталіна бабуся вдова загиблого нашвидкоруч мобілізованого вчителя отримувала такі облігації замість зарплати, що стояло питання як вижити. Потім якась виплата значно пізніше була, але інфляція фактично знищила їх реальну вартість. гетьманцев сам не встидається по 10 млн. грн. вказувати річну аренду житла в Парижі для родини, а от після таких заявочок може цілком інтерес до всіх ОВДП просадити.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 12:50

  lapay написав:
  prodigy написав:..........
що нам робити, копати собі могилу?
https://www.youtube.com/watch?v=FhJHGVSZKKA

Підтримати китайсько-бразильський мирний план. Зараз дипломатія може набагато більше, ніж дистрофічні поставки зброї.

Я вас уже несколько раз просил написать, в чём этот план заключается и дать ссылку, где его можно прочитать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 12:51

  Успіх написав:
  _Mykola_ написав:ну як раніш казав, що
Казав, якщо б мене держава сама звільнила, а не я мав сам пройти 100500 кіл пекла і звільнити себе сам!

Де є нормальна/законна демобілізація?

п.с.
Хвору дружину + двох дітей тимчасово безробітного Успіха - держава ж не забезпечить/не допоможе!

Успіх, ти неодноразово казав, що якщо поміняєшся місцями, то з тилу будеш теж допомагати. Тепер ти вже потроху натякаєш, що
Нє, нє, потрібний, тепер повинен:
-податки
-донати,
-волонтерство

в тебе стає не на часі. тобто з одного боку, ти таки підтверджуєш, що ті, хто цим займається, роблять важливу справу, бо багато кому це не на часі.

а по-друге, репутація заробляється роками, втрачається за 5 хвилин, тому я не робив би акцент на тому, що ти тепер нічого нікому не винен.роби свою справу, але інколи краще промовчати 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 12:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Треба було з першого дня повномасштабки заморозити ще й всі депо людей, а видавати їм лише відсотки!

Не бачу сенсу в заморозці гривневих депозитів / ОВДП. А от є сенс в тому, що валютні скоро (до кінця 2025) обмежать в стилі Гонтарьової чи москалів
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 12:55

Держава любить мене, а я люблю її!)))

:arrow: :)
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 07 лис, 2024 13:06, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 12:58

  _Mykola_ написав:
  Успіх написав:
  _Mykola_ написав:ну як раніш казав, що
Казав, якщо б мене держава сама звільнила, а не я мав сам пройти 100500 кіл пекла і звільнити себе сам!

Де є нормальна/законна демобілізація?


п.с.
Хвору дружину + двох дітей тимчасово безробітного Успіха - держава ж не забезпечить/не допоможе!

"А так дішал, так дішал.." (с) :D
Вже цивільний, тепер впрягайся по повній у забезпечення армії, як розказував раніше і знецінював те що для тебе робили в тилу. Відмазки не катять. :mrgreen:


чомусь ні разу не сумнівався в тому, що буде саме так. ні, ну може один разок засумнівався, а раптом, люди все ж інколи змінюються, але то напевно випадково. :mrgreen:
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Чет 07 лис, 2024 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 12:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я вас уже несколько раз просил написать, в чём этот план заключается и дать ссылку, где его можно прочитать.
там просто рпв та балачки
дотримуватись "трьох принципів" для деескалації: припинення бойових дій, незагострення конфлікту та нерозповсюдження його на нові території;
визнання факту, що діалог та переговори - єдиний можливий спосіб вирішення "кризи";
сторони конфлікту повинні уникати нападів на цивільних осіб та цивільних об'єктів, захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також поважати основні права військовополонених;
протидіяти використанню ядерної, біологічної та хімічної зброї, запобігати розповсюдженню ядерної зброї та уникати ядерних криз;
протидіяти збройним нападам на мирні ядерні об'єкти;
спільно підтримувати міжнародне співробітництво в енергетиці, фінансах, торгівлі зерном, транспорті тощо, спільно підтримувати безпеку ключової інфраструктури, такої як нафто- та газопроводи, енергетичні об'єкти та підводні оптичні кабелі, а також забезпечувати стабільність глобальної системи постачання.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 13:00

  Shaman написав:але інколи краще промовчати
Що, вже і жартувати тут не можна?

Чи тут все сприймають за чисту монету?

Ну, раз так - тоді я пішов теж телефонувати Трампу, привітаю його з перемогою! :)
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 13:00

  Успіх написав:
  _Mykola_ написав:Відмазки не катять.
Добре!
Йду поверну ліки дружини в аптеку, а тоді всі ці гроші задоначу!)))

Ой, а наче в аптеках ліки "взад" не повертають...

Ну нічого, зараз позбираю дитячі іграшки + книжки/зошити і здам в комісійку)) - а виручені гроші задоначу на сардельки для своїх "колишніх" побратимів! :)

Позиція зрозуміла. Моя хата скраю.
Тільки для мене робіть, а як я, то ні, ні, як у кумира якого вибрав у 2019
"Я Вам нічего нє должен!" (с)
"Хто хоче зробити - шукає можливість, хто ні - причину!" (с) :cry:
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 13:04

  whois2010 написав:Ні діди, ні батьки не розповідали, що комусь по облігаціях щось повернули.
З іншого боку, підтримую таке рішення. І збільшення в.збору. Але це треба було робити 2,5 роки тому ще.


тоді не було приватної власності і вкрасти з казни було менше сенсу ніж зараз.
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