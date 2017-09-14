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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 07 лис, 2024 13:05
Shaman написав:
Успіх, ти неодноразово казав, що якщо поміняєшся місцями, то з тилу будеш теж допомагати
Чекайте!
Я обираю, на яку роботу влаштуватись!
З зарплатнею 50Кгрн/міс, щоб донатити щомісяця 25Кгрн/міс?
Чи з зарплатнею 80Кгрн/міс, щоб донатити 40Кгрн/міс?
Тож чекайте, не все зразу!
(бо на моменті, то немає на кого залишити дітей, так як дружина лягла у лікарню)
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Додано: Чет 07 лис, 2024 13:06
detroytred написав:
Так в цьому весь корінець!
Хто і коли.
Хто? - Зе.
Але!
Коли дозріють пересічні і будуть фактично благати Зе, щоб він отак вирішив. Тоді Зе і вирішить за "проханнями трудящихся" (суспільства).
І ні на секунду раніше.
Тіко після тривалого гучного майже одноголосного прохання.
Тобто, буде чекати коли кацапи заберуть Запоріжжя і Харків, коли фронт обвалиться? Навіть він не настільки тупий.
Отут роль оппи б повинна бути.
Але ПАП-то не дурень...
Йому не пасивні обивателі потрібні, а підтримка активістів.
Тому ПАП вголос - за бюджетну Ферарі))
З надією, що Зе при реалізації знаходження внутрішніх резервів лусне...
А якщо Зе не лусне і дочекається прохань трудящихся, то ПАП теж в шоколаді. Борець... Могіканин.
Дайте пряму цитату По, яку вважаєте помилковою.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 13:06
Water написав: prodigy написав:
хто буде брати папір замість зп з бюджетників? може ще Успіху виплатять частину облігаціями?
Всі будуть брать, і ФОП 7% від мінімалки.
Військовим, а чому б і ні? Звісно, всі так всі.
PS: Тільки вчора прикупив трішечки військових, продаж взад можливий.
яким чином всі то??? яким чином будуть продавати тим, хто працює неоформленим чи оформлений на мінімалку? чи тим, хто взагалі "професійно" ні буя в житті не робить? он з військовим збором, виходить, що нагнули тільки тих, хто офіційно працює, ще й це додати хочуть? виходить, що ті, хто в тіні, в шоколаді? реально "трускавецька школа"...
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Додано: Чет 07 лис, 2024 13:10
d44 написав: ЛАД написав:
Я вас уже несколько раз просил написать, в чём этот план заключается и дать ссылку, где его можно прочитать.
там просто рпв та балачки
дотримуватись "трьох принципів" для деескалації: припинення бойових дій, незагострення конфлікту та нерозповсюдження його на нові території;
визнання факту, що діалог та переговори - єдиний можливий спосіб вирішення "кризи";
сторони конфлікту повинні уникати нападів на цивільних осіб та цивільних об'єктів, захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також поважати основні права військовополонених;
протидіяти використанню ядерної, біологічної та хімічної зброї, запобігати розповсюдженню ядерної зброї та уникати ядерних криз;
протидіяти збройним нападам на мирні ядерні об'єкти;
спільно підтримувати міжнародне співробітництво в енергетиці, фінансах, торгівлі зерном, транспорті тощо, спільно підтримувати безпеку ключової інфраструктури, такої як нафто- та газопроводи, енергетичні об'єкти та підводні оптичні кабелі, а також забезпечувати стабільність глобальної системи постачання.
Спасибо, такое я видел.
Но не может же lapay
всерьёз называть это
планом.
Тогда уж "План перемоги" гораздо больше похож на план.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 07 лис, 2024 13:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 13:12
_Mykola_ написав:
"Хто хоче зробити - шукає можливість, хто ні - причину!" (с)
Не робіть поспішних висновків!
Треба ж спочатку вклинитись в це цивільне життя!
А то людина тільки вийшла з лісу за 32місяці - а тут, виявляється "є ще життя і по-за межами лісу!
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Додано: Чет 07 лис, 2024 13:13
Успіх написав: Shaman написав:
але інколи краще промовчати
Що, вже і жартувати тут не можна?
Чи тут все сприймають за чисту монету?
Ну, раз так - тоді я пішов теж телефонувати Трампу, привітаю його з перемогою!
коли жартують ставлять смайли
а коли ще ти жартуєш в стилі "здогадайся, я жартую чи серйозно"...
а про деякі тем краще не жартувати
бо бачиш, не лише я вже почав відповідати
Востаннє редагувалось Shaman
в Чет 07 лис, 2024 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 13:13
Дюрі-бачі написав:
Навіть якщо право продажу, то хто їх купить?
А шо, Вова повинен був передвиборну тисячу зі свого кармана дістати, чи сам в окоп підти?
Найкоротший радянський анекдот "єврей-колгоспник" не втратив своєї актуальності.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 13:15
Успіх написав: Shaman написав:
Успіх, ти неодноразово казав, що якщо поміняєшся місцями, то з тилу будеш теж допомагати
Чекайте!
Я обираю, на яку роботу влаштуватись!
З зарплатнею 50Кгрн/міс, щоб донатити щомісяця 25Кгрн/міс?
Чи з зарплатнею 80Кгрн/міс, щоб донатити 40Кгрн/міс?
Тож чекайте, не все зразу!
(бо на моменті, то немає на кого залишити дітей, так як дружина лягла у лікарню)
не будеш ти донатити 50% доходу. та гадаю ніхто стільки не донатить.
а от зп 50 чи 80 т грн ще треба пошукати, й мати якийсь навички для цього.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 13:16
ЛАД написав:
Спасибо, такое я видел.
Но не может же lapay всерьёз называть это планом.
А яким же чином повинна закінчитись війна, як не переговорами про РПВ - розстрілом хйла?
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Додано: Чет 07 лис, 2024 13:20
Xenon написав:
❗️Примусовий продаж українцям військових облігацій пропонує Гетманцев.
Введення норми він розглядає на військовий час для фінансування Сил оборони. За приклад бере Ізраїль, де на купівлю ОВДП в обов’язковому порядку йшло 7% від доходу робітника.
хто возьмьот білєтов пачку ... це вже було (с) ... облігації СРСР
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