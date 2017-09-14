Успіх написав:Я обираю, на яку роботу влаштуватись! З зарплатнею
Та на яку ще роботу? Тиж хотів чухнуть, ось в цьому напрямку і копай. Або у гори ти хотів когось водить, ось у напрямку зеленого коридору через гори і копай, бо Тиса вже прохолодна, в горах теж не мед, а якщо краще?
"Малая, ты поедешь с нами": Бізнесмен та поліцейський у Полтаві побили хлопця, який заступився за дівчину, - ЗМІ. ВIДЕО
В одному із Полтавських ресторанів бізнесмен Олександр Павлюченко та заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі побили хлопця, який заступився за дівчину.
"Хлопець Олени взявся захистити свою дівчину, але його схопили четверо чоловіків і побили прямо в закладі. Швидка забрала потерпілого до 1-ї міської лікарні. В нього зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках", - пише видання. Джерело: https://censor.net/ua/v3518762
успішні зелебоби бурятами лякають...
а тут місцеві вуркаган і мєнт людину забивають і його дівку захотіли пустити по колу
detroytred написав:Так в цьому весь корінець! Хто і коли.
Хто? - Зе. Але! Коли дозріють пересічні і будуть фактично благати Зе, щоб він отак вирішив. Тоді Зе і вирішить за "проханнями трудящихся" (суспільства). І ні на секунду раніше. Тіко після тривалого гучного майже одноголосного прохання.
Тобто, буде чекати коли кацапи заберуть Запоріжжя і Харків, коли фронт обвалиться? Навіть він не настільки тупий.
Отут роль оппи б повинна бути. Але ПАП-то не дурень... Йому не пасивні обивателі потрібні, а підтримка активістів. Тому ПАП вголос - за бюджетну Ферарі)) З надією, що Зе при реалізації знаходження внутрішніх резервів лусне... А якщо Зе не лусне і дочекається прохань трудящихся, то ПАП теж в шоколаді. Борець... Могіканин.
Дайте пряму цитату По, яку вважаєте помилковою.
Ну чекав же..
В сенсі помилкову цитату? ПАП розумний політик. Він не говорить помилкових речей. Помилка полягає в тому, що він не говорить. Не говорить про потребу отого самого рпв або перемовин.
Він говорить про Ферарі)) Як і Зе. Тому й кажу, що Зе той же самий тільки збоку. І все інше (окрім ракетної програми) він продовжив робити так само. (До речі, і конкурентів топити так само. Як По гриценок і т.д.; так Зе залужних і т.д.).
jump написав:"Малая, ты поедешь с нами": Бізнесмен та поліцейський у Полтаві побили хлопця, який заступився за дівчину, - ЗМІ. ВIДЕО
В одному із Полтавських ресторанів бізнесмен Олександр Павлюченко та заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі побили хлопця, який заступився за дівчину.
"Хлопець Олени взявся захистити свою дівчину, але його схопили четверо чоловіків і побили прямо в закладі. Швидка забрала потерпілого до 1-ї міської лікарні. В нього зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках", - пише видання. Джерело: https://censor.net/ua/v3518762
успішні зелебоби бурятами лякають...
а тут місцеві вуркаган і мєнт людину забивають і його дівку захотіли пустити по колу
ця подія це одне запитання, але тут треба дивитися глибше. які такі спільні інтереси в цього мєнта з цим кримінальником? що вони собі зібралися в ресторані так повечеряти і перетерти. оце навіть цікавіше за саму подію. неоране поле для вб, дбр і інших подібних структур.
ЛАД написав:Я вас уже несколько раз просил написать, в чём этот план заключается и дать ссылку, где его можно прочитать.
там просто рпв та балачки
дотримуватись "трьох принципів" для деескалації: припинення бойових дій, незагострення конфлікту та нерозповсюдження його на нові території; визнання факту, що діалог та переговори - єдиний можливий спосіб вирішення "кризи"; сторони конфлікту повинні уникати нападів на цивільних осіб та цивільних об'єктів, захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також поважати основні права військовополонених; протидіяти використанню ядерної, біологічної та хімічної зброї, запобігати розповсюдженню ядерної зброї та уникати ядерних криз; протидіяти збройним нападам на мирні ядерні об'єкти; спільно підтримувати міжнародне співробітництво в енергетиці, фінансах, торгівлі зерном, транспорті тощо, спільно підтримувати безпеку ключової інфраструктури, такої як нафто- та газопроводи, енергетичні об'єкти та підводні оптичні кабелі, а також забезпечувати стабільність глобальної системи постачання.
Спасибо, такое я видел. Но не может же lapay всерьёз называть это планом. Тогда уж "План перемоги" гораздо больше похож на план.
Не помню в ПППз слов про "прекращение огня" - там больше про "до кордонов 91го" было.