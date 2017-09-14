RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10798107991080010801>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 13:26

Все просто!©

  Shaman написав:а от зп 50 чи 80 т грн ще треба пошукати, й мати якийсь навички для цього.
Все просто:
1. Підійду до дзеркала ©😁
2. Підійду до Будівельника😁

Будівельник - завжди правий!©😁😁😁
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7094
З нами з: 18.03.21
Подякував: 233 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 13:30

  Успіх написав:Я обираю, на яку роботу влаштуватись!
З зарплатнею

Та на яку ще роботу?
Тиж хотів чухнуть, ось в цьому напрямку і копай.
Або у гори ти хотів когось водить, ось у напрямку зеленого коридору через гори і копай, бо Тиса вже прохолодна, в горах теж не мед, а якщо краще? :lol:
Water
 
Повідомлень: 2624
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 13:34

  wild.tomcat написав:виходить, що ті, хто в тіні, в шоколаді? реально "трускавецька школа"...

Так вони з зажали тінь, якщо це не 99% нал, то спробуй у тіні попрацювать.
Water
 
Повідомлень: 2624
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 13:35

"Малая, ты поедешь с нами": Бізнесмен та поліцейський у Полтаві побили хлопця, який заступився за дівчину, - ЗМІ. ВIДЕО

В одному із Полтавських ресторанів бізнесмен Олександр Павлюченко та заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі побили хлопця, який заступився за дівчину.

"Хлопець Олени взявся захистити свою дівчину, але його схопили четверо чоловіків і побили прямо в закладі. Швидка забрала потерпілого до 1-ї міської лікарні. В нього зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках", - пише видання. Джерело: https://censor.net/ua/v3518762

успішні зелебоби бурятами лякають... 8)

а тут місцеві вуркаган і мєнт людину забивають і його дівку захотіли пустити по колу :shock:
jump
 
Повідомлень: 4363
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1301 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 13:36

Як всі, то всі!©

  Shaman написав:бо бачиш, не лише я вже почав відповідати
І ще один момент:
Ну я то став/стаю на "тилове місце"... на місця тиловиків, таких як Будівельник і його сини, Песікот, чоловік Флер, Василь-Рівне... - а вони?
Вони чомусь ще не стали/навіть не збирається стати на моє місце?
Як так?©

Тобто, з мене вже "спрос"?
А з них - що пох?

Ні, давайте по-чесному!
Як всі, то всі!©

То коли вони підуть на фронт, щоб я їх підгодовував сардельками?))

А то якось виходить - "тут граєм, тут - не граєм, а тут рибу загортаєм"© ?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7094
З нами з: 18.03.21
Подякував: 233 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 13:39

  Water написав:
  wild.tomcat написав:виходить, що ті, хто в тіні, в шоколаді? реально "трускавецька школа"...

Так вони з зажали тінь, якщо це не 99% нал, то спробуй у тіні попрацювать.


якось же працюють. і тут я мав на увазі не бізнес, а тих найманих працівників, хто працює неоформленими чи оформленими по мінімуму. а ці так працюють аж бігом., повно їх таких.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1538
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 13:39

  lapay написав:
  detroytred написав:Так в цьому весь корінець!
Хто і коли.

Хто? - Зе.
Але!
Коли дозріють пересічні і будуть фактично благати Зе, щоб він отак вирішив. Тоді Зе і вирішить за "проханнями трудящихся" (суспільства).
І ні на секунду раніше.
Тіко після тривалого гучного майже одноголосного прохання.

Тобто, буде чекати коли кацапи заберуть Запоріжжя і Харків, коли фронт обвалиться? Навіть він не настільки тупий.

Отут роль оппи б повинна бути.
Але ПАП-то не дурень...
Йому не пасивні обивателі потрібні, а підтримка активістів.
Тому ПАП вголос - за бюджетну Ферарі))
З надією, що Зе при реалізації знаходження внутрішніх резервів лусне...
А якщо Зе не лусне і дочекається прохань трудящихся, то ПАП теж в шоколаді. Борець... Могіканин.

Дайте пряму цитату По, яку вважаєте помилковою.

Ну чекав же..

В сенсі помилкову цитату?
ПАП розумний політик. Він не говорить помилкових речей.
Помилка полягає в тому, що він не говорить. Не говорить про потребу отого самого рпв або перемовин.

Він говорить про Ферарі))
Як і Зе.
Тому й кажу, що Зе той же самий тільки збоку.
І все інше (окрім ракетної програми) він продовжив робити так само.
(До речі, і конкурентів топити так само. Як По гриценок і т.д.; так Зе залужних і т.д.).
detroytred
 
Повідомлень: 31089
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 13:42

За крок до перевороту думок©

  Water написав:Тиж хотів чухнуть
Ні, я завжди хотів жити в Україні!
В рідній Неньці-Батьківщині!

От правда, чи я хотів/хочу по таких законах жити...?
- по таких правах?
- з такими людьми?(цинічними)

Тут ще треба зробити не один крок до перевороту думок!© :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7094
З нами з: 18.03.21
Подякував: 233 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 13:47

  jump написав:"Малая, ты поедешь с нами": Бізнесмен та поліцейський у Полтаві побили хлопця, який заступився за дівчину, - ЗМІ. ВIДЕО

В одному із Полтавських ресторанів бізнесмен Олександр Павлюченко та заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі побили хлопця, який заступився за дівчину.

"Хлопець Олени взявся захистити свою дівчину, але його схопили четверо чоловіків і побили прямо в закладі. Швидка забрала потерпілого до 1-ї міської лікарні. В нього зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках", - пише видання. Джерело: https://censor.net/ua/v3518762

успішні зелебоби бурятами лякають... 8)

а тут місцеві вуркаган і мєнт людину забивають і його дівку захотіли пустити по колу :shock:


ця подія це одне запитання, але тут треба дивитися глибше. які такі спільні інтереси в цього мєнта з цим кримінальником? що вони собі зібралися в ресторані так повечеряти і перетерти. оце навіть цікавіше за саму подію. неоране поле для вб, дбр і інших подібних структур.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1538
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 14:04

  ЛАД написав:
  d44 написав:
  ЛАД написав:Я вас уже несколько раз просил написать, в чём этот план заключается и дать ссылку, где его можно прочитать.
там просто рпв та балачки
дотримуватись "трьох принципів" для деескалації: припинення бойових дій, незагострення конфлікту та нерозповсюдження його на нові території;
визнання факту, що діалог та переговори - єдиний можливий спосіб вирішення "кризи";
сторони конфлікту повинні уникати нападів на цивільних осіб та цивільних об'єктів, захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також поважати основні права військовополонених;
протидіяти використанню ядерної, біологічної та хімічної зброї, запобігати розповсюдженню ядерної зброї та уникати ядерних криз;
протидіяти збройним нападам на мирні ядерні об'єкти;
спільно підтримувати міжнародне співробітництво в енергетиці, фінансах, торгівлі зерном, транспорті тощо, спільно підтримувати безпеку ключової інфраструктури, такої як нафто- та газопроводи, енергетичні об'єкти та підводні оптичні кабелі, а також забезпечувати стабільність глобальної системи постачання.

Спасибо, такое я видел.
Но не может же lapay всерьёз называть это планом.
Тогда уж "План перемоги" гораздо больше похож на план.

Не помню в ПППз слов про "прекращение огня" - там больше про "до кордонов 91го" было.
_hunter
 
Повідомлень: 8602
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 10798107991080010801>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 73633
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 242339
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 873343
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (913)
07.11.2024 13:04
Ринок ОВДП (6973)
07.11.2024 12:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.