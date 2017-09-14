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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1079910800108011080210803>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 14:09

Успіх
Ти вже звільнився , ТРЕПЛО ?
холява
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 14:09

Зеленский впервые за время полномасштабной войны прибыл в Венгрию и встретился с Орбаном

https://nv.ua/world/countries/zelenskiy ... 64561.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 14:19

Зупиніть планету, я зійду!©)))

  холява написав:Успіх
Ти вже звільнився , ТРЕПЛО ?

О май гад!🤦🏻😁😁😁

То тобі і іншим треба було доказувати 2,5роки, що я на фронті... - а тепер ще 2,5роки доказувати, що я пішов/звільнився? :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 14:19

  Успіх написав:
  Shaman написав:бо бачиш, не лише я вже почав відповідати
І ще один момент:
Ну я то став/стаю на "тилове місце"... на місця тиловиків, таких як Будівельник і його сини, Песікот, чоловік Флер, Василь-Рівне... - а вони?
Вони чомусь ще не стали/навіть не збирається стати на моє місце?
Як так?©

Тобто, з мене вже "спрос"?
А з них - що пох?

Ні, давайте по-чесному!
Як всі, то всі!©

То коли вони підуть на фронт, щоб я їх підгодовував сардельками?))

А то якось виходить - "тут граєм, тут - не граєм, а тут рибу загортаєм"© ?

дивись. Є
Letusrock
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fox767676
Velz (там один нік кирилецею чого вартий :D )
та ще дехто

от їх пропаганда ухилянства тебе чомусь не муляє. дивина... :(

ps й ще - кожен відповідає за себе. коли ти починаєш чіплятися за родичів - якби це м'якше сказати, це непорядно... а так переважна більшість з тих, кого ти назвав має право не воювати.
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 07 лис, 2024 14:29, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 14:21

  Water написав:Повістки в першу чергу надсилають тим, хто не платить податки – Шмигаль.
98% повісток, сформованих через Оберіг, направили людям, які не працюють або працюють неофіційно.
https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti ... ky-shmyhal

а як же "війна для бідних"? (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 14:23

  lapay написав:
  ЛАД написав:Спасибо, такое я видел.
Но не может же lapay всерьёз называть это планом.

А яким же чином повинна закінчитись війна, як не переговорами про РПВ - розстрілом хйла?

Война может закончиться переговорами о РПВ и даже о мире. Но в том "плане" я не вижу никакого плана, кроме: "садитесь и переговаривайтесь".
Практически единственный пункт "по делу" это первый: "дотримуватись "трьох принципів" для деескалації: припинення бойових дій, незагострення конфлікту та нерозповсюдження його на нові території", - т.е. предварительное (перед началом переговоров) прекращение огня. Всё остальное благие пожелания.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 14:24

  flyman написав:
  Water написав:Повістки в першу чергу надсилають тим, хто не платить податки – Шмигаль.
98% повісток, сформованих через Оберіг, направили людям, які не працюють або працюють неофіційно.
https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti ... ky-shmyhal

а як же "війна для бідних"? (с)



пару фопов знакомых получили
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 14:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:1) Напередодні виборів екзітполи показали, що Камала попереду десь на 2%.
2) Погляньте, які штати проголосували за Камалу. "Найрозумніші". Я завжди дивлюсь, кого обирає еліта, високоосвічені, інтелектуально розвинені люди. Чи ви вважаєте, що напр., у Вашингтоні та НьюЙорку мешкають одні де Біли? (риторичне)
3) Трамп - лідер, безумовно. Але чи сильний? Хз. Якби в Камалу "вбухали" стільки грошей, як у Трампа зараз, то може ми б побачили інші результати. Ще невідомо, скільки ботів працювало у соцмережах, розганяючи плітки...
Загалом, поміняли одного маразматика на іншого. Як хочете, але в 78 рочків, на мою думку, людина має відходити від керівних посад, а не навпаки, тим більше, якщо це посада президента такої впливової країни, як США.

Цікаво. А ви звернули увагу, що наш клоун теж був не надто популярний серед освітчених людей?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 14:33

  Успіх написав:
  _Mykola_ написав:ну як раніш казав, що
Казав, якщо б мене держава сама звільнила, а не я мав сам пройти 100500 кіл пекла і звільнити себе сам!

Де є нормальна/законна демобілізація?


п.с.
Хвору дружину + двох дітей тимчасово безробітного Успіха - держава ж не забезпечить/не допоможе!


класика )))
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 14:33

За крок до перевороту думок©

  Shaman написав:от їх пропаганда ухилянства тебе чомусь не муляє. дивина...

1. Зразу міняємо тему? Як так?© ;)

2. Від них я не чув(або не так часто чув), як від отих ура-псевдопатріотів: не так воюєш/де кодони 91го?/за що ми тобі платимо?/ти там тільки за гроші... і інше схоже бла-бла-бла...
"А от ми би..." - а виявилось, що всі вони -"пшик"! Мокре місце від бульбашки! Обісрались піти на фронт хоч місяць-два повоювати, показати "як треба"!
Тому, таких цинічних лицемірів буду ще куєсосиси і макати в їх псевдопатріотизм ще дуже довго!

І до цього списку може попасти кожен, хто лише триндить з дивану псевдопатріотичну куйню, а не воював і не збирається воювати жодного дня!

"Пістіти - не мішки тягати!"©
А ви спробуйте "потягати мішки", чи щодня покопати окопи/траншеї/бліндажі і потягати важезні колоди!
Щодня!
+ відчути при цьому "особливе ставлення"(ставлення як до непотребу) вашого командування до вас!
Тоді, може б тут в кожного псевдопатріота стався крок до перевороту думок!©
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  #<1 ... 1079910800108011080210803>
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