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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10800108011080210803>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 14:41

  холява написав:
  Успіх написав:
  холява написав:Успіх
Ти вже звільнився , ТРЕПЛО ?

О май гад!🤦🏻😁😁😁

То тобі і іншим треба було доказувати 2,5роки, що я на фронті... - а тепер ще 2,5роки доказувати, що я пішов/звільнився? :lol:


Мені не треба чогось доказувати , ти для мене вмер .

О на маєш))
Служив вірою і правдою 32міс, а тепер можна й викинути на смітник, як стару/поламану іграшку?
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 14:44

  Успіх написав:
  Shaman написав:от їх пропаганда ухилянства тебе чомусь не муляє. дивина...

1. Зразу міняємо тему? Як так?© ;)

2. Від них я не чув(або не так часто чув), як від отих ура-псевдопатріотів: не так воюєш/де кодони 91го?/за що ми тобі платимо?/ти там тільки за гроші... і інше схоже бла-бла-бла...
"А от ми би..." - а виявилось, що всі вони -"пшик"! Мокре місце від бульбашки! Обісрались піти на фронт хоч місяць-два повоювати, показати "як треба"!
Тому, таких цинічних лицемірів буду ще куєсосиси і макати в їх псевдопатріотизм ще дуже довго!

І до цього списку може попасти кожен, хто лише триндить з дивану псевдопатріотичну куйню, а не воював і не збирається воювати жодного дня!

"Пістіти - не мішки тягати!"©
А ви спробуйте "потягати мішки", чи щодня покопати окопи/траншеї/бліндажі і потягати важезні колоди!
Щодня!
+ відчути при цьому "особливе ставлення"(ставлення як до непотребу) вашого командування до вас!
Тоді, може б тут в кожного псевдопатріота стався крок до перевороту думок

переворот думок про що?

а всі ці обліківки, які я навів, якраз знецінюють те, що робив, й просто пропонують здатися, якщо прибрати словесне павутиння.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 14:47

  wild.tomcat написав: які такі спільні інтереси в цього мєнта з цим кримінальником? що вони собі зібралися в ресторані так повечеряти і перетерти. оце навіть цікавіше за саму подію. неоране поле для вб, дбр і інших подібних структур.


"Олександр Павлюченко був помічником колишнього народного депутата Ігоря Котвіцького – бізнес-партнера Арсена Авакова. Сам Ігор Котвіцький у 2014 році незаконно вивів з України 40 млн доларів"
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 14:50

  Shaman написав:дивись. Є
Letusrock
tester7336
fox767676
Velz (там один нік кирилецею чого вартий :D )
та ще дехто

от їх пропаганда ухилянства тебе чомусь не муляє. дивина... :(


бреше як дише. а дише часто.
Востаннє редагувалось tester7336 в Чет 07 лис, 2024 14:50, всього редагувалось 1 раз.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 14:50

  ЛАД написав:
  lapay написав:
  ЛАД написав:Спасибо, такое я видел.
Но не может же lapay всерьёз называть это планом.

А яким же чином повинна закінчитись війна, як не переговорами про РПВ - розстрілом хйла?

Война может закончиться переговорами о РПВ и даже о мире. Но в том "плане" я не вижу никакого плана, кроме: "садитесь и переговаривайтесь".
Практически единственный пункт "по делу" это первый: "дотримуватись "трьох принципів" для деескалації: припинення бойових дій, незагострення конфлікту та нерозповсюдження його на нові території", - т.е. предварительное (перед началом переговоров) прекращение огня. Всё остальное благие пожелания.

Так это он (план) и есть. Или как вы видите "переговорами о РПВ и даже о мире" без "садитесь и переговаривайтесь"? - как в Стамбуле - просто взять и убежать из комнаты? :shock:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 14:52

  tester7336 написав:
  Shaman написав:дивись. Є
Letusrock
tester7336
fox767676
Velz (там один нік кирилецею чого вартий :D )
та ще дехто

от їх пропаганда ухилянства тебе чомусь не муляє. дивина... :(

бреше як дише. а дише часто.

добре їх критика мобілізаційних дій ТЦК 8)

чи ти вже активно за мобілізацію? а я пропустив... :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 14:52

Класика!

  tester7336 написав:
  Успіх написав:
  _Mykola_ написав:ну як раніш казав, що
Казав, якщо б мене держава сама звільнила, а не я мав сам пройти 100500 кіл пекла і звільнити себе сам!

Де є нормальна/законна демобілізація?


п.с.
Хвору дружину + двох дітей тимчасово безробітного Успіха - держава ж не забезпечить/не допоможе!


класика )))

Класика полягає в іншому!

Все класично - ніхто, НІХТО тут на форумі(та і в реальному житті далеко це все не втікає) не сказав: Ой, бідолаха!
В нього хвора дружина, + на моменті, ще й в лікарні! + двоє дітей!
Як він з цим всім справляється?
Йому, напевно, дуже важко?
Людина прийшла з війни, а тут на нього стільки всього посипалось...
А може ще і він не зовсім здоровий після 32х місяців перебування на фронті???

Ні!
По класиці - всім все пох!
Всім насрати на чужі проблеми!

Тож, давай Успіх - не скигли, а щоб завтра влаштувався на роботу і як мінімум, почав по 20Кгрн щомісяця донатити на дрони!(і пох, що ти їх не бачив/що замість них, ти мав лопату) :mrgreen:
Нікого це все не цікавить!

Ти "винь да полож"!©

Класика!
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 14:54

  Shaman написав:
  tester7336 написав:
  Shaman написав:дивись. Є
Letusrock
tester7336
fox767676
Velz (там один нік кирилецею чого вартий :D )
та ще дехто

от їх пропаганда ухилянства тебе чомусь не муляє. дивина... :(

бреше як дише. а дише часто.

добре їх критика мобілізаційних дій ТЦК 8)

чи ти вже активно за мобілізацію? а я пропустив... :lol:


пропаганда ухилянства і критика мобілізаційних дій (те як їх проводят зараз) це як чорне і біле
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 14:59

Все, бавтеся тут самі!

Йду дам молодшому ліки, а то в нього бронхіт...(на додачу до того всього)

Але нах вам - цинікам, такі подробиці?

Вам же на все пох!

Вам же все пох!
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 15:02

  jump написав:"Малая, ты поедешь с нами": Бізнесмен та поліцейський у Полтаві побили хлопця, який заступився за дівчину, - ЗМІ. ВIДЕО

В одному із Полтавських ресторанів бізнесмен Олександр Павлюченко та заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі побили хлопця, який заступився за дівчину.

"Хлопець Олени взявся захистити свою дівчину, але його схопили четверо чоловіків і побили прямо в закладі. Швидка забрала потерпілого до 1-ї міської лікарні. В нього зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках", - пише видання. Джерело: https://censor.net/ua/v3518762

успішні зелебоби бурятами лякають... 8)

а тут місцеві вуркаган і мєнт людину забивають і його дівку захотіли пустити по колу :shock:

Таке траплялось завжди.
І бурятами лякають більше не зелені поробоби.
ЛАД
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