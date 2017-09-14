2. Від них я не чув(або не так часто чув), як від отих ура-псевдопатріотів: не так воюєш/де кодони 91го?/за що ми тобі платимо?/ти там тільки за гроші... і інше схоже бла-бла-бла... "А от ми би..." - а виявилось, що всі вони -"пшик"! Мокре місце від бульбашки! Обісрались піти на фронт хоч місяць-два повоювати, показати "як треба"! Тому, таких цинічних лицемірів буду ще куєсосиси і макати в їх псевдопатріотизм ще дуже довго!
І до цього списку може попасти кожен, хто лише триндить з дивану псевдопатріотичну куйню, а не воював і не збирається воювати жодного дня!
wild.tomcat написав: які такі спільні інтереси в цього мєнта з цим кримінальником? що вони собі зібралися в ресторані так повечеряти і перетерти. оце навіть цікавіше за саму подію. неоране поле для вб, дбр і інших подібних структур.
"Олександр Павлюченко був помічником колишнього народного депутата Ігоря Котвіцького – бізнес-партнера Арсена Авакова. Сам Ігор Котвіцький у 2014 році незаконно вивів з України 40 млн доларів"
ЛАД написав:Спасибо, такое я видел. Но не может же lapay всерьёз называть это планом.
А яким же чином повинна закінчитись війна, як не переговорами про РПВ - розстрілом хйла?
Война может закончиться переговорами о РПВ и даже о мире. Но в том "плане" я не вижу никакого плана, кроме: "садитесь и переговаривайтесь". Практически единственный пункт "по делу" это первый: "дотримуватись "трьох принципів" для деескалації: припинення бойових дій, незагострення конфлікту та нерозповсюдження його на нові території", - т.е. предварительное (перед началом переговоров) прекращение огня. Всё остальное благие пожелания.
Так это он (план) и есть. Или как вы видите "переговорами о РПВ и даже о мире" без "садитесь и переговаривайтесь"? - как в Стамбуле - просто взять и убежать из комнаты?
Казав, якщо б мене держава сама звільнила, а не я мав сам пройти 100500 кіл пекла і звільнити себе сам!
Де є нормальна/законна демобілізація?
п.с. Хвору дружину + двох дітей тимчасово безробітного Успіха - держава ж не забезпечить/не допоможе!
класика )))
Класика полягає в іншому!
Все класично - ніхто, НІХТО тут на форумі(та і в реальному житті далеко це все не втікає) не сказав: Ой, бідолаха! В нього хвора дружина, + на моменті, ще й в лікарні! + двоє дітей! Як він з цим всім справляється? Йому, напевно, дуже важко? Людина прийшла з війни, а тут на нього стільки всього посипалось... А може ще і він не зовсім здоровий після 32х місяців перебування на фронті???
Ні! По класиці - всім все пох! Всім насрати на чужі проблеми!
Тож, давай Успіх - не скигли, а щоб завтра влаштувався на роботу і як мінімум, почав по 20Кгрн щомісяця донатити на дрони!(і пох, що ти їх не бачив/що замість них, ти мав лопату) Нікого це все не цікавить!
jump написав:"Малая, ты поедешь с нами": Бізнесмен та поліцейський у Полтаві побили хлопця, який заступився за дівчину, - ЗМІ. ВIДЕО
В одному із Полтавських ресторанів бізнесмен Олександр Павлюченко та заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі побили хлопця, який заступився за дівчину.
"Хлопець Олени взявся захистити свою дівчину, але його схопили четверо чоловіків і побили прямо в закладі. Швидка забрала потерпілого до 1-ї міської лікарні. В нього зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках", - пише видання. Джерело: https://censor.net/ua/v3518762
успішні зелебоби бурятами лякають...
а тут місцеві вуркаган і мєнт людину забивають і його дівку захотіли пустити по колу
Таке траплялось завжди. І бурятами лякають більше не зелені поробоби.