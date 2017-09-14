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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 07 лис, 2024 15:02
Успіх написав:
Ну я то став/стаю на "тилове місце"... на місця тиловиків, таких як Будівельник і його сини, Песікот, чоловік Флер, Василь-Рівне... - а вони?
Вони чомусь ще не стали/навіть не збирається стати на моє місце?
Як так?©
Тобто, з мене вже "спрос"?
А з них - що пох?
Ні, давайте по-чесному!
Як всі, то всі!©
Нє, Успіх, по чесному, так по чесному. Я протягом першого року війни був незамінний в тилу. І трошки донатив. Пропоную скинути вам всі свої чеки на ПЖ. Це троха більше половини моїх донатів. І ви повторите хоча б це протягом року. Чи слабо?
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Додано: Чет 07 лис, 2024 15:04
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Додано: Чет 07 лис, 2024 15:11
detroytred написав: lapay написав:
..............
Дайте пряму цитату По, яку вважаєте помилковою.
Ну чекав же..
В сенсі помилкову цитату?
ПАП розумний політик. Він не говорить помилкових речей.
Помилка полягає в тому, що він не говорить. Не говорить про потребу отого самого рпв або перемовин.
Він говорить про Ферарі))
Як і Зе.
Тому й кажу, що Зе той же самий тільки збоку.
І все інше (окрім ракетної програми) він продовжив робити так само.
(До речі, і конкурентів топити так само. Як По гриценок і т.д.; так Зе залужних і т.д.).
Різниця ще й в тому, що Зеленський як Президент майже зобов'язаний так казати і демонструвати стійкість і непримиримість. А Порошенко як опозиціонер міг висловлюватися відвертіше і нехай не суперечити, але хоча б припускати більш м'які рішення. А він фактично виступає проти будь-яких поступок і компромісів.
В такій ситуації ви праві - Зеленський не може заявляти про перемовини і йти на якісь угоди, котрі без якихось поступок з нашого боку не можливі.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 07 лис, 2024 15:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 15:15
Успіх написав:
Класика полягає в іншому!
Все класично - ніхто, НІХТО тут на форумі(та і в реальному житті далеко це все не втікає) не сказав: Ой, бідолаха!
В нього хвора дружина, + на моменті, ще й в лікарні! + двоє дітей!
Як він з цим всім справляється?
Йому, напевно, дуже важко?
Людина прийшла з війни, а тут на нього стільки всього посипалось...
А може ще і він не зовсім здоровий після 32х місяців перебування на фронті???
Ні!
По класиці - всім все пох!
Всім насрати на чужі проблеми!
Тож, давай Успіх - не скигли, а щоб завтра влаштувався на роботу і як мінімум, почав по 20Кгрн щомісяця донатити на дрони!(і пох, що ти їх не бачив/що замість них, ти мав лопату)
Нікого це все не цікавить!
Ти "винь да полож"!©
Класика!
а при чому ту все те що ти написав?
коли ти розказував що будеш навіть на 10К робити в тилу на економічному фронті тебе за язик ніхто не тягнув.
в тому і класика що як на язик так казав одне а в реалі все по іншому.
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tester7336
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Додано: Чет 07 лис, 2024 15:20
tester7336 написав: Успіх написав:
Класика полягає в іншому!
Все класично - ніхто, НІХТО тут на форумі(та і в реальному житті далеко це все не втікає) не сказав: Ой, бідолаха!
В нього хвора дружина, + на моменті, ще й в лікарні! + двоє дітей!
Як він з цим всім справляється?
Йому, напевно, дуже важко?
Людина прийшла з війни, а тут на нього стільки всього посипалось...
А може ще і він не зовсім здоровий після 32х місяців перебування на фронті???
Ні!
По класиці - всім все пох!
Всім насрати на чужі проблеми!
Тож, давай Успіх - не скигли, а щоб завтра влаштувався на роботу і як мінімум, почав по 20Кгрн щомісяця донатити на дрони!(і пох, що ти їх не бачив/що замість них, ти мав лопату)
Нікого це все не цікавить!
Ти "винь да полож"!©
Класика!
а при чому ту все те що ти написав?
коли ти розказував що будеш навіть на 10К робити в тилу на економічному фронті тебе за язик ніхто не тягнув.
в тому і класика що як на язик так казав одне а в реалі все по іншому.
Так Успіх же вказав, що оте він розказував за умов заміни його.
Звільнення він зробив собі сам.
А це вже інші умови.
Тепер сам і вирішує.
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detroytred
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Додано: Чет 07 лис, 2024 15:24
detroytred написав:
Так Успіх же вказав, що оте він розказував за умов заміни його.
а на його місце що - нікого не бусифікували?
чи принципово було побачити тільки перераховних ним персонажів?
Востаннє редагувалось tester7336
в Чет 07 лис, 2024 15:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 15:25
tester7336 написав:
............
а при чому ту все те що ти написав?
коли ти розказував що будеш навіть на 10К робити в тилу на економічному фронті тебе за язик ніхто не тягнув.
в тому і класика що як на язик так казав одне а в реалі все по іншому.
А где вы увидели, что он отказывается?
Куда он денется, будет работать на той работе, которую найдёт. Конечно, как и любому человеку, ему хочется найти работу, где зарплата повыше.
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ЛАД
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Додано: Чет 07 лис, 2024 15:35
ЛАД написав: tester7336 написав:
............
а при чому ту все те що ти написав?
коли ти розказував що будеш навіть на 10К робити в тилу на економічному фронті тебе за язик ніхто не тягнув.
в тому і класика що як на язик так казав одне а в реалі все по іншому.
А где вы увидели, что он отказывается?
Куда он денется, будет работать на той работе, которую найдёт. Конечно, как и любому человеку, ему хочется найти работу, где зарплата повыше.
просто не нужно было ему строить из себя героя экономического фронта ранее что бы теперь не оправдываться.
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tester7336
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Додано: Чет 07 лис, 2024 15:38
ЛАД написав:
Різниця ще й в тому, що Зеленський як Президент майже зобов'язаний так казати і демонструвати стійкість і непримиримість. А Порошенко як опозиціонер міг висловлюватися відвертіше і нехай не суперечити, але хоча б припускати більш м'які рішення. А він фактично виступає проти будь-яких поступок і компромісів.
В такій ситуації ви праві - Зеленський не може заявляти про перемовини і йти на якісь угоди, котрі без якихось поступок з нашого боку не можливі.
Все, що потрібно зробити Зеленському, то це провести спільний саміт миру і друзів миру на базі ООН, як цього хоче Китай. Там умовна Індія висуває резолюцію про припиненню вогню в українському конфлікті, як це було в корейському, всі країни (може і Раша) голосують за.
Все, він на білому коні, весь світ хоче миру, є резулюція ООН, треба виконувати.
Тільки він дебіл, або дуже хитрий шкідник, і я вже не так впевнений в першому, як раніше.
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lapay
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