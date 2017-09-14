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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10800108011080210803

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 15:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ну я то став/стаю на "тилове місце"... на місця тиловиків, таких як Будівельник і його сини, Песікот, чоловік Флер, Василь-Рівне... - а вони?
Вони чомусь ще не стали/навіть не збирається стати на моє місце?
Як так?©
Тобто, з мене вже "спрос"?
А з них - що пох?

Ні, давайте по-чесному!
Як всі, то всі!©

Нє, Успіх, по чесному, так по чесному. Я протягом першого року війни був незамінний в тилу. І трошки донатив. Пропоную скинути вам всі свої чеки на ПЖ. Це троха більше половини моїх донатів. І ви повторите хоча б це протягом року. Чи слабо?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 15:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

им на всё, кроме своего бабла
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 15:11

  detroytred написав:
  lapay написав:..............
Дайте пряму цитату По, яку вважаєте помилковою.

Ну чекав же..

В сенсі помилкову цитату?
ПАП розумний політик. Він не говорить помилкових речей.
Помилка полягає в тому, що він не говорить. Не говорить про потребу отого самого рпв або перемовин.

Він говорить про Ферарі))
Як і Зе.
Тому й кажу, що Зе той же самий тільки збоку.
І все інше (окрім ракетної програми) він продовжив робити так само.
(До речі, і конкурентів топити так само. Як По гриценок і т.д.; так Зе залужних і т.д.).

Різниця ще й в тому, що Зеленський як Президент майже зобов'язаний так казати і демонструвати стійкість і непримиримість. А Порошенко як опозиціонер міг висловлюватися відвертіше і нехай не суперечити, але хоча б припускати більш м'які рішення. А він фактично виступає проти будь-яких поступок і компромісів.
В такій ситуації ви праві - Зеленський не може заявляти про перемовини і йти на якісь угоди, котрі без якихось поступок з нашого боку не можливі.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 07 лис, 2024 15:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 15:15

  Успіх написав:Класика полягає в іншому!

Все класично - ніхто, НІХТО тут на форумі(та і в реальному житті далеко це все не втікає) не сказав: Ой, бідолаха!
В нього хвора дружина, + на моменті, ще й в лікарні! + двоє дітей!
Як він з цим всім справляється?
Йому, напевно, дуже важко?
Людина прийшла з війни, а тут на нього стільки всього посипалось...
А може ще і він не зовсім здоровий після 32х місяців перебування на фронті???

Ні!
По класиці - всім все пох!
Всім насрати на чужі проблеми!

Тож, давай Успіх - не скигли, а щоб завтра влаштувався на роботу і як мінімум, почав по 20Кгрн щомісяця донатити на дрони!(і пох, що ти їх не бачив/що замість них, ти мав лопату) :mrgreen:
Нікого це все не цікавить!

Ти "винь да полож"!©

Класика!


а при чому ту все те що ти написав?
коли ти розказував що будеш навіть на 10К робити в тилу на економічному фронті тебе за язик ніхто не тягнув.
в тому і класика що як на язик так казав одне а в реалі все по іншому.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 15:20

  tester7336 написав:
  Успіх написав:Класика полягає в іншому!

Все класично - ніхто, НІХТО тут на форумі(та і в реальному житті далеко це все не втікає) не сказав: Ой, бідолаха!
В нього хвора дружина, + на моменті, ще й в лікарні! + двоє дітей!
Як він з цим всім справляється?
Йому, напевно, дуже важко?
Людина прийшла з війни, а тут на нього стільки всього посипалось...
А може ще і він не зовсім здоровий після 32х місяців перебування на фронті???

Ні!
По класиці - всім все пох!
Всім насрати на чужі проблеми!

Тож, давай Успіх - не скигли, а щоб завтра влаштувався на роботу і як мінімум, почав по 20Кгрн щомісяця донатити на дрони!(і пох, що ти їх не бачив/що замість них, ти мав лопату) :mrgreen:
Нікого це все не цікавить!

Ти "винь да полож"!©

Класика!


а при чому ту все те що ти написав?
коли ти розказував що будеш навіть на 10К робити в тилу на економічному фронті тебе за язик ніхто не тягнув.
в тому і класика що як на язик так казав одне а в реалі все по іншому.

Так Успіх же вказав, що оте він розказував за умов заміни його.

Звільнення він зробив собі сам.
А це вже інші умови.
Тепер сам і вирішує.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 15:24

  detroytred написав:Так Успіх же вказав, що оте він розказував за умов заміни його.


а на його місце що - нікого не бусифікували?
чи принципово було побачити тільки перераховних ним персонажів?
Востаннє редагувалось tester7336 в Чет 07 лис, 2024 15:26, всього редагувалось 1 раз.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 15:25

  tester7336 написав:............
а при чому ту все те що ти написав?
коли ти розказував що будеш навіть на 10К робити в тилу на економічному фронті тебе за язик ніхто не тягнув.
в тому і класика що як на язик так казав одне а в реалі все по іншому.

А где вы увидели, что он отказывается?
Куда он денется, будет работать на той работе, которую найдёт. Конечно, как и любому человеку, ему хочется найти работу, где зарплата повыше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 15:35

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:............
а при чому ту все те що ти написав?
коли ти розказував що будеш навіть на 10К робити в тилу на економічному фронті тебе за язик ніхто не тягнув.
в тому і класика що як на язик так казав одне а в реалі все по іншому.

А где вы увидели, что он отказывается?
Куда он денется, будет работать на той работе, которую найдёт. Конечно, как и любому человеку, ему хочется найти работу, где зарплата повыше.


просто не нужно было ему строить из себя героя экономического фронта ранее что бы теперь не оправдываться.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 15:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Різниця ще й в тому, що Зеленський як Президент майже зобов'язаний так казати і демонструвати стійкість і непримиримість. А Порошенко як опозиціонер міг висловлюватися відвертіше і нехай не суперечити, але хоча б припускати більш м'які рішення. А він фактично виступає проти будь-яких поступок і компромісів.
В такій ситуації ви праві - Зеленський не може заявляти про перемовини і йти на якісь угоди, котрі без якихось поступок з нашого боку не можливі.

Все, що потрібно зробити Зеленському, то це провести спільний саміт миру і друзів миру на базі ООН, як цього хоче Китай. Там умовна Індія висуває резолюцію про припиненню вогню в українському конфлікті, як це було в корейському, всі країни (може і Раша) голосують за.
Все, він на білому коні, весь світ хоче миру, є резулюція ООН, треба виконувати.
Тільки він дебіл, або дуже хитрий шкідник, і я вже не так впевнений в першому, як раніше.
lapay
 
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