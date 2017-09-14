Shaman написав:дивись. Є Letusrock tester7336 fox767676 Velz (там один нік кирилецею чого вартий ) та ще дехто
от їх пропаганда ухилянства тебе чомусь не муляє. дивина...
добре їх критика мобілізаційних дій ТЦК
чи ти вже активно за мобілізацію? а я пропустив...
пропаганда ухилянства і критика мобілізаційних дій (те як їх проводят зараз) це як чорне і біле
критика мобілізаційних дій без пропозицій як це робити - якраз так маскуються реальні російські ІПСОшники. розбирати вас немає часу. так, в мобілізації є нездорові моменти. але військовий час. якщо мобілізація припиниться, нездорові моменти виникнуть на всій лінії бойових дій - й втрати людей, й територій...
ЛАД написав:Різниця ще й в тому, що Зеленський як Президент майже зобов'язаний так казати і демонструвати стійкість і непримиримість. А Порошенко як опозиціонер міг висловлюватися відвертіше і нехай не суперечити, але хоча б припускати більш м'які рішення. А він фактично виступає проти будь-яких поступок і компромісів. В такій ситуації ви праві - Зеленський не може заявляти про перемовини і йти на якісь угоди, котрі без якихось поступок з нашого боку не можливі.
Все, що потрібно зробити Зеленському, то це провести спільний саміт миру і друзів миру на базі ООН, як цього хоче Китай. Там умовна Індія висуває резолюцію про припиненню вогню в українському конфлікті, як це було в корейському, всі країни (може і Раша) голосують за. Все, він на білому коні, весь світ хоче миру, є резулюція ООН, треба виконувати. Тільки він дебіл, або дуже хитрий шкідник, і я вже не так впевнений в першому, як раніше.
Гадаю, це (спільний саміт) не так просто, як вам вважається. Резолюція ООН вже була. Майже на самому початку. І що? Гадаю, ваші припущення помилкові. Що перше, шо друге.
Вже не раз писав, в корейському конфлікті все було геть інакше. Угода взагалі була підписана не між державами, а між арміями. Так корейська угода про перемир'я була підписана від імені ООН генералом США з північнокорейським генералом, який представляв Корейську народну армію і Китайську народну добровольчу армію після рішення ООН про припинення вогню за пропозицією Індії. Але все це відбулося тільки після рішення США і СРСР про припинення війни. Якби вони не прийшли до такого рішення, всі резолюції ООН і пропозиції Індії були б простими балачками і струсами повітря.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 07 лис, 2024 16:44, всього редагувалось 2 разів.
Shaman написав:критика мобілізаційних дій без пропозицій як це робити - якраз так маскуються реальні російські ІПСОшники.
Вже не одноразово писали "кяк це робити", але вам зручно ігнорувати. Всі закони існують, порядок дій регулюється нормативними документами. Треба лише їх виконувати. Повістка, неявка, інформація передається в поліцію, працює поліція, далі суд, штраф, тюрма. Бази оновлених є, бази платників податків є, реєстри мрев є, реєстри власників зброї є, військовй облік на підприємствах та установах є. Чого ТЦК ще не вистачає і що їм (вам) пояснити? Просто треба, щоб буряти в пікселі діяли згідно законодавства. Їм просто подобається гвалтувати пересічних
Востаннє редагувалось whois2010 в Чет 07 лис, 2024 16:37, всього редагувалось 1 раз.
lapay написав:Тільки він дебіл, або дуже хитрий шкідник, і я вже не так впевнений в першому, як раніше.
Есть бритва Оккама,которая гласит,что самое вероятное предположение чаще всего оказывается самым правильным. И есть бритва Хенлона,постулат которой гласит,что не стоит считать злонамеренностью то,что можно пояснить простой глупостью. Так вот. Бритва Хенлона тут не катит
Тут не катят обе бритвы в вашем и lapay толковании.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 07 лис, 2024 16:49, всього редагувалось 1 раз.
lapay написав:Тільки він дебіл, або дуже хитрий шкідник, і я вже не так впевнений в першому, як раніше.
Есть бритва Оккама,которая гласит,что самое вероятное предположение чаще всего оказывается самым правильным. И есть бритва Хенлона,постулат которой гласит,что не стоит считать злонамеренностью то,что можно пояснить простой глупостью. Так вот. Бритва Хенлона тут не катит
Shaman написав:добре їх критика мобілізаційних дій ТЦК
чи ти вже активно за мобілізацію? а я пропустив...
пропаганда ухилянства і критика мобілізаційних дій (те як їх проводят зараз) це як чорне і біле
критика мобілізаційних дій без пропозицій як це робити - якраз так маскуються реальні російські ІПСОшники. розбирати вас немає часу. так, в мобілізації є нездорові моменти. але військовий час. якщо мобілізація припиниться, нездорові моменти виникнуть на всій лінії бойових дій - й втрати людей, й територій...
Shaman написав:критика мобілізаційних дій без пропозицій як це робити - якраз так маскуються реальні російські ІПСОшники. розбирати вас немає часу. так, в мобілізації є нездорові моменти. але військовий час. якщо мобілізація припиниться, нездорові моменти виникнуть на всій лінії бойових дій - й втрати людей, й територій...
тобто я повинен думати за себе і за тих хто поліз у владні крісла? а може таки вони почнуть працювати? чи вони гроші свої за дурно отримують? провести мобілізацію належним чином таки їх робота а не хоббі по принципу - якось вийде, а не вийде то включимо бусифікацію.
Shaman написав:критика мобілізаційних дій без пропозицій як це робити - якраз так маскуються реальні російські ІПСОшники. розбирати вас немає часу. так, в мобілізації є нездорові моменти. але військовий час. якщо мобілізація припиниться, нездорові моменти виникнуть на всій лінії бойових дій - й втрати людей, й територій...
тобто я повинен думати за себе і за тих хто поліз у владні крісла? а може таки вони почнуть працювати? чи вони гроші свої за дурно отримують? провести мобілізацію належним чином таки їх робота а не хоббі по принципу - якось вийде, а не вийде то включимо бусифікацію.
Як би незвично це для Вас прозвучало - але думати ще нікому не шкодило 1 Для того щоб вирішити проблему - треба її окреслити 2 Якщо проблема окреслена не вірно - то будь-які заходи які прийняті на основі невірного початкового стану - не приведуть до покращення...
Тому трошки про те ДЕ корупція і З КОГО починати... Стандартно устаканене знання що корупція це влада. Давайте порахуємо а - влада це чиновники (приблизно 200 000 осіб, не треба плутати з бюджетниками яких 2+млн осіб , бо 300 000 поліція/пожежні, 400 000 лікарів і 600 000 вчителів , 1000000 ЗСУ- є бюджетниками і не є чиновниками) б - ми можемо визначити економічну шкоду яку нам наносять чиновники своїми корупційними діями Наприклад 2000 прокурорів ( з 10 000 існуючих) - отримують шахрайським шляхом на 1 млрд грн/рік інвалідних пенсій Якщо припустити що й у інших чиновників рівень збитків який вони наносять +/-такий самий то вийде 200 000 чиновників/10 000 прокурорів*1 млрд грн=20 млрд грн збитків нам наносить ВЛАДА
Тепер перейдемо до іншого розрахунку Приблизно 5-8 млн НАСЕЛЕННЯ працездатного віку офіційно не працює , але отримує з Бюджету так само як і тих 12 млн які працюють офіціно. 5-8 млн*4000грн/податки в місяць*12 місяців=240-350 млрд грн....
Таким чином Як би ви не ставили завдання перед чиновниками щоб ті були чесні-Ви все одно не зможете пояснити тим хто ОФІЦІЙНО платить де їх 30% податків ними сплачених, бо ці кошти навіть не потрапили в кишені чиновників... вони пішли на оплату освіти дітей тих хто офіційно не працює , а також оплату пенсій тих хто не працює. Таке зауваження по пенсіям Той хто НЕ ПРАЦЮВАВ офіційно ЖОДНОГО дня вийде на пенсію в 65 років і буде отримувати 2700 А той хто працював 35 років на мінімалці і сплатив за цей час 1,6млн грн(еквівалент на сьогодні) - отримає всього 3000 грн пенсії.
От і виходить Чиновники крадуть на 500 грн/рік в кожного А 10 млн халявщиків крадуть на 5000-7000 грн/рік в кожного.
Shaman написав:критика мобілізаційних дій без пропозицій як це робити
Ну от влада якось частково почала робити "законну" мобілізацію, але так нездарно... Зокрема: почали приходити листи з повістками і штрафами і дехто таки пішов служити "майже добровільно"... Але це мало бути не в листопаді, а в липні і таких листів мало бути не тисячі, а мільйони...