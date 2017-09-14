Додано: Чет 07 лис, 2024 17:17

tester7336 написав: Shaman написав: критика мобілізаційних дій без пропозицій як це робити - якраз так маскуються реальні російські ІПСОшники. розбирати вас немає часу. так, в мобілізації є нездорові моменти. але військовий час. якщо мобілізація припиниться, нездорові моменти виникнуть на всій лінії бойових дій - й втрати людей, й територій... критика мобілізаційних дій без пропозицій як це робити - якраз так маскуються реальні російські ІПСОшники. розбирати вас немає часу. так, в мобілізації є нездорові моменти. але військовий час. якщо мобілізація припиниться, нездорові моменти виникнуть на всій лінії бойових дій - й втрати людей, й територій... тобто я повинен думати за себе і за тих хто поліз у владні крісла?

а може таки вони почнуть працювати? чи вони гроші свої за дурно отримують?

провести мобілізацію належним чином таки їх робота а не хоббі по принципу - якось вийде, а не вийде то включимо бусифікацію. а може таки вони почнуть працювати? чи вони гроші свої за дурно отримують?провести мобілізацію належним чином таки їх робота а не хоббі по принципу - якось вийде, а не вийде то включимо бусифікацію.

Як би незвично це для Вас прозвучало - але думати ще нікому не шкодило1 Для того щоб вирішити проблему - треба її окреслити2 Якщо проблема окреслена не вірно - то будь-які заходи які прийняті на основі невірного початкового стану - не приведуть до покращення...Тому трошки про те ДЕ корупція і З КОГО починати...Стандартно устаканене знання що корупція це влада.Давайте порахуємоа - влада це чиновники (приблизно 200 000 осіб, не треба плутати з бюджетниками яких 2+млн осіб , бо 300 000 поліція/пожежні, 400 000 лікарів і 600 000 вчителів , 1000000 ЗСУ- є бюджетниками і не є чиновниками)б - ми можемо визначити економічну шкоду яку нам наносять чиновники своїми корупційними діямиНаприклад 2000 прокурорів ( з 10 000 існуючих) - отримують шахрайським шляхом на 1 млрд грн/рік інвалідних пенсійЯкщо припустити що й у інших чиновників рівень збитків який вони наносять +/-такий самий то вийде200 000 чиновників/10 000 прокурорів*1 млрд грн=20 млрд грн збитків нам наносить ВЛАДАТепер перейдемо до іншого розрахункуПриблизно 5-8 млн НАСЕЛЕННЯ працездатного віку офіційно не працює , але отримує з Бюджету так само як і тих 12 млн які працюють офіціно.5-8 млн*4000грн/податки в місяць*12 місяців=240-350 млрд грн....Таким чиномЯк би ви не ставили завдання перед чиновниками щоб ті були чесні-Ви все одно не зможете пояснити тим хто ОФІЦІЙНО платить де їх 30% податків ними сплачених, бо ці кошти навіть не потрапили в кишені чиновників... вони пішли на оплату освіти дітей тих хто офіційно не працює , а також оплату пенсій тих хто не працює.Таке зауваження по пенсіямТой хто НЕ ПРАЦЮВАВ офіційно ЖОДНОГО дня вийде на пенсію в 65 років і буде отримувати 2700А той хто працював 35 років на мінімалці і сплатив за цей час 1,6млн грн(еквівалент на сьогодні) - отримає всього 3000 грн пенсії.От і виходитьЧиновники крадуть на 500 грн/рік в кожногоА 10 млн халявщиків крадуть на 5000-7000 грн/рік в кожного.