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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10801108021080310804

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Из-за коррупции доверие к государству настолько низкое, что никто не хочет рисковать своей жизнью"

Військова
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 18:03

  tester7336 написав:
  detroytred написав:Так Успіх же вказав, що оте він розказував за умов заміни його.


а на його місце що - нікого не бусифікували?
чи принципово було побачити тільки перераховних ним персонажів?

Справа не в заміні, як таковій. Тобто не в тому на кого замінили (хоч на пса Патрона)).
Мова про інше.
Про те, що обговорення було за умов: йому б запропонували заміну, він погодився, був звільнений.

Але пропозиції заміни не було.
Він сам звільнився.
Це зовсім інша ситуація.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 18:04

  Бетон написав:"Из-за коррупции доверие к государству настолько низкое, что никто не хочет рисковать своей жизнью"
Військова
Багато розуму не треба
Спочатку створити враження про велику корупцію
Потім підтримуючи це враження - на ньому паразитувати.

Що-що , а створити враження , особливо коли агресор не шкодує на створення цього враження коштів - раз плюнути
Набагато складніше, озирнутись навколо і спробувати отримани підтвердження цього враження...
При цьому отримуючи підтвердження - спробувати не оперувати ВЕЛИКИМИ цифрами у відриві від інших.. на два порядки більший, але які складаються з 10 млн маленьких)
Я ж писав
Є 200 000 чиновників, з яких 20 000 краде орієнтовно______________20 млрд грн
Є 10 млн простих громадян , які крадуть в своїх сусідів і в себе 250-350 млрд

То з чим треба боротись в першу чергу а з чим в другу?
Невже не зрозуміло , що кожен може переконати себе що сплата 4000 грн в місяць - це нормально і для того щоб це робити не треба 20 000 корупціонерів+300 000 податківців і силовиків
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 18:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Россия сбросила КАБы на дома и больницу в Запорожье: количество погибших возросло (фото)
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что количество погибших возросло до четырех. 18 человек получили травмы.

Частично разрушен 4-этажный жилой дом, из-под завалов достали ребенка. По другому адресу взрывная волна повредила здание лечебного учреждения, загорелся автомобиль. Еще по двум адресам повреждены 11 одноэтажных домов.


Что там слышно, Трамп Путину уже позвонил ? Войну закончил ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 18:56

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  tester7336 написав:пропаганда ухилянства і критика мобілізаційних дій (те як їх проводят зараз) це як чорне і біле

критика мобілізаційних дій без пропозицій як це робити - якраз так маскуються реальні російські ІПСОшники. розбирати вас немає часу. так, в мобілізації є нездорові моменти. але військовий час. якщо мобілізація припиниться, нездорові моменти виникнуть на всій лінії бойових дій - й втрати людей, й територій...

Т.е. ничего не поменяется? :wink:

за вашою участю точно нічого. хіба що повернетесь, й на власному прикладі покажете... :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 18:57

  detroytred написав:Але пропозиції заміни не було.
Він сам звільнився.
Це зовсім інша ситуація.

Ни на кого не наезжаю, но не могу не вспомнить анекдот:
Мужик едет на встречу, опаздывает, нервничает, не может найти место припарковаться. Поднимает лицо к небу и говорит:
— Господи, помоги мне найти место для парковки! Я тогда брошу пить и буду каждое воскресенье ходить в церковь!
Вдруг чудесным образом появляется свободное местечко. Он снова обращается к небу:
— А, всё, не надо. Нашел!
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 18:58

tester7336
1 Ніхто і ніколи не зможе вирішити ВСІ проблеми
2 Різні проблеми потребують як різного рішення так і різної уваги
3 Для досягнення успіху в житті ТРЕБА
а - навчитись визначати вирішення яких проблем дасть найбільший ефект при найменших затратах
б - починати вирішення треба враховуючи пункт а
4 Найгірший алгоритм - це чекати поки ТВОЇ проблеми буде вирішувати ХТОСЬ інший.

Те що чиновник ОТРИМУЄ зарплату - не говорить про те що ТИ не повинен платити податки, або не повинен про себе подбати.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 19:04

  detroytred написав:
  tester7336 написав:
  detroytred написав:Так Успіх же вказав, що оте він розказував за умов заміни його.


а на його місце що - нікого не бусифікували?
чи принципово було побачити тільки перераховних ним персонажів?

Справа не в заміні, як таковій. Тобто не в тому на кого замінили (хоч на пса Патрона)).
Мова про інше.
Про те, що обговорення було за умов: йому б запропонували заміну, він погодився, був звільнений.

Але пропозиції заміни не було.
Він сам звільнився.
Це зовсім інша ситуація.


яка різниця як він звільнився. на його місце когось висмикнули з цивілки.
то тепер новеньким на фронті і сардельки не буде?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 19:11

  whois2010 написав:
  Shaman написав:критика мобілізаційних дій без пропозицій як це робити - якраз так маскуються реальні російські ІПСОшники.

Вже не одноразово писали "кяк це робити", але вам зручно ігнорувати. Всі закони існують, порядок дій регулюється нормативними документами. Треба лише їх виконувати. Повістка, неявка, інформація передається в поліцію, працює поліція, далі суд, штраф, тюрма. Бази оновлених є, бази платників податків є, реєстри мрев є, реєстри власників зброї є, військовй облік на підприємствах та установах є. Чого ТЦК ще не вистачає і що їм (вам) пояснити? Просто треба, щоб буряти в пікселі діяли згідно законодавства. Їм просто подобається гвалтувати пересічних

НІХТО не написав, як з поточного дня забезпечити мобілізацію 30-50 т людей на місяць.

суд, перенесення засідання суду, апеляція та таке інше - якраз апеляційне рішення вже винесене військово-польова трійка російської армії. й рішення буде - мобілізувати до російської армії, в штрафбат :lol:

а що робити з тими, хто живе в "чорну" - все, відстрочка?

перше - оновити дані. скільки не оновила - половина? а ви закони звісно виконуйте...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 19:12

  tester7336 написав:
  Shaman написав:критика мобілізаційних дій без пропозицій як це робити - якраз так маскуються реальні російські ІПСОшники. розбирати вас немає часу. так, в мобілізації є нездорові моменти. але військовий час. якщо мобілізація припиниться, нездорові моменти виникнуть на всій лінії бойових дій - й втрати людей, й територій...

тобто я повинен думати за себе і за тих хто поліз у владні крісла?
а може таки вони почнуть працювати? чи вони гроші свої за дурно отримують?
провести мобілізацію належним чином таки їх робота а не хоббі по принципу - якось вийде, а не вийде то включимо бусифікацію.

погано роблять, підіть, подайте приклад як треба. ;)

критикувати не важко, часто-густо важко виконати роботу...
Shaman
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