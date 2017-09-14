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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10803108041080510806>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 19:28

  Успіх написав:
  Shaman написав:от їх пропаганда ухилянства тебе чомусь не муляє. дивина...

2. Від них я не чув(або не так часто чув), як від отих ура-псевдопатріотів: не так воюєш/де кодони 91го?/за що ми тобі платимо?/ти там тільки за гроші... і інше схоже бла-бла-бла...
"А от ми би..." - а виявилось, що всі вони -"пшик"! Мокре місце від бульбашки! Обісрались піти на фронт хоч місяць-два повоювати, показати "як треба"!
Тому, таких цинічних лицемірів буду ще куєсосиси і макати в їх псевдопатріотизм ще дуже довго!

По-перше, щось я не пригадаю, щоб тобі таке писали.

По-друге, претензії до тебе у мене були, тому що ти хамив наліво і направо тим, хто тебе забезпечує.
Це ж ти писав, який ти бравий вояк Долярчик, а ми тут криси тилові
Теперь у тебе з"явився шанс самому забезпечувати ЗСУ

По-трете, ну то як воно в тилу ? ресторани, кахфе кожного дня ? Це ж ти так писав.
А воно геть все по-іншому і це ще ти не намагався роботу шукати
Бо запаси ти швидко витратишь, особливо з твоїми об"єктивними видатками

Тому, будешь ти на сраці їздити, доки не перестанешь хамити і тішитись своєю ох...стю
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 19:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

НАВАЛЬНАЯ, КАРА-МУРЗА, ЯШИН: как так называемые оппозиционеры топят за россию будущего без Украины

pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 19:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Все, що потрібно зробити Зеленському, то це провести спільний саміт миру і друзів миру на базі ООН, як цього хоче Китай. Там умовна Індія висуває резолюцію про припиненню вогню в українському конфлікті, як це було в корейському, всі країни (може і Раша) голосують за.
Все, він на білому коні, весь світ хоче миру, є резулюція ООН, треба виконувати.
Тільки він дебіл, або дуже хитрий шкідник, і я вже не так впевнений в першому, як раніше.

"Украинский конфликт"?
рили?
не нападение кацапов?
не?
ты постоянно тащешь сюда рашанарративы

а вот это как раз ты и есть!
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 19:49

Мінекономіки фіксує дефіцит кадрів у всіх галузях і 8 мільйонів економічно неактивних українців
https://www.epravda.com.ua/news/2024/11/7/721540/

бравісімо! і це при 25 лямах населення у державі 8) , слава успішним зеленим вилупкам та їх виборцям :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 19:53

  detroytred написав:
  tester7336 написав:
  detroytred написав:Так Успіх же вказав, що оте він розказував за умов заміни його.


а на його місце що - нікого не бусифікували?
чи принципово було побачити тільки перераховних ним персонажів?

Справа не в заміні, як таковій. Тобто не в тому на кого замінили (хоч на пса Патрона)).
Мова про інше.
Про те, що обговорення було за умов: йому б запропонували заміну, він погодився, був звільнений.

Але пропозиції заміни не було.
Він сам звільнився.
Це зовсім інша ситуація.

"это другое"...
знакомо...
как там ВОЕННАЯ пенсия? капает регулярно профессиональному "военному мирного времени" 60- лежащему на диване "эксперту"?
как комирнэ?
в суде давно были?
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 19:57

  pesikot написав:
НАВАЛЬНАЯ, КАРА-МУРЗА, ЯШИН: как так называемые оппозиционеры топят за россию будущего без Украины


тю, Невзоров давно очень точно и смачно дал заключение по этим "оппозиционерам"...
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 20:12

  Shaman написав:

НІХТО не написав, як з поточного дня забезпечити мобілізацію 30-50 т людей на місяць.


Написав Я. :lol:
Тіки Вам всім воно не нравиться))
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 20:23

  Banderlog написав:
  Shaman написав:НІХТО не написав, як з поточного дня забезпечити мобілізацію 30-50 т людей на місяць.

Написав Я. :lol:
Тіки Вам всім воно не нравиться))


Че всим? Мне нравится. Мне нравится все, что приблизит конец этой войны, а такие методы точно его приблизят.
Velz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 20:32

  Shaman написав:
  whois2010 написав:
  Shaman написав:критика мобілізаційних дій без пропозицій як це робити - якраз так маскуються реальні російські ІПСОшники.

Вже не одноразово писали "кяк це робити", але вам зручно ігнорувати. Всі закони існують, порядок дій регулюється нормативними документами. Треба лише їх виконувати. Повістка, неявка, інформація передається в поліцію, працює поліція, далі суд, штраф, тюрма. Бази оновлених є, бази платників податків є, реєстри мрев є, реєстри власників зброї є, військовй облік на підприємствах та установах є. Чого ТЦК ще не вистачає і що їм (вам) пояснити? Просто треба, щоб буряти в пікселі діяли згідно законодавства. Їм просто подобається гвалтувати пересічних

НІХТО не написав, як з поточного дня забезпечити мобілізацію 30-50 т людей на місяць.
...

Да уже сто раз писали: "кое кому" нужно СНАЧАЛА обнулить рейтинг - сначала предложив, а потом подписав закон, который все происходящее легализирует.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 20:34

  Прохожий написав:"это другое"...
знакомо...
как там ВОЕННАЯ пенсия? капает регулярно профессиональному "военному мирного времени" 60- лежащему на диване "эксперту"?
как комирнэ?
в суде давно были?

Ти про себе спочатку:
- скільки разів зливався?
- чому досі не на фронті?
- про сержантів свою брехню згадав?
- ти на якому дивані лежиш?
Відповідей досі нема від тебе. І не буде?
Знакомо.

А вже потім можеш спробувати пригадати відповіді особисто тобі на твої питання, якщо знов раптом періодичні тебе накрили.
Хоча в твоїх же питання відповідь і так є --- впенсія саме така, що сплачується саме за військову службу в мирний час. Ні копійчини зайвої.
Буде військова служба у воєнний час, буде впенсія відповідно за воєнний час.

А ти що хотів-то?
Напиши, що саме тебе бентежить відносно інших?
Може допоможу, підкажу до кого звернутися. Щоб ти або впенсію вислужив, або текст навчився читати, або пам'ять оновив.
detroytred
 
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