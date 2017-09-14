Shaman написав:от їх пропаганда ухилянства тебе чомусь не муляє. дивина...
2. Від них я не чув(або не так часто чув), як від отих ура-псевдопатріотів: не так воюєш/де кодони 91го?/за що ми тобі платимо?/ти там тільки за гроші... і інше схоже бла-бла-бла... "А от ми би..." - а виявилось, що всі вони -"пшик"! Мокре місце від бульбашки! Обісрались піти на фронт хоч місяць-два повоювати, показати "як треба"! Тому, таких цинічних лицемірів буду ще куєсосиси і макати в їх псевдопатріотизм ще дуже довго!
По-перше, щось я не пригадаю, щоб тобі таке писали.
По-друге, претензії до тебе у мене були, тому що ти хамив наліво і направо тим, хто тебе забезпечує. Це ж ти писав, який ти бравий вояк Долярчик, а ми тут криси тилові Теперь у тебе з"явився шанс самому забезпечувати ЗСУ
По-трете, ну то як воно в тилу ? ресторани, кахфе кожного дня ? Це ж ти так писав. А воно геть все по-іншому і це ще ти не намагався роботу шукати Бо запаси ти швидко витратишь, особливо з твоїми об"єктивними видатками
Тому, будешь ти на сраці їздити, доки не перестанешь хамити і тішитись своєю ох...стю
lapay написав:Все, що потрібно зробити Зеленському, то це провести спільний саміт миру і друзів миру на базі ООН, як цього хоче Китай. Там умовна Індія висуває резолюцію про припиненню вогню в українському конфлікті, як це було в корейському, всі країни (може і Раша) голосують за. Все, він на білому коні, весь світ хоче миру, є резулюція ООН, треба виконувати. Тільки він дебіл, або дуже хитрий шкідник, і я вже не так впевнений в першому, як раніше.
"Украинский конфликт"? рили? не нападение кацапов? не? ты постоянно тащешь сюда рашанарративы
Shaman написав:критика мобілізаційних дій без пропозицій як це робити - якраз так маскуються реальні російські ІПСОшники.
Вже не одноразово писали "кяк це робити", але вам зручно ігнорувати. Всі закони існують, порядок дій регулюється нормативними документами. Треба лише їх виконувати. Повістка, неявка, інформація передається в поліцію, працює поліція, далі суд, штраф, тюрма. Бази оновлених є, бази платників податків є, реєстри мрев є, реєстри власників зброї є, військовй облік на підприємствах та установах є. Чого ТЦК ще не вистачає і що їм (вам) пояснити? Просто треба, щоб буряти в пікселі діяли згідно законодавства. Їм просто подобається гвалтувати пересічних
НІХТО не написав, як з поточного дня забезпечити мобілізацію 30-50 т людей на місяць. ...
Да уже сто раз писали: "кое кому" нужно СНАЧАЛА обнулить рейтинг - сначала предложив, а потом подписав закон, который все происходящее легализирует.
Прохожий написав:"это другое"... знакомо... как там ВОЕННАЯ пенсия? капает регулярно профессиональному "военному мирного времени" 60- лежащему на диване "эксперту"? как комирнэ? в суде давно были?
Ти про себе спочатку: - скільки разів зливався? - чому досі не на фронті? - про сержантів свою брехню згадав? - ти на якому дивані лежиш? Відповідей досі нема від тебе. І не буде? Знакомо.
А вже потім можеш спробувати пригадати відповіді особисто тобі на твої питання, якщо знов раптом періодичні тебе накрили. Хоча в твоїх же питання відповідь і так є --- впенсія саме така, що сплачується саме за військову службу в мирний час. Ні копійчини зайвої. Буде військова служба у воєнний час, буде впенсія відповідно за воєнний час.
А ти що хотів-то? Напиши, що саме тебе бентежить відносно інших? Може допоможу, підкажу до кого звернутися. Щоб ти або впенсію вислужив, або текст навчився читати, або пам'ять оновив.