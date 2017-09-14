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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 07 лис, 2024 20:37
Shaman написав: tester7336 написав: Shaman написав:
критика мобілізаційних дій без пропозицій як це робити - якраз так маскуються реальні російські ІПСОшники. розбирати вас немає часу. так, в мобілізації є нездорові моменти. але військовий час. якщо мобілізація припиниться, нездорові моменти виникнуть на всій лінії бойових дій - й втрати людей, й територій...
тобто я повинен думати за себе і за тих хто поліз у владні крісла?
а може таки вони почнуть працювати? чи вони гроші свої за дурно отримують?
провести мобілізацію належним чином таки їх робота а не хоббі по принципу - якось вийде, а не вийде то включимо бусифікацію.
часто-густо важко виконати роботу...
так, вроде, никто на этой работе насильно никого не держит?
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Додано: Чет 07 лис, 2024 20:46
Shaman написав: whois2010 написав: Shaman написав:критика мобілізаційних дій без пропозицій як це робити - якраз так маскуються реальні російські ІПСОшники.
Вже не одноразово писали "кяк це робити", але вам зручно ігнорувати. Всі закони існують, порядок дій регулюється нормативними документами. Треба лише їх виконувати. Повістка, неявка, інформація передається в поліцію, працює поліція, далі суд, штраф, тюрма. Бази оновлених є, бази платників податків є, реєстри мрев є, реєстри власників зброї є, військовй облік на підприємствах та установах є. Чого ТЦК ще не вистачає і що їм (вам) пояснити? Просто треба, щоб буряти в пікселі діяли згідно законодавства. Їм просто подобається гвалтувати пересічних
НІХТО не написав, як з поточного дня забезпечити мобілізацію 30-50 т людей на місяць
.
суд, перенесення засідання суду, апеляція та таке інше - якраз апеляційне рішення вже винесене військово-польова трійка російської армії. й рішення буде - мобілізувати до російської армії, в штрафбат
а що робити з тими, хто живе в "чорну" - все, відстрочка?
перше - оновити дані. скільки не оновила - половина? а ви закони звісно виконуйте...
Так а чого Ви не штурмуєте ТЦК щоб поповнити ті 30-50 т людей на місяць?
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Додано: Чет 07 лис, 2024 20:50
detroytred написав: Прохожий написав:
"это другое"...
знакомо...
как там ВОЕННАЯ пенсия? капает регулярно профессиональному "военному мирного времени" 60- лежащему на диване "эксперту"?
как комирнэ?
в суде давно были?
Ти про себе спочатку:
- скільки разів зливався?
- чому досі не на фронті?
- про сержантів свою брехню згадав?
- ти на якому дивані лежиш?
Відповідей досі нема від тебе. І не буде?
Знакомо.
А вже потім можеш спробувати пригадати відповіді особисто тобі на твої питання, якщо знов раптом періодичні тебе накрили.
Хоча в твоїх же питання відповідь і так є --- впенсія саме така, що сплачується саме за військову службу в мирний час. Ні копійчини зайвої.
Буде військова служба у воєнний час, буде впенсія відповідно за воєнний час.
А ти що хотів-то?
Напиши, що саме тебе бентежить відносно інших?
Може допоможу, підкажу до кого звернутися. Щоб ти або впенсію вислужив, або текст навчився читати, або пам'ять оновив.
слыш, "военный мирного времени", ты тут 24/7 всем рассказываешь что делать
а "коринэць" в том что ты как лежащая на траве субстанция, как говорится "не трогай дерьмо оно воняет", это про тебя в точку 100%
после прочтения твоих "экспертных мнений" противно, хочется пойти вымыть руки
за сим иди...иди...иди...на...ну ты понял...
кстати в отличии от тебя Я не лежу на диване
Востаннє редагувалось Прохожий
в Чет 07 лис, 2024 20:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 20:51
tester7336 написав:
яка різниця як він звільнився. на його місце когось висмикнули з цивілки.
то тепер новеньким на фронті і сардельки не буде?
Ні!
Не на його місце когось висмикнули.
Кожного висмикують на його своє місце. Кожен звільняється з його свого місця.
Кожен має відносини не з таким же кожним, а з державою. Саме з державою.
От якщо (або коли) будуть відносини безпосередньо між самими громадянами, отоді буде, як ви кажете. Претензії, вимоги, зобов'язання будуть між громадянами.
А поки - нііт. Між державою і громадянином.
Не вистачить новому сардельки?
То претензії (чому не вистачає) до держави, посадовців, в обов'язках якої і яких - забезпечити... сардельками. І новенького.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 20:56
detroytred написав:
Напиши, що саме тебе бентежить відносно інших?
в конкретном случае дерьмо которое исходит
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Додано: Чет 07 лис, 2024 21:00
Прохожий написав: detroytred написав: Прохожий написав:
"это другое"...
знакомо...
как там ВОЕННАЯ пенсия? капает регулярно профессиональному "военному мирного времени" 60- лежащему на диване "эксперту"?
как комирнэ?
в суде давно были?
Ти про себе спочатку:
- скільки разів зливався?
- чому досі не на фронті?
- про сержантів свою брехню згадав?
- ти на якому дивані лежиш?
Відповідей досі нема від тебе. І не буде?
Знакомо.
А вже потім можеш спробувати пригадати відповіді особисто тобі на твої питання, якщо знов раптом періодичні тебе накрили.
Хоча в твоїх же питання відповідь і так є --- впенсія саме така, що сплачується саме за військову службу в мирний час. Ні копійчини зайвої.
Буде військова служба у воєнний час, буде впенсія відповідно за воєнний час.
А ти що хотів-то?
Напиши, що саме тебе бентежить відносно інших?
Може допоможу, підкажу до кого звернутися. Щоб ти або впенсію вислужив, або текст навчився читати, або пам'ять оновив.
слыш, "военный мирного времени", ты тут 24/7 всем рассказываешь что делать
а "коринэць" в том что ты как лежащая на траве субстанция, как говорится "не трогай дерьмо оно воняет", это про тебя в точку 100%
после прочтения твоих "экспертных мнений" противно, хочется пойти вымыть руки
за сим иди...иди...иди...на...ну ты понял...
кстати в отличии от тебя Я не лежу на диване
Як тебе хфонтануло-то.
Невже після сто п'ятого пояснення допетрив нарешті, що впенсія за вслужбу у мирний час сплачується саме за виконану вслужбу в мирний час?!
Ти не нову претензію генерь, що, дескать, кому варто, а кому не варто на майданчику для обговорень розповідати і що розповідати.
А краще попроси допомоги стосовно вказаного вище. Допомоги для себе.
Да роби, що хоч. В межах правил.
Мені-то що? Я тільки в якості алаверди тебе пинаю.
Я тобі вказав, що якщо тебе цікавить чиєсь особисте, то починай з свого власного.
А там може і перечешеться.
І почнеш обговорювати саме питання, а не особисте.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 21:03
Прохожий написав: detroytred написав:
Напиши, що саме тебе бентежить відносно інших?
в конкретном случае дерьмо которое исходит
Так одразу б і вказав.
Швидка допомога -- викликай сантехніка. Допоможуть.
А поки черпай сам.
Звиняй, але тут не про дерьмо форум. Ти помилився.
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