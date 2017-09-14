Бетон написав:Трампа 7 лет поливали грязью. Трампа травили сотней уголовных дел. В Украине Трампа кем только не называли.
А американский народ вышел и разгромил всю эту лживую пропаганду.
Американцев зелёным марафоном не купишь. Поэтому они великие.
украинский народ в 19м "вышел и разгромил всю эту лживую пропаганду" порохоботов про "клоуна" и получил бонусом депутатов-фотографов/блохеров/безработных/реальных фриков... масштаб конечно не тот но впечатляет...
единственный + Трампа в том что в контексте ветки сработает как "провокация" при хронике, или-или...
у меня давно есть аэродром в ЕС на крайняк но Я люблю Украину и уеду только если не будет выбора и реально прижмет ситуация читаю рогопилов на ветке и грустно бл...
Прохожий написав:у меня давно есть аэродром в ЕС на крайняк но Я люблю Украину и уеду только если не будет выбора и реально прижмет ситуация читаю рогопилов на ветке и грустно бл...
Справжній прохожій патрійот.
ПАТРИёТИЧНЫЙ "военный мирного времени" призывного возраста, Я так и знал что не нужно трогать гуано...но не удержался читая твои высеры... сорри больше не буду загаживай ветку по полной в поисках коринця бл
кстати в суд на повышение "военной пенсии" давно подавал? как комирнэ?
Бетон написав:Трампа 7 лет поливали грязью. Трампа травили сотней уголовных дел. В Украине Трампа кем только не называли.
А американский народ вышел и разгромил всю эту лживую пропаганду.
Американцев зелёным марафоном не купишь. Поэтому они великие.
Тут вопрос спорный. Марафоном или слугой народа американцев, может, и не купишь. Но демократы сами довели своё население до точки, когда любая мелочь могла изменить результат на противоположный. И уже не скажешь, что Маск с тик-током не повлияли. Да без них бы не было победы Трампа! Или без того отстреленного уха -- тоже. Отстреленным ухом можно американцев купить? Вот то-то же.
А с другой стороны, Трамп и сам -- тот ещё фрукт. Выдвинули бы республиканцы кого-то более вменяемого, могли бы и все 80 процентов получить, глядючи на Байдена и эту Камиллу, или как её. Но нет же, так не интересно. Надо непременно чтобы на последнем издыхании. Я начинаю думать, что это вообще всё срежиссировано и просчитано. Не может быть, чтобы раз за разом, в течение столетий, силы делились почти строго поровну, и результат был больше случайностью, чем сознательным проявлением. Только кто может организовывать и проворачивать такое -- идей нет. Не рептилоиды же, в самом деле.
pesikot написав:Так когда война закончится ? Когда 24 часа отсчитывать ? )
Як тільки ти, Василь-Рівне, сини Будівельника і чоловік Флер, а також Тестер проявить бажання, піде на фронт - так зразу можна і відраховувати 24години! Ви всі зможете! Я точно знаю, що ви - зможете! Ну може поляжете 200тими і вас всіх не зможуть забрати з поля... - але, може будете тільки 300тими і у вас всіх ще буде друга спроба показати всім, як треба воювати!
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 07 лис, 2024 21:53, всього редагувалось 2 разів.
Banderlog написав:Написав Я. Тіки Вам всім воно не нравиться))
Че всим? Мне нравится. Мне нравится все, что приблизит конец этой войны, а такие методы точно его приблизят.
І мені - подобається)) Якщо будуть набирати військових/колишніх військових в "загороджувальні загони", то може і я ломанусь туди А ще, як тут форумчан-ухилянтів-псевдопатріотів "вичислять по ай-пішці", чи в інший спосіб і поженуть на фронт - то я 100500% буду штурмувати ТЦК/записуватись в "заград/загін" і проситись(та що там проситись... - заплачу бабло!), щоб мене взяли саме в "жандарми над форумчанами"!
Хамло, ти так нічого і не зрозумів. Ти вважаєшь, що це смішно
Але є одне але ... країна велика, лісових посадок багато, пристрелять тебе, "загороджувальника" і залишать в лісопосадках на корм білочкам )))