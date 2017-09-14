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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1080510806108071080810809>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 21:22

  Бетон написав:Трампа 7 лет поливали грязью.
Трампа травили сотней уголовных дел.
В Украине Трампа кем только не называли.

А американский народ вышел и разгромил всю эту лживую пропаганду.

Американцев зелёным марафоном не купишь. Поэтому они великие.

украинский народ в 19м "вышел и разгромил всю эту лживую пропаганду" порохоботов про "клоуна" и получил бонусом депутатов-фотографов/блохеров/безработных/реальных фриков...
масштаб конечно не тот но впечатляет...

единственный + Трампа в том что в контексте ветки сработает как "провокация" при хронике, или-или...

у меня давно есть аэродром в ЕС на крайняк но Я люблю Украину и уеду только если не будет выбора и реально прижмет ситуация
читаю рогопилов на ветке и грустно бл...
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 21:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:
The Wall Street Journal: Трамп обещал прекратить конфликт на Украине. Теперь он должен решить, как это сделать. Часть 2.

...
▪️Вместо этого они единодушно рекомендуют заморозить конфликт на месте — закрепить завоевание Россией примерно 20% территории Украины...
Это не прекращение конфликта, а просто решение его отложить в долгий ящик. Что-то будет на подобие бомбы замедленного действия.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 21:28

  Бетон написав:Трампа 7 лет поливали грязью.
Трампа травили сотней уголовных дел.
В Украине Трампа кем только не называли.

А американский народ вышел и разгромил всю эту лживую пропаганду.

Американцев зелёным марафоном не купишь. Поэтому они великие.

Так когда война закончится ? Когда 24 часа отсчитывать ? )

А уголовные дела у него были реальные - вынос секретных документов, сексуальные домагательства
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 21:29

  Прохожий написав:у меня давно есть аэродром в ЕС на крайняк но Я люблю Украину и уеду только если не будет выбора и реально прижмет ситуация
читаю рогопилов на ветке и грустно бл...

Справжній прохожій патрійот.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 21:34

  Howl написав:
  Wirująświatła написав:
The Wall Street Journal: Трамп обещал прекратить конфликт на Украине. Теперь он должен решить, как это сделать. Часть 2.

...
▪️Вместо этого они единодушно рекомендуют заморозить конфликт на месте — закрепить завоевание Россией примерно 20% территории Украины...
Это не прекращение конфликта, а просто решение его отложить в долгий ящик. Что-то будет на подобие бомбы замедленного действия.

Тімоті Снайдер *Кровавые земли*.
Кажуть, що там пояснення об'єктивності такої долі.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Криваві_землі
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 21:37

  Howl написав:
  Wirująświatła написав:
The Wall Street Journal: Трамп обещал прекратить конфликт на Украине. Теперь он должен решить, как это сделать. Часть 2.

...
▪️Вместо этого они единодушно рекомендуют заморозить конфликт на месте — закрепить завоевание Россией примерно 20% территории Украины...
Это не прекращение конфликта, а просто решение его отложить в долгий ящик. Что-то будет на подобие бомбы замедленного действия.
юхло казав, що його влаштовує тільки повне виішення питання, ніякого Мінска-3 чи заморозки.
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 21:38

  detroytred написав:
  Прохожий написав:у меня давно есть аэродром в ЕС на крайняк но Я люблю Украину и уеду только если не будет выбора и реально прижмет ситуация
читаю рогопилов на ветке и грустно бл...

Справжній прохожій патрійот.

ПАТРИёТИЧНЫЙ "военный мирного времени" призывного возраста, Я так и знал что не нужно трогать гуано...но не удержался читая твои высеры...
сорри больше не буду загаживай ветку по полной в поисках коринця бл

кстати в суд на повышение "военной пенсии" давно подавал?
как комирнэ?
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 21:50

  Бетон написав:Трампа 7 лет поливали грязью.
Трампа травили сотней уголовных дел.
В Украине Трампа кем только не называли.

А американский народ вышел и разгромил всю эту лживую пропаганду.

Американцев зелёным марафоном не купишь. Поэтому они великие.

Тут вопрос спорный. Марафоном или слугой народа американцев, может, и не купишь. Но демократы сами довели своё население до точки, когда любая мелочь могла изменить результат на противоположный. И уже не скажешь, что Маск с тик-током не повлияли. Да без них бы не было победы Трампа! Или без того отстреленного уха -- тоже. Отстреленным ухом можно американцев купить? Вот то-то же.

А с другой стороны, Трамп и сам -- тот ещё фрукт. Выдвинули бы республиканцы кого-то более вменяемого, могли бы и все 80 процентов получить, глядючи на Байдена и эту Камиллу, или как её. Но нет же, так не интересно. Надо непременно чтобы на последнем издыхании. Я начинаю думать, что это вообще всё срежиссировано и просчитано. Не может быть, чтобы раз за разом, в течение столетий, силы делились почти строго поровну, и результат был больше случайностью, чем сознательным проявлением. Только кто может организовывать и проворачивать такое -- идей нет. Не рептилоиды же, в самом деле.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 21:51

Все буде Україна!©))

  pesikot написав:Так когда война закончится ? Когда 24 часа отсчитывать ? )
Як тільки ти, Василь-Рівне, сини Будівельника і чоловік Флер, а також Тестер проявить бажання, піде на фронт - так зразу можна і відраховувати 24години!
Ви всі зможете!
Я точно знаю, що ви - зможете! :)
Ну може поляжете 200тими і вас всіх не зможуть забрати з поля... - але, може будете тільки 300тими і у вас всіх ще буде друга спроба показати всім, як треба воювати!
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 07 лис, 2024 21:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 21:52

  Успіх написав:
  Velz написав:
  Banderlog написав:Написав Я.
Тіки Вам всім воно не нравиться))


Че всим? Мне нравится. Мне нравится все, что приблизит конец этой войны, а такие методы точно его приблизят.
І мені - подобається))
Якщо будуть набирати військових/колишніх військових в "загороджувальні загони", то може і я ломанусь туди :mrgreen:
А ще, як тут форумчан-ухилянтів-псевдопатріотів "вичислять по ай-пішці", чи в інший спосіб і поженуть на фронт - то я 100500% буду штурмувати ТЦК/записуватись в "заград/загін" і проситись(та що там проситись... - заплачу бабло!), щоб мене взяли саме в "жандарми над форумчанами"! :mrgreen: :lol:

Хамло, ти так нічого і не зрозумів. Ти вважаєшь, що це смішно

Але є одне але ... країна велика, лісових посадок багато, пристрелять тебе, "загороджувальника" і залишать в лісопосадках на корм білочкам )))
pesikot
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  #<1 ... 1080510806108071080810809>
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