Додано: Чет 07 лис, 2024 21:50

Бетон написав: Трампа 7 лет поливали грязью.

Трампа травили сотней уголовных дел.

В Украине Трампа кем только не называли.



А американский народ вышел и разгромил всю эту лживую пропаганду.



Американцев зелёным марафоном не купишь. Поэтому они великие. Трампа 7 лет поливали грязью.Трампа травили сотней уголовных дел.В Украине Трампа кем только не называли.А американский народ вышел и разгромил всю эту лживую пропаганду.Американцев зелёным марафоном не купишь. Поэтому они великие.

Тут вопрос спорный. Марафоном или слугой народа американцев, может, и не купишь. Но демократы сами довели своё население до точки, когда любая мелочь могла изменить результат на противоположный. И уже не скажешь, что Маск с тик-током не повлияли. Да без них бы не было победы Трампа! Или без того отстреленного уха -- тоже. Отстреленным ухом можно американцев купить? Вот то-то же.А с другой стороны, Трамп и сам -- тот ещё фрукт. Выдвинули бы республиканцы кого-то более вменяемого, могли бы и все 80 процентов получить, глядючи на Байдена и эту Камиллу, или как её. Но нет же, так не интересно. Надо непременно чтобы на последнем издыхании. Я начинаю думать, что это вообще всё срежиссировано и просчитано. Не может быть, чтобы раз за разом, в течение столетий, силы делились почти строго поровну, и результат был больше случайностью, чем сознательным проявлением. Только кто может организовывать и проворачивать такое -- идей нет. Не рептилоиды же, в самом деле.