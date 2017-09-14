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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10806108071080810809>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 21:55

  Прохожий написав:
  detroytred написав:
  Прохожий написав:у меня давно есть аэродром в ЕС на крайняк но Я люблю Украину и уеду только если не будет выбора и реально прижмет ситуация
читаю рогопилов на ветке и грустно бл...

Справжній прохожій патрійот.

ПАТРИёТИЧНЫЙ "военный мирного времени" призывного возраста, Я так и знал что не нужно трогать гуано...но не удержался читая твои высеры...
сорри больше не буду загаживай ветку по полной в поисках коринця бл

кстати в суд на повышение "военной пенсии" давно подавал?
как комирнэ?

Не будуй на брехні.
Я багатократно підкреслював, що ні на героя, ні хероя не претендував і не претендую.
Патріотизм і контракт ---- не сміши. Сардельки...
Ну і нагадаю: отакі, як ти прохожі патрійоти, що здавна почали готувати собі аеродором в ЄС, в кінці 90-х зробили так, що на шикуванні довели наказ -- на вслужбу дозволяється прибувати в цивільному одязі.

Нарешті ти правий -- заходити на гілку треба зі своїми цікавими думками, баченням. А не з гуаном.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 21:57

  Успіх написав:
  pesikot написав:Так когда война закончится ? Когда 24 часа отсчитывать ? )
Як тільки ти, Василь-Рівне, сини Будівельника і чоловік Флер піде на фронт - так зразу можна і відраховувати 24голини!
Ви всі зможете!
Я точно знаю, що ви - зможете! :)
Ну може поляже 200тими і вас всіх не зможуть забрати з поля... - але, може будете тільки 300тими і у вас всіх ще буде друга спроба показати всім, як треба воювати!

То я запитаю знову

Це ти і твої прихильники топили за Трампа, що він закінчить війну
Коли 24 години відраховувати, га ? )

А поки ти, не знайдешь роботу, в білу, не почнешь платити податки та донатити, заткни свій брехливо-поносний писок
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 21:59

Де ви - патріоти-бульбашка?)))

  detroytred написав:прохожі патрійоти
Так виявляється, що насправді - немає справжніх патріотів!!!
Всі вони засцяли показати свою патріотичність - піти на фронт, захистити свою Неньку Україну, свою Батьківщину!!!
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 22:11

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  pesikot написав:Так когда война закончится ? Когда 24 часа отсчитывать ? )
Як тільки ти, Василь-Рівне, сини Будівельника і чоловік Флер піде на фронт - так зразу можна і відраховувати 24голини!
Ви всі зможете!
Я точно знаю, що ви - зможете! :)
Ну може поляже 200тими і вас всіх не зможуть забрати з поля... - але, може будете тільки 300тими і у вас всіх ще буде друга спроба показати всім, як треба воювати!

То я запитаю знову

Це ти і твої прихильники топили за Трампа, що він закінчить війну
Коли 24 години відраховувати, га ? )

А поки ти, не знайдешь роботу, в білу, не почнешь платити податки та донатити, заткни свій брехливо-поносний писок

коткин, вроде ж полномочия Байден передаст только 20.01.25, как и в прошлый раз Хусейнович, а до этого "звать никто и трубку на лубянке не берутЪ", не так???
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 07 лис, 2024 22:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 22:11

  budivelnik написав:Те що чиновник ОТРИМУЄ зарплату - не говорить про те що ТИ не повинен платити податки, або не повинен про себе подбати.


я офиневаю. ты прежде чем писать вообще читаешь?
при чем тут мои налоги?
речь шла о том какими способами проводится сейчас мобилизация
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Прекращение огня подпишут в декабре.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 22:28

"Гаряча фаза війни закінчиться цього року!"©

  UA написав:Прекращение огня подпишут в декабре.

Невже ми будемо гордитись Гордоном, а не замінювати одну букву в його прізвищі і всюди в коментах під його відео писати піс то бол? :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 22:30

  jump написав:Мінекономіки фіксує дефіцит кадрів у всіх галузях і 8 мільйонів економічно неактивних українців
https://www.epravda.com.ua/news/2024/11/7/721540/

бравісімо! і це при 25 лямах населення у державі 8) , слава успішним зеленим вилупкам та їх виборцям :lol:

Можете открывать ветку под названием
"Невыплата зарплат бюджетникам" и "Задержка пенсий".
Зебилы завалили экономику с сотней контрольных выстрелов.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 22:32

  Успіх написав:
  UA написав:Прекращение огня подпишут в декабре.

Невже ми будемо гордитись Гордоном, а не замінювати одну букву в його прізвищі і всюди в коментах під його відео писати піс то бол? :shock:

Димон из конкурирующей синагоги.
Я его не слушаю.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 22:36

  Shaman написав:критика мобілізаційних дій без пропозицій як це робити - якраз так маскуються реальні російські ІПСОшники. розбирати вас немає часу. так, в мобілізації є нездорові моменти. але військовий час. якщо мобілізація припиниться, нездорові моменти виникнуть на всій лінії бойових дій - й втрати людей, й територій...

Бусифицированые не боеспособны.
Бесполезная трата формы, тушенки и денежного довольствия.
Можешь бродячих собак наловить, одеть их пиксель и на фронт.
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