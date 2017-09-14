Прохожий написав:у меня давно есть аэродром в ЕС на крайняк но Я люблю Украину и уеду только если не будет выбора и реально прижмет ситуация читаю рогопилов на ветке и грустно бл...
Справжній прохожій патрійот.
ПАТРИёТИЧНЫЙ "военный мирного времени" призывного возраста, Я так и знал что не нужно трогать гуано...но не удержался читая твои высеры... сорри больше не буду загаживай ветку по полной в поисках коринця бл
кстати в суд на повышение "военной пенсии" давно подавал? как комирнэ?
Не будуй на брехні. Я багатократно підкреслював, що ні на героя, ні хероя не претендував і не претендую. Патріотизм і контракт ---- не сміши. Сардельки... Ну і нагадаю: отакі, як ти прохожі патрійоти, що здавна почали готувати собі аеродором в ЄС, в кінці 90-х зробили так, що на шикуванні довели наказ -- на вслужбу дозволяється прибувати в цивільному одязі.
Нарешті ти правий -- заходити на гілку треба зі своїми цікавими думками, баченням. А не з гуаном.
pesikot написав:Так когда война закончится ? Когда 24 часа отсчитывать ? )
Як тільки ти, Василь-Рівне, сини Будівельника і чоловік Флер піде на фронт - так зразу можна і відраховувати 24голини! Ви всі зможете! Я точно знаю, що ви - зможете! Ну може поляже 200тими і вас всіх не зможуть забрати з поля... - але, може будете тільки 300тими і у вас всіх ще буде друга спроба показати всім, як треба воювати!
То я запитаю знову
Це ти і твої прихильники топили за Трампа, що він закінчить війну Коли 24 години відраховувати, га ? )
А поки ти, не знайдешь роботу, в білу, не почнешь платити податки та донатити, заткни свій брехливо-поносний писок
pesikot написав:Так когда война закончится ? Когда 24 часа отсчитывать ? )
Як тільки ти, Василь-Рівне, сини Будівельника і чоловік Флер піде на фронт - так зразу можна і відраховувати 24голини! Ви всі зможете! Я точно знаю, що ви - зможете! Ну може поляже 200тими і вас всіх не зможуть забрати з поля... - але, може будете тільки 300тими і у вас всіх ще буде друга спроба показати всім, як треба воювати!
То я запитаю знову
Це ти і твої прихильники топили за Трампа, що він закінчить війну Коли 24 години відраховувати, га ? )
А поки ти, не знайдешь роботу, в білу, не почнешь платити податки та донатити, заткни свій брехливо-поносний писок
коткин, вроде ж полномочия Байден передаст только 20.01.25, как и в прошлый раз Хусейнович, а до этого "звать никто и трубку на лубянке не берутЪ", не так???
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 07 лис, 2024 22:12, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:критика мобілізаційних дій без пропозицій як це робити - якраз так маскуються реальні російські ІПСОшники. розбирати вас немає часу. так, в мобілізації є нездорові моменти. але військовий час. якщо мобілізація припиниться, нездорові моменти виникнуть на всій лінії бойових дій - й втрати людей, й територій...
Бусифицированые не боеспособны. Бесполезная трата формы, тушенки и денежного довольствия. Можешь бродячих собак наловить, одеть их пиксель и на фронт.