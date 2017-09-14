Так виявляється, що насправді - немає справжніх патріотів!!! Всі вони засцяли показати свою патріотичність
сам ти боягуз. Кожен має боротися на своєму місці. Ти з свого злиняв а вони держать стрій! Економічний, інформаційний фронт. Правильна назва- пасивні патріоти. вони займають тверду позицію на дивані, їх не похитнеш. Щирі патріоти. Нема ні в одного ні краплі страху , і вірять без сумніву ... вірять в нашу перемогу.
Shaman написав:критика мобілізаційних дій без пропозицій як це робити - якраз так маскуються реальні російські ІПСОшники. розбирати вас немає часу. так, в мобілізації є нездорові моменти. але військовий час. якщо мобілізація припиниться, нездорові моменти виникнуть на всій лінії бойових дій - й втрати людей, й територій...
Бусифицированые не боеспособны. Бесполезная трата формы, тушенки и денежного довольствия. Можешь бродячих собак наловить, одеть их пиксель и на фронт.
це те саме що писати, будувати з піску - неможливо))) воно ніби і так, но при додаванні цементу і шутру та трохи часу виходить бетон. )
Shaman написав:критика мобілізаційних дій без пропозицій як це робити - якраз так маскуються реальні російські ІПСОшники. розбирати вас немає часу. так, в мобілізації є нездорові моменти. але військовий час. якщо мобілізація припиниться, нездорові моменти виникнуть на всій лінії бойових дій - й втрати людей, й територій...
тобто я повинен думати за себе і за тих хто поліз у владні крісла? а може таки вони почнуть працювати? чи вони гроші свої за дурно отримують? провести мобілізацію належним чином таки їх робота а не хоббі по принципу - якось вийде, а не вийде то включимо бусифікацію.
погано роблять, підіть, подайте приклад як треба.
критикувати не важко, часто-густо важко виконати роботу...
якщо вони не вміють робити - то нехай вчаться. я чомусь сам навчаюся своїй професії.
ЗІ ви хірургу також будете показувати як треба чи просто скажете що він погано зробив операцію?