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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1080510806108071080810809 ... 10812>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 22:23

Прекращение огня подпишут в декабре.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 22:28

"Гаряча фаза війни закінчиться цього року!"©

  UA написав:Прекращение огня подпишут в декабре.

Невже ми будемо гордитись Гордоном, а не замінювати одну букву в його прізвищі і всюди в коментах під його відео писати піс то бол? :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 22:30

  jump написав:Мінекономіки фіксує дефіцит кадрів у всіх галузях і 8 мільйонів економічно неактивних українців
https://www.epravda.com.ua/news/2024/11/7/721540/

бравісімо! і це при 25 лямах населення у державі 8) , слава успішним зеленим вилупкам та їх виборцям :lol:

Можете открывать ветку под названием
"Невыплата зарплат бюджетникам" и "Задержка пенсий".
Зебилы завалили экономику с сотней контрольных выстрелов.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 22:32

  Успіх написав:
  UA написав:Прекращение огня подпишут в декабре.

Невже ми будемо гордитись Гордоном, а не замінювати одну букву в його прізвищі і всюди в коментах під його відео писати піс то бол? :shock:

Димон из конкурирующей синагоги.
Я его не слушаю.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 22:36

  UA написав:
  jump написав:Мінекономіки фіксує дефіцит кадрів у всіх галузях і 8 мільйонів економічно неактивних українців
https://www.epravda.com.ua/news/2024/11/7/721540/

бравісімо! і це при 25 лямах населення у державі 8) , слава успішним зеленим вилупкам та їх виборцям :lol:

Можете открывать ветку под названием
"Невыплата зарплат бюджетникам" и "Задержка пенсий".
Зебилы завалили экономику с сотней контрольных выстрелов.

А теперь думаем - то ли Мамалуй проговорился раньше времени то ли старую совковскую забаву вспомнил?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 22:38

  UA написав:Прекращение огня подпишут в декабре.

Тоді вже в грудні півгілки прийдеться вибачатися перед lapay-єм.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 22:38

  Успіх написав:
  detroytred написав:прохожі патрійоти
Так виявляється, що насправді - немає справжніх патріотів!!!
Всі вони засцяли показати свою патріотичність

сам ти боягуз.
Кожен має боротися на своєму місці.
Ти з свого злиняв а вони держать стрій! Економічний, інформаційний фронт.
Правильна назва- пасивні патріоти. :lol:
вони займають тверду позицію на дивані, їх не похитнеш.
Щирі патріоти.
Нема ні в одного ні краплі страху , і вірять без сумніву ... вірять в нашу перемогу.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 22:43

  Успіх написав:
  detroytred написав:прохожі патрійоти
Так виявляється, що насправді - немає справжніх патріотів!!!
Всі вони засцяли показати свою патріотичність - піти на фронт, захистити свою Неньку Україну, свою Батьківщину!!!



В 2019 году большинство «патриотов»голосовало за мир и зеленых клоунов. А теперь ты сетуешь на то, что они не хотят идти на фронт?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 22:48

  UA написав:
  Shaman написав:критика мобілізаційних дій без пропозицій як це робити - якраз так маскуються реальні російські ІПСОшники. розбирати вас немає часу. так, в мобілізації є нездорові моменти. але військовий час. якщо мобілізація припиниться, нездорові моменти виникнуть на всій лінії бойових дій - й втрати людей, й територій...

Бусифицированые не боеспособны.
Бесполезная трата формы, тушенки и денежного довольствия.
Можешь бродячих собак наловить, одеть их пиксель и на фронт.
це те саме що писати, будувати з піску - неможливо))) воно ніби і так, но при додаванні цементу і шутру та трохи часу виходить бетон. )
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 22:59

  Shaman написав:
  tester7336 написав:
  Shaman написав:критика мобілізаційних дій без пропозицій як це робити - якраз так маскуються реальні російські ІПСОшники. розбирати вас немає часу. так, в мобілізації є нездорові моменти. але військовий час. якщо мобілізація припиниться, нездорові моменти виникнуть на всій лінії бойових дій - й втрати людей, й територій...

тобто я повинен думати за себе і за тих хто поліз у владні крісла?
а може таки вони почнуть працювати? чи вони гроші свої за дурно отримують?
провести мобілізацію належним чином таки їх робота а не хоббі по принципу - якось вийде, а не вийде то включимо бусифікацію.

погано роблять, підіть, подайте приклад як треба. ;)

критикувати не важко, часто-густо важко виконати роботу...


якщо вони не вміють робити - то нехай вчаться. я чомусь сам навчаюся своїй професії.

ЗІ
ви хірургу також будете показувати як треба чи просто скажете що він погано зробив операцію?
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