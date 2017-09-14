Бетон написав:Когда вице президент Джей ди вэнс отвечает на вопрос о решении конфликта в Украине, становится ясно, что это крутые ребята: рассудок и сила. "Слабость порождает новые конфликты". Браво
Виділене сьогодні повторили Кулєба, Чалий, Портніков і декілька впливових америкосів зі списку вище. Пояснили це десь так: вступ військових з північної кореї призведе до їх навчання, а слабка реакція світу - до масштабування воєн у світі, адже всі побачать “шо так можна було” і почнуть захоплення військовим шляхом тих територій, які їм потрібні. Головні інсайди: 1)Чого чекати Україні від Трампа? - перше, що він зробить - поміняє багато людей, високопосадовців у Білому домі і не тільки. Нові люди будуть можливо навіть без досвіду у політиці (напр., Ілон Маск); - друге - буде закручувати гайки Китаю, щоб посилити США; - третє - змусить ЄС вкладатися більше у допомогу Україні. 2)Як швидко Трамп може зупинити війну? Орієнтовно за півроку, не раніше. Очікують, що у 2025 гаряча фаза припиниться. 3)Що робити Україні? - потрібно підписати безпекову угоду з США, а ще краще з альянсом - США, Британія, Прибалтика. Це все можливо, але над цим треба ще працювати; - просити Байдена, щоб виконав всі обіцянки до прихода Трампа в січні, а саме - надав якнайбільше зброї та офіційне запрошення до НАТО; - у деяких питаннях займати жорсткішу позицію, напр., якщо не дасте більше дальнобійної зброї чи не дозволите використовувати її для ударів по військовим цілям вглибині рф, то ми тоді будемо змушені всі наші наявні умовно 200 ракет Грім2 запустити одночасно на москву, щоб якось так зупинити їх агресію, тому що у нас нема іншої можливості оборонятися. 4)Щодо лідерства США США мають усвідомити, що одними гаслами зупинити війну не вдастся. Якщо вони хочуть зберегти за собою роль контролера світового порядку, примушувача дотримання міжнародного права, то вони мають діяти рішуче. Інакше Китай+Індія, які підтримують рф у цій війні, позбавлять США від лідерства і покажуть всьому світу, що демократія є слабкою, а диктатура - править світом. Тобто, грубо кажучи, програш України у війні означає програш США, втрата ними світового лідерства.
ПС. Все викладене вище - це те, що я почула сьогодні від людей зі списку за вказаним посиланням. Моїх особистих думок тут немає.
tester7336 написав:яка різниця як він звільнився. на його місце когось висмикнули з цивілки. то тепер новеньким на фронті і сардельки не буде?
Ні! Не на його місце когось висмикнули.
Кожного висмикують на його своє місце. Кожен звільняється з його свого місця. Кожен має відносини не з таким же кожним, а з державою. Саме з державою.
От якщо (або коли) будуть відносини безпосередньо між самими громадянами, отоді буде, як ви кажете. Претензії, вимоги, зобов'язання будуть між громадянами. А поки - нііт. Між державою і громадянином.
Не вистачить новому сардельки? То претензії (чому не вистачає) до держави, посадовців, в обов'язках якої і яких - забезпечити... сардельками. І новенького.
ну по перше під терміном "його місце" я мав на увазі його посаду в армії. а вона буде та сама що в нього що в новобусифікованого. так що в цьому сенсі саме на його місце. а по друге - у держави немає в тумбоці власних коштів. туди податками скидаються всі платники податків. і якщо туди успіх нічого в тумбочку не покладе то держава й сардельку не закупить. так що вас геть кудись не туди понесло.
whois2010 написав:Вже не одноразово писали "кяк це робити", але вам зручно ігнорувати. Всі закони існують, порядок дій регулюється нормативними документами. Треба лише їх виконувати. Повістка, неявка, інформація передається в поліцію, працює поліція, далі суд, штраф, тюрма. Бази оновлених є, бази платників податків є, реєстри мрев є, реєстри власників зброї є, військовй облік на підприємствах та установах є. Чого ТЦК ще не вистачає і що їм (вам) пояснити? Просто треба, щоб буряти в пікселі діяли згідно законодавства. Їм просто подобається гвалтувати пересічних
НІХТО не написав, як з поточного дня забезпечити мобілізацію 30-50 т людей на місяць.
Також неоднократно писали про пару сотень вже підготовлених та навчених, яких можна мобілізувати та відправляти прямо в бойові частини прямо завтра. - із ~250 тисяч військовозобов"язаних впенсів, лише ~20 таки пішли служити, ще ~80 - працюючі, тобто 100% здорові та боєготовні, нехай із решти 150-ти нехай навіть третина інваліди - залишаеться ще 100 тисяч (дані згідно відповіді на депутатський запит публікувалися десь пів-року тому) - загалом 180 - ~70 тисяч "бусифікаторів" в ТЦК та їх РО (не плутати з ТРО які воюють майже з початку повномасштабної війни), для проведення "мобілізаційних заходів" виключно згідно та виключно в рамках законних повноважень - вистачить і половини. Це ще 30-35тисяч вже підготовлених та 100% здорових та боєготовних - "силовики" - ~300тисяч - 50 (пожежники/ДСНС яких чіпати не варто) = 250тисяч, при тому що кількість дорослого та здатного на скоєння правопорушень населення зменшилась на третину, а частину їх функцій зараз виконують ВСП та ТЦК/РО - десь 40% можна спокійно мобілізувати. це ще 100 тисяч, знову-ж вже підготовлених
От вже "знайшлося" 180+30+100, понад 300 тисяч вже навчених та боєготовних бійців. Цього достатньо не тільки, щоб наступні пів-року забезпечити потребу 30тис/місяць, а навіть щоб вже завтра демобілізувати всіх хто більше 18-ти місяців "на нулі" та жінок чий контракт вже давно закінчився, і почати демобілізацію мобілізованих в лютому-березні 22-го.
якщо ви хочете, щоб я не відповідав, просто самі не відповідайте мені.
ЛАД написав:Ну так вариантов-то нет. Ни мы, ни РФ никуда не переместимся
країни Балтії, наприклад, знайшли варіант, як убезпечити себе. Нам так не пощастило поки що (хоча для них це результат не удачі, а власної наполегливості), але головне не здаватися і не приймати ситуацію, як безвихідну.
ЛАД написав:И мы как-то прожили 30 лет без диктатуры
були періоди, коли диктатура (або принаймні авторитаризм на перших порах) могла повноцінно реалізуватися - часи Кучми, партії регіонів. Так, українці на майданах відбили атаки, але якби в 2013 Україна була більше інтегрована з росією? Повторилось би те саме, що було в Казахстані у 22.
ЛАД написав:2014 обсуждать не будем. Тогда отжали Крым, это отдельный разговор. И наши ошибки + явное и резкое изменение вектора развития
не бачу, чому це окрема розмова. Україна не була в НАТО, не було підтримки більшості населення на той момент, в Альянсі нас мʼяко послали і не збиралися приймати туди (пуйло наклав вето), але окупація все одно відбулася. В чому виявилася вигода від нейтральності? Про зміну курсу - нічого там не було такого, чого не було раніше, при тому ж Ющенку. Одна річ - тимчасове ослаблення центральної влади, і саме цим ворог скористався. Чи ви вважаєте, що Крим правильно забрали, бо "Крым никогда не был украинским"? Обережніше з такими речами, бо для російських шовіністів і "Харьков никогда не был украинским".
ЛАД написав:Но никто не говорил, что это конец переговоров
ну якщо то не кінець, значить їх можна відновити з того ж місця, правда? Так само не погоджуючись на капітуляційні вимоги.
ЛАД написав:Интересно, в каких? Или обстрелы и бомбёжки Харькова "наслідок недолугих дій нашого політично-військового командування"? Или разрушения Изюма, Купянска, городов на Донбассе? Или разрушение энергосистемы и инфраструктуры вообще?
недолугість - підготовка до вторгнення на півдні, при якій ворог за лічені години був під Херсоном. Недолугість - контрнаступ-23 на ретельно підготовлені мінні поля. І як наслідок - розчарування у суспільстві, бо втрат понесено дуже багато, а результату нема. І не треба тоді дивуватися, чому у військкомати не стоїть черга добровольців.
ЛАД написав:Изначально они хотели всю Украину привязать к себе, посадить здесь послушное правительство и превратить Украину хотя бы в своего сателлита, а со временем, возможно, и включить в состав РФ. Поэтому шли на Киев. Не вышло. Тогда хотя бы "Новороссия" - резко ослабить Украину
ну так вони і не відмовились від цих планів. Чи ви думаєте, що прийняття наявних умов Україну посилить?
ЛАД написав:при ваших подходах к вам остаётся единственный вопрос - почему вы до сих пор не в армии?
ЛАД написав:Вы "не проти переговорів", просто хотите, чтобы все соглашались с нашими условиями, а с нашей стороны никаких уступок
ЛАД написав:Вы хотите, чтобы вам кто-то на блюдечке с голубой каёмочкой принёс мир "без аннексий и контрибуций", а лучше с контрибуциями в нашу пользу со стороны РФ
на цьому моменті мені реально захотілося вас образити:) Я такого не писав ніде, ви сперечаєтесь з голосами у своїй голові! Червоних ліній по суті дві: 1) не віддавати добровільно території, які фактично контролюємо (а також не відмовлятися офіційно від тих, які не контролюємо) і 2) не залишатися після перемирʼя легкою здобиччю (тобто ніякої нашої демілітаризації). ВСЕ! Тут нема нічого ні про кордони 91 року, ні про репарації з контрибуціями. Якщо ви не бачите тут поступок з нашої сторони то я навіть не знаю, що сказати. А які тоді поступки має зробити росія? Великодушно пообіцяти більше не нападати? Це дуже серйозна умова, розумію.
Я цілком усвідомлюю, що може статися так, що від росії не вдасться отримати згоди навіть на ці мінімально необхідні умови. Влада буде все одно подавати це як перемогу (у неї нема іншого вибору), але я просто кажу - не дайте себе обманути. Називайте речі своїми іменами. Капітуляцію - капітуляцією. І, відповідно, реалізуйте плани, які мали (якщо мали) на випадок капітуляції. Не наступайте на ті самі граблі ще раз. Це, власне, все, що я хотів донести в даній дискусії.
Banderlog написав:Кожен має боротися на своєму місці. Ти з свого злиняв а вони держать стрій! Економічний, інформаційний фронт. Правильна назва- пасивні патріоти
Так я злиняв з одного фронту, щоб потрапити на інший! Більш важливий - економічний!
От тільки хочу знайти роботу з нормальною зарплатнею - так тисяч на 50-80! Щоб порИдно донатити! Щоб мені всякі будівельники не витикали, що пішов в атб і доначу лише 1-2Кгрн!))
Вже перший крок по порадах будівельника зробив - підійшов до дзеркала! Далі має бути/відбутись саме собою!))
Ні перед ким не виправдовуйтесь, головне що Ви честні перед собою.
А я і не збираюсь виправдовуватись! Я так само на деяких тутешніх долбодятлів ложу куй, як і вони на мої проблеми! Бо ще раз повторюсь, що жоден псевдопатріотичний куй, за цілий день не звернув увагу на те, що "хвора дружина/лежить в лікарні + двоє дітей"! Псевдопатріотичним долбодятлам пох - хто і як мою сім'ю має забезпечувати/доглядати?!