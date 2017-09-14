Додано: Чет 07 лис, 2024 23:10

ЛАД написав: Можете не отвечать. Можете не отвечать.

ЛАД написав: Ну так вариантов-то нет. Ни мы, ни РФ никуда не переместимся Ну так вариантов-то нет. Ни мы, ни РФ никуда не переместимся

ЛАД написав: И мы как-то прожили 30 лет без диктатуры И мы как-то прожили 30 лет без диктатуры

ЛАД написав: 2014 обсуждать не будем. Тогда отжали Крым, это отдельный разговор. И наши ошибки + явное и резкое изменение вектора развития 2014 обсуждать не будем. Тогда отжали Крым, это отдельный разговор. И наши ошибки + явное и резкое изменение вектора развития

ЛАД написав: Но никто не говорил, что это конец переговоров Но никто не говорил, что это конец переговоров

ЛАД написав: Интересно, в каких?

Или обстрелы и бомбёжки Харькова "наслідок недолугих дій нашого політично-військового командування"? Или разрушения Изюма, Купянска, городов на Донбассе? Или разрушение энергосистемы и инфраструктуры вообще? Интересно, в каких?Или обстрелы и бомбёжки Харькова "наслідок недолугих дій нашого політично-військового командування"? Или разрушения Изюма, Купянска, городов на Донбассе? Или разрушение энергосистемы и инфраструктуры вообще?

ЛАД написав: Изначально они хотели всю Украину привязать к себе, посадить здесь послушное правительство и превратить Украину хотя бы в своего сателлита, а со временем, возможно, и включить в состав РФ. Поэтому шли на Киев. Не вышло. Тогда хотя бы "Новороссия" - резко ослабить Украину Изначально они хотели всю Украину привязать к себе, посадить здесь послушное правительство и превратить Украину хотя бы в своего сателлита, а со временем, возможно, и включить в состав РФ. Поэтому шли на Киев. Не вышло. Тогда хотя бы "Новороссия" - резко ослабить Украину

ЛАД написав: при ваших подходах к вам остаётся единственный вопрос - почему вы до сих пор не в армии? при ваших подходах к вам остаётся единственный вопрос - почему вы до сих пор не в армии?

ЛАД написав: Вы "не проти переговорів", просто хотите, чтобы все соглашались с нашими условиями, а с нашей стороны никаких уступок Вы "не проти переговорів", просто хотите, чтобы все соглашались с нашими условиями, а с нашей стороны никаких уступок

ЛАД написав: Вы хотите, чтобы вам кто-то на блюдечке с голубой каёмочкой принёс мир "без аннексий и контрибуций", а лучше с контрибуциями в нашу пользу со стороны РФ Вы хотите, чтобы вам кто-то на блюдечке с голубой каёмочкой принёс мир "без аннексий и контрибуций", а лучше с контрибуциями в нашу пользу со стороны РФ

якщо ви хочете, щоб я не відповідав, просто самі не відповідайте мені.країни Балтії, наприклад, знайшли варіант, як убезпечити себе. Нам так не пощастило поки що (хоча для них це результат не удачі, а власної наполегливості), але головне не здаватися і не приймати ситуацію, як безвихідну.були періоди, коли диктатура (або принаймні авторитаризм на перших порах) могла повноцінно реалізуватися - часи Кучми, партії регіонів. Так, українці на майданах відбили атаки, але якби в 2013 Україна була більше інтегрована з росією? Повторилось би те саме, що було в Казахстані у 22.не бачу, чому це окрема розмова. Україна не була в НАТО, не було підтримки більшості населення на той момент, в Альянсі нас мʼяко послали і не збиралися приймати туди (пуйло наклав вето), але окупація все одно відбулася. В чому виявилася вигода від нейтральності? Про зміну курсу - нічого там не було такого, чого не було раніше, при тому ж Ющенку. Одна річ - тимчасове ослаблення центральної влади, і саме цим ворог скористався.Чи ви вважаєте, що Крим правильно забрали, бо "Крым никогда не был украинским"? Обережніше з такими речами, бо для російських шовіністів і "Харьков никогда не был украинским".ну якщо то не кінець, значить їх можна відновити з того ж місця, правда? Так само не погоджуючись на капітуляційні вимоги.недолугість - підготовка до вторгнення на півдні, при якій ворог за лічені години був під Херсоном. Недолугість - контрнаступ-23 на ретельно підготовлені мінні поля. І як наслідок - розчарування у суспільстві, бо втрат понесено дуже багато, а результату нема. І не треба тоді дивуватися, чому у військкомати не стоїть черга добровольців.ну так вони і не відмовились від цих планів. Чи ви думаєте, що прийняття наявних умов Україну посилить?на цьому моменті мені реально захотілося вас образити:)Я такого не писав ніде, ви сперечаєтесь з голосами у своїй голові!Червоних ліній по суті дві:1) не віддавати добровільно території, які фактично контролюємо (а також не відмовлятися офіційно від тих, які не контролюємо) і2) не залишатися після перемирʼя легкою здобиччю (тобто ніякої нашої демілітаризації).ВСЕ!Тут нема нічого ні про кордони 91 року, ні про репарації з контрибуціями. Якщо ви не бачите тут поступок з нашої сторони то я навіть не знаю, що сказати. А які тоді поступки має зробити росія? Великодушно пообіцяти більше не нападати? Це дуже серйозна умова, розумію.Я цілком усвідомлюю, що може статися так, що від росії не вдасться отримати згоди навіть на ці мінімально необхідні умови. Влада буде все одно подавати це як перемогу (у неї нема іншого вибору), але я просто кажу - не дайте себе обманути.Це, власне, все, що я хотів донести в даній дискусії.