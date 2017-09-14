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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 108071080810809108101081110812>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 23:21

  candle645 написав:
  Shaman написав:НІХТО не написав, як з поточного дня забезпечити мобілізацію 30-50 т людей на місяць.


Також неоднократно писали про пару сотень вже підготовлених та навчених, яких можна мобілізувати та відправляти прямо в бойові частини прямо завтра.
- із ~250 тисяч військовозобов"язаних впенсів, лише ~20 таки пішли служити, ще ~80 - працюючі, тобто 100% здорові та боєготовні, нехай із решти 150-ти нехай навіть третина інваліди - залишаеться ще 100 тисяч (дані згідно відповіді на депутатський запит публікувалися десь пів-року тому) - загалом 180
- ~70 тисяч "бусифікаторів" в ТЦК та їх РО (не плутати з ТРО які воюють майже з початку повномасштабної війни), для проведення "мобілізаційних заходів" виключно згідно та виключно в рамках законних повноважень - вистачить і половини. Це ще 30-35тисяч вже підготовлених та 100% здорових та боєготовних
- "силовики" - ~300тисяч - 50 (пожежники/ДСНС яких чіпати не варто) = 250тисяч, при тому що кількість дорослого та здатного на скоєння правопорушень населення зменшилась на третину, а частину їх функцій зараз виконують ВСП та ТЦК/РО - десь 40% можна спокійно мобілізувати. це ще 100 тисяч, знову-ж вже підготовлених

От вже "знайшлося" 180+30+100, понад 300 тисяч вже навчених та боєготовних бійців.
Цього достатньо не тільки, щоб наступні пів-року забезпечити потребу 30тис/місяць, а навіть щоб вже завтра демобілізувати всіх хто більше 18-ти місяців "на нулі" та жінок чий контракт вже давно закінчився, і почати демобілізацію мобілізованих в лютому-березні 22-го.

Перший сорт чіпати не можна.
Це підірве основи олігархічно - сортового державного режиму.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 23:21

  UA написав:Прекращение огня подпишут в декабре.

Всё должно быть подписано на мой день рождения, в противном случае это будет не праздник, а черт знает что
На крайняк, к рождеству 25-ого пожалуйста
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 23:23

  Успіх написав:
  Banderlog написав:Кожен має боротися на своєму місці.
Ти з свого злиняв а вони держать стрій! Економічний, інформаційний фронт.
Правильна назва- пасивні патріоти
Так я злиняв з одного фронту, щоб потрапити на інший!
Більш важливий - економічний!

От тільки хочу знайти роботу з нормальною зарплатнею - так тисяч на 50-80! Щоб порИдно донатити! :)
Щоб мені всякі будівельники не витикали, що пішов в атб і доначу лише 1-2Кгрн!))

Вже перший крок по порадах будівельника зробив - підійшов до дзеркала! :)
Далі має бути/відбутись саме собою!))
а панчоха я так розумію недоторканна? )
прально, навойований горщик з златом під грушу.
Жінці по чуть видавати за сімейне тепло і любовні утєхі.
Но шоб осталось! Ще правнуки мають битись за право виносити інший горщик, з какулями :lol:
ти собі як хочеш, но я тіки так буду проводить глибоку старість.
Буду проводити гладіаторські бої за вміст горщика :lol:
може краще все таки інформаційний фронт?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 23:25

Все просто!©

  tester7336 написав:
  Успіх написав:а також Тестер проявить бажання, піде на фронт - так зразу можна і відраховувати 24години!


давай по чесноку. ти пішов на війну по чесному коли позвали.
то нащо оце - проявить бажання.

і якби ти свого часу не бахвалився своєю готовністю тримати трудовий фронт навіть за 10К аби тільки не на фронті - то я б тебе і не підковирював.
Давай по чесноку - відслужиш хоч 2,5роки, тоді мені щось можеш закидати.
А до цього часу - просто завали хлєбало! :mrgreen:

п.с.
І я ж не відмовляюсь донатити!
Як тільки піду на роботу - так зразу і почну!


Але я не бачу жодного форумчанина, щоб пішов на фронт/на умовно моє місце?!
Тобто, як так - з дня на день я заступлю на "галери тилового економічного фронту", а жодне тутешнє форумне патякало не піде на фронт/не заступить на "фронтове місце"?!

Як так?©
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 23:25

  Бетон написав:
  UA написав:Прекращение огня подпишут в декабре.

Всё должно быть подписано на мой день рождения, в противном случае это будет не праздник, а черт знает что
На крайняк, к рождеству 25-ого пожалуйста

Для України це не буде перемогою.
Святкувати таке не захочешь.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 23:31

  _hunter написав:..........
А теперь думаем - то ли Мамалуй проговорился раньше времени то ли старую совковскую забаву вспомнил?..

Сколько вам лет?
Вы много знаете о совке или слушаете сказки на тему?
Такого, как говорил Мамалуй в "совке" не было.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 23:34

  Успіх написав:
  tester7336 написав:
  Успіх написав:а також Тестер проявить бажання, піде на фронт - так зразу можна і відраховувати 24години!


давай по чесноку. ти пішов на війну по чесному коли позвали.
то нащо оце - проявить бажання.

і якби ти свого часу не бахвалився своєю готовністю тримати трудовий фронт навіть за 10К аби тільки не на фронті - то я б тебе і не підковирював.
Давай по чесноку - відслужиш хоч 2,5роки, тоді мені щось можеш закидати.
А до цього часу - просто завали хлєбало! :mrgreen:

п.с.
І я ж не відмовляюсь донатити!
Як тільки піду на роботу - так зразу і почну!


Але я не бачу жодного форумчанина, щоб пішов на фронт/на умовно моє місце?!
Тобто, як так - з дня на день я заступлю на "галери тилового економічного фронту", а жодне тутешнє форумне патякало не піде на фронт/не заступить на "фронтове місце"?!

Як так?©


ще раз - ти пішов на фронт не добровольцем.
так що завалювати тобі потрібно а не вимагати щоб інші стали добровольцями.
Востаннє редагувалось tester7336 в Чет 07 лис, 2024 23:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 23:34

  UA написав:
  Бетон написав:
  UA написав:Прекращение огня подпишут в декабре.

Всё должно быть подписано на мой день рождения, в противном случае это будет не праздник, а черт знает что
На крайняк, к рождеству 25-ого пожалуйста

Для України це не буде перемогою.
Святкувати таке не захочешь.
Це наче так, як для Флер у черговий раз не розрахуються окулярами, а просто дадуть їй "щолбана" по носі... :lol: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 07 лис, 2024 23:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 23:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:при додаванні цементу і шутру

Що таке шутро?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 23:36

  ЛАД написав:
  _hunter написав:..........
А теперь думаем - то ли Мамалуй проговорился раньше времени то ли старую совковскую забаву вспомнил?..

Сколько вам лет?
Вы много знаете о совке или слушаете сказки на тему?
Такого, как говорил Мамалуй в "совке" не было.

При йоське не было?
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