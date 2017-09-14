candle645 написав:

Shaman написав: НІХТО не написав, як з поточного дня забезпечити мобілізацію 30-50 т людей на місяць. НІХТО не написав, як з поточного дня забезпечити мобілізацію 30-50 т людей на місяць.

Також неоднократно писали про пару сотень вже підготовлених та навчених, яких можна мобілізувати та відправляти прямо в бойові частини прямо завтра.- із ~250 тисяч військовозобов"язаних впенсів, лише ~20 таки пішли служити, ще ~80 - працюючі, тобто 100% здорові та боєготовні, нехай із решти 150-ти нехай навіть третина інваліди - залишаеться ще 100 тисяч (дані згідно відповіді на депутатський запит публікувалися десь пів-року тому) - загалом 180- ~70 тисяч "бусифікаторів" в ТЦК та їх РО (не плутати з ТРО які воюють майже з початку повномасштабної війни), для проведення "мобілізаційних заходів" виключно згідно та виключно в рамках законних повноважень - вистачить і половини. Це ще 30-35тисяч вже підготовлених та 100% здорових та боєготовних- "силовики" - ~300тисяч - 50 (пожежники/ДСНС яких чіпати не варто) = 250тисяч, при тому що кількість дорослого та здатного на скоєння правопорушень населення зменшилась на третину, а частину їх функцій зараз виконують ВСП та ТЦК/РО - десь 40% можна спокійно мобілізувати. це ще 100 тисяч, знову-ж вже підготовленихОт вже "знайшлося" 180+30+100, понад 300 тисяч вже навчених та боєготовних бійців.Цього достатньо не тільки, щоб наступні пів-року забезпечити потребу 30тис/місяць, а навіть щоб вже завтра демобілізувати всіх хто більше 18-ти місяців "на нулі" та жінок чий контракт вже давно закінчився, і почати демобілізацію мобілізованих в лютому-березні 22-го.