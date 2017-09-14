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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 07 лис, 2024 23:21
candle645 написав: Shaman написав:
НІХТО не написав, як з поточного дня забезпечити мобілізацію 30-50 т людей на місяць.
Також неоднократно писали про пару сотень вже підготовлених та навчених, яких можна мобілізувати та відправляти прямо в бойові частини прямо завтра.
- із ~250 тисяч військовозобов"язаних впенсів, лише ~20 таки пішли служити, ще ~80 - працюючі, тобто 100% здорові та боєготовні, нехай із решти 150-ти нехай навіть третина інваліди - залишаеться ще 100 тисяч (дані згідно відповіді на депутатський запит публікувалися десь пів-року тому) - загалом 180
- ~70 тисяч "бусифікаторів" в ТЦК та їх РО (не плутати з ТРО які воюють майже з початку повномасштабної війни), для проведення "мобілізаційних заходів" виключно згідно та виключно в рамках законних повноважень - вистачить і половини. Це ще 30-35тисяч вже підготовлених та 100% здорових та боєготовних
- "силовики" - ~300тисяч - 50 (пожежники/ДСНС яких чіпати не варто) = 250тисяч, при тому що кількість дорослого та здатного на скоєння правопорушень населення зменшилась на третину, а частину їх функцій зараз виконують ВСП та ТЦК/РО - десь 40% можна спокійно мобілізувати. це ще 100 тисяч, знову-ж вже підготовлених
От вже "знайшлося" 180+30+100, понад 300 тисяч вже навчених та боєготовних бійців.
Цього достатньо не тільки, щоб наступні пів-року забезпечити потребу 30тис/місяць, а навіть щоб вже завтра демобілізувати всіх хто більше 18-ти місяців "на нулі" та жінок чий контракт вже давно закінчився, і почати демобілізацію мобілізованих в лютому-березні 22-го.
Перший сорт чіпати не можна.
Це підірве основи олігархічно - сортового державного режиму.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 23:21
UA написав:
Прекращение огня подпишут в декабре.
Всё должно быть подписано на мой день рождения, в противном случае это будет не праздник, а черт знает что
На крайняк, к рождеству 25-ого пожалуйста
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Додано: Чет 07 лис, 2024 23:23
Успіх написав: Banderlog написав:
Кожен має боротися на своєму місці.
Ти з свого злиняв а вони держать стрій! Економічний, інформаційний фронт.
Правильна назва- пасивні патріоти
Так я злиняв з одного фронту, щоб потрапити на інший!
Більш важливий - економічний!
От тільки хочу знайти роботу з нормальною зарплатнею - так тисяч на 50-80! Щоб порИдно донатити!
Щоб мені всякі будівельники не витикали, що пішов в атб і доначу лише 1-2Кгрн!))
Вже перший крок по порадах будівельника зробив - підійшов до дзеркала!
Далі має бути/відбутись саме собою!))
а панчоха я так розумію недоторканна? )
прально, навойований горщик з златом під грушу.
Жінці по чуть видавати за сімейне тепло і любовні утєхі.
Но шоб осталось! Ще правнуки мають битись за право виносити інший горщик, з какулями
ти собі як хочеш, но я тіки так буду проводить глибоку старість.
Буду проводити гладіаторські бої за вміст горщика
може краще все таки інформаційний фронт?
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Додано: Чет 07 лис, 2024 23:25
tester7336 написав: Успіх написав:
а також Тестер проявить бажання, піде на фронт - так зразу можна і відраховувати 24години!
давай по чесноку. ти пішов на війну по чесному коли позвали.
то нащо оце - проявить бажання.
і якби ти свого часу не бахвалився своєю готовністю тримати трудовий фронт навіть за 10К аби тільки не на фронті - то я б тебе і не підковирював.
Давай по чесноку - відслужиш хоч 2,5роки, тоді мені щось можеш закидати.
А до цього часу - просто завали хлєбало!
п.с.
І я ж не відмовляюсь донатити!
Як тільки піду на роботу - так зразу і почну!
Але я не бачу жодного форумчанина, щоб пішов на фронт/на умовно моє місце?!
Тобто, як так - з дня на день я заступлю на "галери тилового економічного фронту", а жодне тутешнє форумне патякало не піде на фронт/не заступить на "фронтове місце"?!
Як так?©
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Додано: Чет 07 лис, 2024 23:25
Бетон написав: UA написав:
Прекращение огня подпишут в декабре.
Всё должно быть подписано на мой день рождения, в противном случае это будет не праздник, а черт знает что
На крайняк, к рождеству 25-ого пожалуйста
Для України це не буде перемогою.
Святкувати таке не захочешь.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 23:31
_hunter написав:
..........
А теперь думаем - то ли Мамалуй проговорился раньше времени то ли старую совковскую забаву вспомнил?..
Сколько вам лет?
Вы много знаете о совке или слушаете сказки на тему?
Такого, как говорил Мамалуй в "совке" не было.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 23:34
Успіх написав: tester7336 написав: Успіх написав:
а також Тестер проявить бажання, піде на фронт - так зразу можна і відраховувати 24години!
давай по чесноку. ти пішов на війну по чесному коли позвали.
то нащо оце - проявить бажання.
і якби ти свого часу не бахвалився своєю готовністю тримати трудовий фронт навіть за 10К аби тільки не на фронті - то я б тебе і не підковирював.
Давай по чесноку - відслужиш хоч 2,5роки, тоді мені щось можеш закидати.
А до цього часу - просто завали хлєбало!
п.с.
І я ж не відмовляюсь донатити!
Як тільки піду на роботу - так зразу і почну!
Але я не бачу жодного форумчанина, щоб пішов на фронт/на умовно моє місце?!
Тобто, як так - з дня на день я заступлю на "галери тилового економічного фронту", а жодне тутешнє форумне патякало не піде на фронт/не заступить на "фронтове місце"?!
Як так?©
ще раз - ти пішов на фронт не добровольцем.
так що завалювати тобі потрібно а не вимагати щоб інші стали добровольцями.
Востаннє редагувалось tester7336
в Чет 07 лис, 2024 23:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 23:34
UA написав: Бетон написав: UA написав:
Прекращение огня подпишут в декабре.
Всё должно быть подписано на мой день рождения, в противном случае это будет не праздник, а черт знает что
На крайняк, к рождеству 25-ого пожалуйста
Для України це не буде перемогою.
Святкувати таке не захочешь.
Це наче так, як для Флер у черговий раз не розрахуються окулярами, а просто дадуть їй "щолбана" по носі...
Востаннє редагувалось Успіх
в Чет 07 лис, 2024 23:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 23:35
Banderlog написав:
при додаванні цементу і шутру
Що таке шутро?
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Додано: Чет 07 лис, 2024 23:36
ЛАД написав: _hunter написав:
..........
А теперь думаем - то ли Мамалуй проговорился раньше времени то ли старую совковскую забаву вспомнил?..
Сколько вам лет?
Вы много знаете о совке или слушаете сказки на тему?
Такого, как говорил Мамалуй в "совке" не было.
При йоське не было?
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