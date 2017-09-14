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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 07 лис, 2024 23:38
Banderlog написав: UA написав: Shaman написав:
критика мобілізаційних дій без пропозицій як це робити - якраз так маскуються реальні російські ІПСОшники. розбирати вас немає часу. так, в мобілізації є нездорові моменти. але військовий час. якщо мобілізація припиниться, нездорові моменти виникнуть на всій лінії бойових дій - й втрати людей, й територій...
Бусифицированые не боеспособны.
Бесполезная трата формы, тушенки и денежного довольствия.
Можешь бродячих собак наловить, одеть их пиксель и на фронт.
це те саме що писати, будувати з піску - неможливо))) воно ніби і так, но при додаванні цементу і шутру та трохи часу виходить бетон. )
Це кізяк а не бетон.
В тому і справа. Ви всі будуєте якусь перемогу на мобілізації і при цьому кожен день втрачається і території і люди.
Скільки ще сотен тисяч людей потрібно вбити і втратити територій, щоб зрозуміти, що мобілізація це не перемога, це не рішення.
Це не бетон.
Мобілізація, це пісок. Коли в тебе є цемент і щебінь, ти отримаєш бетон
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Додано: Чет 07 лис, 2024 23:40
tester7336 написав:
не добровольцем
Майже добровольцем!
От склади пазли:
1. Пішов у військомат 26го лютого - на третій день війни!
2. Повістка прийшла до домівки батьків(а я живу за нанадцять км від них) - то просто міг куй забити на повістку!
Але, я - пішов!
3. Пішов обмежено придатним!(тобто, далеко не здоровим)
То це все☝️ склавши до купи - я далеко втікаю від доброволця?
Отож!
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Додано: Чет 07 лис, 2024 23:41
UA написав: Бетон написав: UA написав:
Прекращение огня подпишут в декабре.
Всё должно быть подписано на мой день рождения, в противном случае это будет не праздник, а черт знает что
На крайняк, к рождеству 25-ого пожалуйста
Для України це не буде перемогою.
Святкувати таке не захочешь.
Для мене Україна - це в першу чергу люди. Території повернути можна і через 20 років. Буду святкувати, бо залишаться живі люди.
Життя людини вища цінність.
Не так?
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Додано: Чет 07 лис, 2024 23:45
Бетон написав:
Коли в тебе є цемент і щебінь, ти отримаєш бетон
Цемент і щебінь дають малесенькими порціями...
Тому приходиться воювати піском))
(в 55+ вже може і пісок сипатись... - виходити з нирок)
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Додано: Чет 07 лис, 2024 23:49
Бетон написав: UA написав:
Святкувати таке не захочешь.
Для мене Україна - це в першу чергу люди. Території повернути можна і через 20 років. Буду святкувати, бо залишаться живі люди.
Життя людини вища цінність.
Не так?
Ніби й так.
Але ці люди "зроблять їх разом" та вберуть Арестовича чи Шуфрича чи знов Містера Біна.
Не знаю кого саме олігархи вирішать розкрутити на ТВ в рекламних паузах на Битві екстрасенсів.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 23:51
Успіх написав: tester7336 написав:
не добровольцем
Майже добровольцем!
От склади пазли:
1. Пішов у військомат 26го лютого - на третій день війни!
2. Повістка прийшла до домівки батьків(а я живу за нанадцять км від них) - то просто міг куй забити на повістку!
Але, я - пішов!
3. Пішов обмежено придатним!(тобто, далеко не здоровим)
То це все☝️ склавши до купи - я далеко втікаю від доброволця?
Отож!
тобто ти не виконав вимогу закону про сповіщення війсккомату про зміну місця проживання а тепер ставиш собі в заслугу що взяв повістку яка прийшла батькам? )))
ну ти достойний виборець зе. той також хвалився тим що повістки приходять батькам а не йому. от тільки не казав що це його обов’язок сповіщати війскомат де він живе.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 23:52
Banderlog написав:
ти собі як хочеш, но я тіки так буду проводить глибоку старість.
Буду проводити гладіаторські бої за вміст горщика
как бы сами наследники кислородную подушку у скруджа макдака не отбирали
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Додано: Чет 07 лис, 2024 23:53
Успіх написав: Бетон написав:
Коли в тебе є цемент і щебінь, ти отримаєш бетон
Цемент і щебінь дають малесенькими порціями...
Тому приходиться воювати піском))
(в 55+ вже може і пісок сипатись... - виходити з нирок)
Пісок можна кидати ворогу в очі.
Колони відважних полонених 55+ можуть забити собою дороги ускладнюючи наступ ворога.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 23:57
tester7336 написав:
ти достойний
Факт залишається фактом: я - пішов! Відслужив 32місяці!
А ти - ні!
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Додано: Чет 07 лис, 2024 23:59
Бетон написав:
Трампа 7 лет поливали грязью.
Трампа травили сотней уголовных дел.
В Украине Трампа кем только не называли.
А американский народ вышел и разгромил всю эту лживую пропаганду.
Американцев зелёным марафоном не купишь. Поэтому они великие.
Трамп красавчик!
Быстрого результата не ждите. Сейчас любят троллить,что прошло 24 часа..Все будет, самое ранее-через полгода. Главное-правильный вектор.
А он будет правильный
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