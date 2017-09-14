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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1080810809108101081110812>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 23:38

  Banderlog написав:
  UA написав:
  Shaman написав:критика мобілізаційних дій без пропозицій як це робити - якраз так маскуються реальні російські ІПСОшники. розбирати вас немає часу. так, в мобілізації є нездорові моменти. але військовий час. якщо мобілізація припиниться, нездорові моменти виникнуть на всій лінії бойових дій - й втрати людей, й територій...

Бусифицированые не боеспособны.
Бесполезная трата формы, тушенки и денежного довольствия.
Можешь бродячих собак наловить, одеть их пиксель и на фронт.
це те саме що писати, будувати з піску - неможливо))) воно ніби і так, но при додаванні цементу і шутру та трохи часу виходить бетон. )

Це кізяк а не бетон.
В тому і справа. Ви всі будуєте якусь перемогу на мобілізації і при цьому кожен день втрачається і території і люди.
Скільки ще сотен тисяч людей потрібно вбити і втратити територій, щоб зрозуміти, що мобілізація це не перемога, це не рішення.
Це не бетон.
Мобілізація, це пісок. Коли в тебе є цемент і щебінь, ти отримаєш бетон
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 23:40

ДумайТЕ!

  tester7336 написав:не добровольцем
Майже добровольцем!
От склади пазли:
1. Пішов у військомат 26го лютого - на третій день війни!
2. Повістка прийшла до домівки батьків(а я живу за нанадцять км від них) - то просто міг куй забити на повістку!
Але, я - пішов!
3. Пішов обмежено придатним!(тобто, далеко не здоровим)

То це все☝️ склавши до купи - я далеко втікаю від доброволця?

Отож!
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 23:41

  UA написав:
  Бетон написав:
  UA написав:Прекращение огня подпишут в декабре.

Всё должно быть подписано на мой день рождения, в противном случае это будет не праздник, а черт знает что
На крайняк, к рождеству 25-ого пожалуйста

Для України це не буде перемогою.
Святкувати таке не захочешь.

Для мене Україна - це в першу чергу люди. Території повернути можна і через 20 років. Буду святкувати, бо залишаться живі люди.
Життя людини вища цінність.
Не так?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 23:45

Термінатори))

  Бетон написав:Коли в тебе є цемент і щебінь, ти отримаєш бетон
Цемент і щебінь дають малесенькими порціями...
Тому приходиться воювати піском))
(в 55+ вже може і пісок сипатись... - виходити з нирок) :)
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 23:49

  Бетон написав:
  UA написав:Святкувати таке не захочешь.

Для мене Україна - це в першу чергу люди. Території повернути можна і через 20 років. Буду святкувати, бо залишаться живі люди.
Життя людини вища цінність.
Не так?

Ніби й так.
Але ці люди "зроблять їх разом" та вберуть Арестовича чи Шуфрича чи знов Містера Біна.
Не знаю кого саме олігархи вирішать розкрутити на ТВ в рекламних паузах на Битві екстрасенсів.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 23:51

  Успіх написав:
  tester7336 написав:не добровольцем
Майже добровольцем!
От склади пазли:
1. Пішов у військомат 26го лютого - на третій день війни!
2. Повістка прийшла до домівки батьків(а я живу за нанадцять км від них) - то просто міг куй забити на повістку!
Але, я - пішов!
3. Пішов обмежено придатним!(тобто, далеко не здоровим)

То це все☝️ склавши до купи - я далеко втікаю від доброволця?

Отож!


тобто ти не виконав вимогу закону про сповіщення війсккомату про зміну місця проживання а тепер ставиш собі в заслугу що взяв повістку яка прийшла батькам? )))
ну ти достойний виборець зе. той також хвалився тим що повістки приходять батькам а не йому. от тільки не казав що це його обов’язок сповіщати війскомат де він живе.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 23:52

  Banderlog написав:ти собі як хочеш, но я тіки так буду проводить глибоку старість.
Буду проводити гладіаторські бої за вміст горщика
как бы сами наследники кислородную подушку у скруджа макдака не отбирали
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 23:53

  Успіх написав:
  Бетон написав:Коли в тебе є цемент і щебінь, ти отримаєш бетон
Цемент і щебінь дають малесенькими порціями...
Тому приходиться воювати піском))
(в 55+ вже може і пісок сипатись... - виходити з нирок) :)

Пісок можна кидати ворогу в очі.
Колони відважних полонених 55+ можуть забити собою дороги ускладнюючи наступ ворога.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 23:57

  tester7336 написав:ти достойний
Факт залишається фактом: я - пішов! Відслужив 32місяці!

А ти - ні!
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 23:59

  Бетон написав:Трампа 7 лет поливали грязью.
Трампа травили сотней уголовных дел.
В Украине Трампа кем только не называли.
А американский народ вышел и разгромил всю эту лживую пропаганду.
Американцев зелёным марафоном не купишь. Поэтому они великие.


Трамп красавчик!
Быстрого результата не ждите. Сейчас любят троллить,что прошло 24 часа..Все будет, самое ранее-через полгода. Главное-правильный вектор.
А он будет правильный :D
Velz
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