ти не пішов - тебе призвали.
як то кажуть відчуй різницю. і це самий фактичний факт.
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:01
Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:03
І все буде добре!© )))
Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Одна из слабостей постиндустриального Запада в его конкуренции с индустриальным Глобальным Югом - это утрата частью западных политических элит осознания первичности материального производства.
Это призошло вследствие того, что экономика Запада приобретает все более виртуализированный характер.
Финансовый сектор, сектор услуг - это уже более 70% ВВП и рынка труда в укладе постиндустриальных стран.
В то же время, Китай с удельным весом в мировой экономике на уровне 15%, обладает примерно 30% мировой промышленности.
Не смотря на технологизацию и роботизацию промышленности, в основе развития цивилизации все равно находится принцип материального производства.
Инновации и наука являются факторами, которые направлены на развитие материального сектора, а не на его замещение.
Все, от жилища и одежды до питания, лекарств, оружия и энергии - имеет материальных характер.
Запад пытался сконструировать свою виртуальную метавселенную, в которой он с одной стороны является эмиссионным центром мировых фиатных резервных валют и депозитарием инноваций, а с другой - передает Глобальному Югу на аутсорс основное материальное производство.
Но по мере усиления геополитических амбиций Глобального Юга, данная цивилизационная синергия трансформировалась в глобальный антагонизм.
Когда-то Маркс написал, что пролетариат станет могильщиком капитализма.
Данный риск был купирован с помощью трансформации пролетариата в средний класс.
Но новое "третье сословие" в виде Глобального Юга, которое все больше входит в клинч с "глобальным дворянством" в виде Запада, в ходе своей Революции может стать не "могильщиком", а реколонизатором Запада.
Реколонизация - это еще очень раннее явление.
Мир знал колонизацию, а потом - неоколониализм.
В основе двух этих явлений - доминирование Запада над Глобальным Югом в сфере материального производства.
Когда "зеркальца" меняются на золото.
А что тогда реколонизация?
Это когда Глобальный Юг начинает доминировать в сфере материального производства и "зеркальца" привозит уже он сам в виде китайского ширпотреба.
Пока не происходит кризис в виде войн и пандемий - реколонизация почти не ощутима.
А вот когда нужно увеличить выпуск снарядов в миллионах штук или медицинского оборудования - очень даже ощутима.
Именно с целью не допустить реколонизацию и вызвана программа Трампа "возродим былую славу Америки".
Вернуть модель индустриального Детройта, вновь стать лидером в сфере материального производства - вот цель Трампа и таких бизнесменов как Маск (хотя он и приложил руку к развитию промышленных компетенций Китая с помощью гигафабрики Теслы в Шанхае).
США в лице республиканцев уже пришли к пониманию необходимости возрождения индустриального ядра.
В Европе такое понимание также есть, но отсутствует политическая сила и соответствующая идеология для развития данной идеи.
В этом контексте, различие между демократами и республиканцами действительно цивилизационное.
В виртуальном информационном пузыре демократов и их когнитивной капсуле, промышленность - это что-то безнадежно устаревшее, то чем современный человек не должен забивать себе голову, концентрируясь на ценностях трансгендерной политики и экологии.
Более того, через сеть грантовых организаций, данная идеология инфильтрировалась и в Украину, став здесь доминирующим мейнстримом в лице лидеров общественного мнения, партий, киевских квазилиберальных тусовок и политиков.
Это привело к тотальной деиндустриализации в Украине, когда государство с 2014 года, пребывающее в огне войны, так и не научилось производить снаряды и порох.
Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:05
Нет.
Зарплату платили.
В результате после войны (в 1947) провели денежную реформу. Почитайте
Как бы и сейчас так не произошло.
Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:06
Я сам пішов!
Мене не затягли в бус))
Не вели під конвоєм))
А міг куй забити і так, як ти з дивану тут повчати
Але - я пішов і повернувся!
А ти - так і не встав з дивану!
Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:07
Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:12
Оно-то так.
Но захотят ли люди на тех территориях, которые вы собираетесь вернуть через 20 лет, возвращаться в Украину?
Или будем их оккупировать?
Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:13
це да.
Можуть травануть подлюки.)
Но ігра стоіт свєч.
де ще на старості брати адреналін? А ще враховуючи шо ви всі крім успіха перемрете... даж не знаю.
Нє, так то до 85 в мене плани нормальні , там пасіка, парник...
але далі тіко гладіаторські бої) у вас є кращі пропозиції?
Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:13
Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:17
Прекрасный текст!
Откуда? Автор?
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