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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10809108101081110812>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:01

  Успіх написав:
  tester7336 написав:ти достойний
Факт залишається фактом: я - пішов! Відслужив 32місяці!

А ти - ні!


ти не пішов - тебе призвали.
як то кажуть відчуй різницю. і це самий фактичний факт.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:03

І все буде добре!© )))

  Velz написав:Трамп красавчик!
  Velz написав:Все будет

Отож!))
Краще швидкий/куйовий кінець, ніж куй без кінця!))
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Одна из слабостей постиндустриального Запада в его конкуренции с индустриальным Глобальным Югом - это утрата частью западных политических элит осознания первичности материального производства.

Это призошло вследствие того, что экономика Запада приобретает все более виртуализированный характер.

Финансовый сектор, сектор услуг - это уже более 70% ВВП и рынка труда в укладе постиндустриальных стран.

В то же время, Китай с удельным весом в мировой экономике на уровне 15%, обладает примерно 30% мировой промышленности.

Не смотря на технологизацию и роботизацию промышленности, в основе развития цивилизации все равно находится принцип материального производства.

Инновации и наука являются факторами, которые направлены на развитие материального сектора, а не на его замещение.

Все, от жилища и одежды до питания, лекарств, оружия и энергии - имеет материальных характер.

Запад пытался сконструировать свою виртуальную метавселенную, в которой он с одной стороны является эмиссионным центром мировых фиатных резервных валют и депозитарием инноваций, а с другой - передает Глобальному Югу на аутсорс основное материальное производство.

Но по мере усиления геополитических амбиций Глобального Юга, данная цивилизационная синергия трансформировалась в глобальный антагонизм.

Когда-то Маркс написал, что пролетариат станет могильщиком капитализма.

Данный риск был купирован с помощью трансформации пролетариата в средний класс.

Но новое "третье сословие" в виде Глобального Юга, которое все больше входит в клинч с "глобальным дворянством" в виде Запада, в ходе своей Революции может стать не "могильщиком", а реколонизатором Запада.

Реколонизация - это еще очень раннее явление.

Мир знал колонизацию, а потом - неоколониализм.

В основе двух этих явлений - доминирование Запада над Глобальным Югом в сфере материального производства.

Когда "зеркальца" меняются на золото.

А что тогда реколонизация?

Это когда Глобальный Юг начинает доминировать в сфере материального производства и "зеркальца" привозит уже он сам в виде китайского ширпотреба.

Пока не происходит кризис в виде войн и пандемий - реколонизация почти не ощутима.

А вот когда нужно увеличить выпуск снарядов в миллионах штук или медицинского оборудования - очень даже ощутима.

Именно с целью не допустить реколонизацию и вызвана программа Трампа "возродим былую славу Америки".

Вернуть модель индустриального Детройта, вновь стать лидером в сфере материального производства - вот цель Трампа и таких бизнесменов как Маск (хотя он и приложил руку к развитию промышленных компетенций Китая с помощью гигафабрики Теслы в Шанхае).

США в лице республиканцев уже пришли к пониманию необходимости возрождения индустриального ядра.

В Европе такое понимание также есть, но отсутствует политическая сила и соответствующая идеология для развития данной идеи.

В этом контексте, различие между демократами и республиканцами действительно цивилизационное.

В виртуальном информационном пузыре демократов и их когнитивной капсуле, промышленность - это что-то безнадежно устаревшее, то чем современный человек не должен забивать себе голову, концентрируясь на ценностях трансгендерной политики и экологии.

Более того, через сеть грантовых организаций, данная идеология инфильтрировалась и в Украину, став здесь доминирующим мейнстримом в лице лидеров общественного мнения, партий, киевских квазилиберальных тусовок и политиков.

Это привело к тотальной деиндустриализации в Украине, когда государство с 2014 года, пребывающее в огне войны, так и не научилось производить снаряды и порох.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:05

  UA написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:..........
А теперь думаем - то ли Мамалуй проговорился раньше времени то ли старую совковскую забаву вспомнил?..

Сколько вам лет?
Вы много знаете о совке или слушаете сказки на тему?
Такого, как говорил Мамалуй в "совке" не было.

При йоське не было?

Нет.
Зарплату платили.
В результате после войны (в 1947) провели денежную реформу. Почитайте http://surl.li/lncsev.
Как бы и сейчас так не произошло.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:06

  tester7336 написав:
  Успіх написав:
  tester7336 написав:ти достойний
Факт залишається фактом: я - пішов! Відслужив 32місяці!

А ти - ні!


ти не пішов - тебе призвали.
як то кажуть відчуй різницю. і це самий фактичний факт.

Я сам пішов!
Мене не затягли в бус))
Не вели під конвоєм))

А міг куй забити і так, як ти з дивану тут повчати :mrgreen:

Але - я пішов і повернувся!
А ти - так і не встав з дивану!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:07

  Бетон написав:
  UA написав:Прекращение огня подпишут в декабре.

Всё должно быть подписано на мой день рождения, в противном случае это будет не праздник, а черт знает что
На крайняк, к рождеству 25-ого пожалуйста

Почему к рождеству 25-ого?
Как-то далековато.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:12

  Бетон написав:...........
Для мене Україна - це в першу чергу люди. Території повернути можна і через 20 років. Буду святкувати, бо залишаться живі люди.
Життя людини вища цінність.
Не так?

Оно-то так.
Но захотят ли люди на тех территориях, которые вы собираетесь вернуть через 20 лет, возвращаться в Украину?
Или будем их оккупировать?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:13

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:ти собі як хочеш, но я тіки так буду проводить глибоку старість.
Буду проводити гладіаторські бої за вміст горщика
как бы сами наследники кислородную подушку у скруджа макдака не отбирали
це да.
Можуть травануть подлюки.)
Но ігра стоіт свєч.
де ще на старості брати адреналін? А ще враховуючи шо ви всі крім успіха перемрете... даж не знаю.
Нє, так то до 85 в мене плани нормальні , там пасіка, парник...
але далі тіко гладіаторські бої) у вас є кращі пропозиції?
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:13

  Velz написав:.............
Трамп красавчик!
Быстрого результата не ждите. Сейчас любят троллить,что прошло 24 часа..Все будет, самое ранее-через полгода. Главное-правильный вектор.
А он будет правильный :D

Что всё?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:17

  Banderlog написав:Одна из слабостей постиндустриального Запада в его конкуренции с индустриальным Глобальным Югом - это утрата частью западных политических элит осознания первичности материального производства.

Это призошло вследствие того, что экономика Запада приобретает все более виртуализированный характер.

Финансовый сектор, сектор услуг - это уже более 70% ВВП и рынка труда в укладе постиндустриальных стран.

В то же время, Китай с удельным весом в мировой экономике на уровне 15%, обладает примерно 30% мировой промышленности.

Не смотря на технологизацию и роботизацию промышленности, в основе развития цивилизации все равно находится принцип материального производства.

Инновации и наука являются факторами, которые направлены на развитие материального сектора, а не на его замещение.

Все, от жилища и одежды до питания, лекарств, оружия и энергии - имеет материальных характер.

Запад пытался сконструировать свою виртуальную метавселенную, в которой он с одной стороны является эмиссионным центром мировых фиатных резервных валют и депозитарием инноваций, а с другой - передает Глобальному Югу на аутсорс основное материальное производство.

Но по мере усиления геополитических амбиций Глобального Юга, данная цивилизационная синергия трансформировалась в глобальный антагонизм.

Когда-то Маркс написал, что пролетариат станет могильщиком капитализма.

Данный риск был купирован с помощью трансформации пролетариата в средний класс.

Но новое "третье сословие" в виде Глобального Юга, которое все больше входит в клинч с "глобальным дворянством" в виде Запада, в ходе своей Революции может стать не "могильщиком", а реколонизатором Запада.

Реколонизация - это еще очень раннее явление.

Мир знал колонизацию, а потом - неоколониализм.

В основе двух этих явлений - доминирование Запада над Глобальным Югом в сфере материального производства.

Когда "зеркальца" меняются на золото.

А что тогда реколонизация?

Это когда Глобальный Юг начинает доминировать в сфере материального производства и "зеркальца" привозит уже он сам в виде китайского ширпотреба.

Пока не происходит кризис в виде войн и пандемий - реколонизация почти не ощутима.

А вот когда нужно увеличить выпуск снарядов в миллионах штук или медицинского оборудования - очень даже ощутима.

Именно с целью не допустить реколонизацию и вызвана программа Трампа "возродим былую славу Америки".

Вернуть модель индустриального Детройта, вновь стать лидером в сфере материального производства - вот цель Трампа и таких бизнесменов как Маск (хотя он и приложил руку к развитию промышленных компетенций Китая с помощью гигафабрики Теслы в Шанхае).

США в лице республиканцев уже пришли к пониманию необходимости возрождения индустриального ядра.

В Европе такое понимание также есть, но отсутствует политическая сила и соответствующая идеология для развития данной идеи.

В этом контексте, различие между демократами и республиканцами действительно цивилизационное.

В виртуальном информационном пузыре демократов и их когнитивной капсуле, промышленность - это что-то безнадежно устаревшее, то чем современный человек не должен забивать себе голову, концентрируясь на ценностях трансгендерной политики и экологии.

Более того, через сеть грантовых организаций, данная идеология инфильтрировалась и в Украину, став здесь доминирующим мейнстримом в лице лидеров общественного мнения, партий, киевских квазилиберальных тусовок и политиков.

Это привело к тотальной деиндустриализации в Украине, когда государство с 2014 года, пребывающее в огне войны, так и не научилось производить снаряды и порох.

Прекрасный текст!
Откуда? Автор?
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