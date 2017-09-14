Banderlog написав:

Одна из слабостей постиндустриального Запада в его конкуренции с индустриальным Глобальным Югом - это утрата частью западных политических элит осознания первичности материального производства.Это призошло вследствие того, что экономика Запада приобретает все более виртуализированный характер.Финансовый сектор, сектор услуг - это уже более 70% ВВП и рынка труда в укладе постиндустриальных стран.В то же время, Китай с удельным весом в мировой экономике на уровне 15%, обладает примерно 30% мировой промышленности.Не смотря на технологизацию и роботизацию промышленности, в основе развития цивилизации все равно находится принцип материального производства.Инновации и наука являются факторами, которые направлены на развитие материального сектора, а не на его замещение.Все, от жилища и одежды до питания, лекарств, оружия и энергии - имеет материальных характер.Запад пытался сконструировать свою виртуальную метавселенную, в которой он с одной стороны является эмиссионным центром мировых фиатных резервных валют и депозитарием инноваций, а с другой - передает Глобальному Югу на аутсорс основное материальное производство.Но по мере усиления геополитических амбиций Глобального Юга, данная цивилизационная синергия трансформировалась в глобальный антагонизм.Когда-то Маркс написал, что пролетариат станет могильщиком капитализма.Данный риск был купирован с помощью трансформации пролетариата в средний класс.Но новое "третье сословие" в виде Глобального Юга, которое все больше входит в клинч с "глобальным дворянством" в виде Запада, в ходе своей Революции может стать не "могильщиком", а реколонизатором Запада.Реколонизация - это еще очень раннее явление.Мир знал колонизацию, а потом - неоколониализм.В основе двух этих явлений - доминирование Запада над Глобальным Югом в сфере материального производства.Когда "зеркальца" меняются на золото.А что тогда реколонизация?Это когда Глобальный Юг начинает доминировать в сфере материального производства и "зеркальца" привозит уже он сам в виде китайского ширпотреба.Пока не происходит кризис в виде войн и пандемий - реколонизация почти не ощутима.А вот когда нужно увеличить выпуск снарядов в миллионах штук или медицинского оборудования - очень даже ощутима.Именно с целью не допустить реколонизацию и вызвана программа Трампа "возродим былую славу Америки".Вернуть модель индустриального Детройта, вновь стать лидером в сфере материального производства - вот цель Трампа и таких бизнесменов как Маск (хотя он и приложил руку к развитию промышленных компетенций Китая с помощью гигафабрики Теслы в Шанхае).США в лице республиканцев уже пришли к пониманию необходимости возрождения индустриального ядра.В Европе такое понимание также есть, но отсутствует политическая сила и соответствующая идеология для развития данной идеи.В этом контексте, различие между демократами и республиканцами действительно цивилизационное.В виртуальном информационном пузыре демократов и их когнитивной капсуле, промышленность - это что-то безнадежно устаревшее, то чем современный человек не должен забивать себе голову, концентрируясь на ценностях трансгендерной политики и экологии.Более того, через сеть грантовых организаций, данная идеология инфильтрировалась и в Украину, став здесь доминирующим мейнстримом в лице лидеров общественного мнения, партий, киевских квазилиберальных тусовок и политиков.Это привело к тотальной деиндустриализации в Украине, когда государство с 2014 года, пребывающее в огне войны, так и не научилось производить снаряды и порох.